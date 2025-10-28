Un coche para aquellos que no pudieron recuperarlo tras la dana La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas entrega 27 vehículos en un acto en el Circuit Ricardo Tormo que conmemora el primer aniversario de la tragedia

Gonzalo Bosch Martes, 28 de octubre 2025, 13:25

Se cumple un año desde que la dana del 29 de octubre cambiara por completo la vida de cientos de miles de valencianos. Entre las pérdidas personales y materiales, fueron más de 130.000 vehículos los que la barrancada se llevó por delante. Pese a las ayudas y los pagos del Consorcio, algunos afectados no han podido hacer frente a la reposición de un coche. La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas (SoSR) se ha encargado de entregar hasta 550 coches en un año a aquellos que no han podido recuperarlo. En un evento que conmemoraba el primer aniversario de la tragedia, la fundación ha entregado 27 nuevos vehículos en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

«Estoy muy agradecido. Desde el año pasado todo fue un caos. Seguimos descuadrados con la vida al seguir sin coche, así que esto nos ayuda a empezar una nueva vida», aseguraba uno de los afectados a los que se le ha regalado un vehículo. Mari Carmen Álvarez, otra afectada, añadía: «Habéis conseguido algo muy especial. Para aquellos que no hemos podido recuperar un coche, nos habéis permitido la posibilidad de volver a llevar a nuestros hijos al colegio o ir a hacer la compra. Hemos perdido gente en el camino, hemos sufrido lo peor de la dana, y gracias a gestos como estos hemos aprendido a apoyarnos unos a otros. Sin ese apoyo no habríamos salido adelante. Sólo puedo dar las gracias de nuevo».

Ruth Boza, otra de las 27 personas que han recibido un vehículo: «De verdad que es muy emocionante recibir este vehículo. Para nosotros es conseguir una independencia. Vivo en un bajo de Alfafar y lo perdí todo. Todo lo que he recibido lo he tenido que invertir en recuperar mi casa, así que gracias por darme un coche que no me podía permitir. Cuando lo pierdes todo y te quedas sin nada toca volver a empezar. Este gesto ayuda a ese nuevo comienzo».

La Fundación SoSR ha realizado un acto en el Circuit Ricardo Tormo marcado por un fuerte aliciente emocional. Un dueto de cuerda de dos mujeres de Alcàsser afectadas por la barrancada han iniciado un acto donde las lágrimas también han sido muy protagonistas. Tras esto, varias de las personalidades que han colaborado con la fundación han dedicado unas palabras a los afectados por la barrancada del 29-O. «El circuit fue uno de los epicentros del desastre. Agradecer a los empleados todo el esfuerzo para poder volver a verlo con este estado. Gracias a todos por hacer posible este movimiento solidario», ha afirmado visiblemente emocionado Luis Cervera, Director General del Deporte de la Generalitat.

«Lo que empezó como un movimiento solidario de un empresario se ha convertido en una fundación que ya ha repartido casi 600 coches. Mi agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. Gracias por vuestra resistencia, por levantaron cuando parecía que la vida ya no tenía sentido. Gracias por enseñar al mundo de qué pasta están hechos los valencianos», añadía Manuel Aviñó, Presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

El acto ha contado con la asistencia de destacadas figuras del mundo del deporte, como la piloto valenciana Nerea Martí, Jorge Martínez Aspar, Antonio Feliz Dacosta (Campeón del Mundo Formula E), Lucas Digrassi (Campeón del Mundo FormulaE), Pepe Martí (Piloto español de Formula E) y el medallista paralímpico Ricardo Ten, así como representantes del sector de la automoción y del deporte, como Luis Cervera, Director General de Deportes de la Generalitat Valenciana y Alberto Longo, presidente de Fórmula E.

Por su parte, Longo ha asegurado que «Valencia pasó por algo que nadie merece. Entre todos aportamos nuestro granito de arena. Imaginemos que todos demos ese poquito para llegar a todos».

Tras los discursos, se ha hecho entrega de las llaves de los vehículos a las personas beneficiarias. Las caras de emoción al revisar los vehículos, escuchar un motor que vuelve a sonar de nuevo, sentirse propietarios de un vehículo tras un año. Un acto cargado de emoción que recordarán los afectados el resto de sus vidas. Y es que desde que sucedió la dana, la Fundación SoSR se ha encargado de unir a donantes de vehículos con personas que lo necesitaran. Por medio, centenares de voluntarios que se encargaronde revisar su funcionamiento, limpieza y mantener en regla toda la documentación.

