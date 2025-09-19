MAPA | ¿Casado o sin compromiso? Descubre el estado civil de tu vecino

Patricia Cabezuelo Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:58 Comenta Compartir

'El pueblo más ecologista de la Comunidad Valenciana'. Una primera búsqueda en internet arroja este resultado cuando se teclea el nombre de Carrícola en busca de información. Ruta del agua, castillo, senderismo y proyectos medioambientales, son los siguientes enlaces que escupen los buscadores. Pero en ninguna de estas notificaciones aparece una característica muy peculiar y es que estamos ante la población valenciana donde, en teoría, resulta más fácil es encontrar pareja. El 63,7% de sus vecinos está libre. Es decir, que está soltero o soltera, separado o separada o viudo o viuda. No casado/casada, vamos. Ciertamente como son 102 habitantes censados, según las últimas cifras del padrón, las 65 personas que siguen sin pareja algún motivo tienen que tener porque conocerse, seguro que se conocen.

Algo similar ocurre en las siguientes localidades con más vecinos 'libres' que son Argelita, Algimia de Almonacid, Benafer y Castielfabib. Ninguna supera los 300 habitantes y en todas ellas más del 61% de su población está sin compromiso, según los registros…

La misma estadística pero en lugares con mayor población nos deja Paterna como primera de la clasificación. Con más de siete mil vecinos, tiene 45,4% de solteras o solteros; 7,5% de separadas o separados y 6,6% de viudas o viudos. Es decir, el 57,3% no tiene pareja registrada.

La siguiente clasificada es precisamente la capital: València. Aquí la, en ocasiones, ardua tarea de encontrar pareja debería ser más sencilla estadísticamente. Sobre el papel más de la mitad de personas que moran en ella están libres: el 57,2% y con sus más de ochocientos mil vecinos, es casi seguro que no se ha coincidido con todos. En este caso, la 'misión imposible' de encontrar pareja se vuelve un poco más factible, al menos sobre el papel.

También Alicante presenta cifras similares con un 56,9% de censados con un estado civil no comprometido: aquí hay 43,1% de solteros; 7,9% de separados y 5,5% de viudos. Las grandes ciudades parecen ofrecer más opciones.

En el extremo contrario encontramos los municipios con más vecinos casados. No vayas por Fageca, Olocau del Rey, la Torre d'En Doménec, La Vall d'Alcalà, Tormos o Cortes de Pallas si buscas una nueva relación, ya que en todas ellas más del 53% de sus vecinos o vecinas están 'pillados.'

Tu vecino/a de enfrente

Para aquellos y aquellas interesados en saber si su vecino está soltero, se puede ampliar aún más el foco hasta detalle de secciones censales, que es algo parecido a macromanzanas. Así se puede ver dónde hay más solteros y por tanto, más probabilidades de que esa persona del portal o del supermercado, la que nos 'hace tilín', esté sin compromiso.

Paterna En este sentido, los más afortunados son los vecinos del barrio de La Coma, en Paterna. Aquí son oficialmente libres el 72% de los vecinos y vecinas Alicante La segunda clasificada es también una zona deprimida de la Comunitat. El barrio de la Virgen del Carmen de Alicante, o de las 1.000 viviendas, tiene 70,84% de habitantes no casados Valencia En tercera posición encontramos mejores condiciones socioeconómicas. En pleno barrio del Carmen, en la capital valenciana, entre las calles Jornada y Corona, el porcentaje de habitantes 'libres' es de casi el 70% y en alguna zona de la Seu es también del 68% Elche Dos barrios de Elche y Elda son los siguientes en soltería. En la ciudad ilicitana, el entorno del Hort del Gat registra un 69% de soltería, al igual que las calles aledañas a la plaza de la Comedia eldense Pero vayamos al lado opuesto. Si la persona que nos deja con la sonrisa puesta vive en las urbanizaciones del sur de Rojales... en Pinar de Campoverde (Pilar de la Horadada)... en La Marina-El Oasis (San Fulgencio) en Daya Vieja... o en las urbanizaciones de Teulada, las probabilidades bajan en picado. En todas estas zonas sólo entre el 33 y el 36% no está casado AUX STEP FOR JS

Busca tu calle o navega por el mapa libremente para cotillear dónde está la mayor proporción de solteros y solteras de tu población o del resto de localidades de la Comunitat.

Aquí nos divorciamos más

Es interesante comprarar el estado civil de los valencianos con el resto de autonomías. ¿Nos casamos menos? ¿nos divorcionamos más? La conclusión es que la Comunitat se sitúa en la media nacional en cuanto a estado civil de sus habitantes, aunque con matices. El 41,6% figuramos como soltero o soltera, un dato muy similar al de comunidades como País Vasco o Cantabria, pero bastante por debajo de territorios como Melilla o Canarias, donde la proporción de solteros es notablemente más alta. En el extremo contrario están Asturias (37,3%) y Galicia (39,4%), con menos población soltera que la valenciana.

En casados, el 40,4% de los valencianos también se acerca a la media. Está por debajo de territorios más «matrimonialistas» como Castilla y León o Extremadura, pero por encima de Baleares o Canarias. Más llamativo es el porcentaje de separados o divorciados: un 7,1%, uno de los más altos de España y sólo superado por Canarias y Asturias.

Bajando al detalle

A los que se quieran aventurar en la búsqueda de compañero o compañera basándose en la estadística también les vendrá bien saber que la localidad donde hay mayoría de mujeres o de hombres según las preferencias. En el caso de las féminas es La Puebla de San Miguel con 38 mujeres frente a 13 hombres la mejor situada. Eso sí, el estado civil de los vecinos de esta pequeña localidad no consta en los registros del INE. Tenemos que bajar hasta Benimeli, con un 54,7% de mujeres para comprobar que el 51,6% de sus integrantes no está casado oficialmente. Y como en la variedad está el gusto si queremos poblaciones más grandes tenemos Valencia, con un 52,5% de mujeres y un 57,2% sin ataduras; Alfara con un 52,4% y un 55,4% de no casados y Godella, con 52% de mujeres y un 55,6% de personas sin compromismo. También destacan con más mujeres y más habitantes no casados las ciudades de Alicante, Elche, Castellón, Paterna, Torrent y Gandia.

Y si se busca un varón, el lugar indicado sería Andilla. En esta localidad de Los Serranos el 63,6% son hombres y el porcentaje de vecinos sin pareja (oficial) es más de la mitad, el 51,8%. A continuación estarían Xodos, Ares del Maestrat y Calles pero si nos fijamos en poblaciones con más vecinos; es decir, más opciones, habría que trasladarse hasta Montroy con un 53,5% de caballeros de los que el 54% no están solteros, separados o viudos. Similar situación se da en Pedralba con un 53,1% de hombres y 55,1% de soltería y Olocau, con también 53,1% y 55,6%. ¿Algo más grande? Monforte del Cid, Redován y Náquera serían los siguientes en la lista si se buscan localidades con más vecinos. Y en las ciudades de Paterna, la Pobla de Vallbona y San Vicente del Raspeig.

Por último, ¿qué pasa con los estados civiles concretos? En solteros sigue a la cabeza Carrícola. Más de la mitad de su población no se ha puesto alianza. Concretamente el 52%. Así como el 50,1% de los habitantes de Emperador. En poblaciones más grandes, la primera clasificada es Rocafort. El 46,6% de sus más de siete mil vecinos no ha pasado por vicaría, válgame el símil. Tampoco el 45,4% de paterneros; el 44,4% de sanvicenteros y el 44,1% de naqueranos.

En cuanto a los separados/divorciados las localidades con más alto porcentaje de este estado civil son Segart (12,4%), Vall de Almonacid (10,8%) y Balones (10,4%). Si miramos los emplazamientos con más vecinos encabezan la clasificación tres poblaciones alicantinas: Santa Pola, con un 9,1%; El Campello, 8,8% y Torrevieja 8,6%.

Los viudos con mayor peso demográfico los encontramos en El Genovés, del que son el 15,4% del total y si miramos en poblaciones grandes, Sueca (14,6%) y Elche (14,%). En estos casos, la estadística refleja más bien el envejecimiento de la población y las realidades demográficas locales.

Fuente Información elaborada con las datos definitivos del Censo de Población y Viviendas, del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2021.

Comenta Reporta un error