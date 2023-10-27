La cocina fácil de Martín Berasategui Paletilla de cordero 'a las 9 horas' y patatas
El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana a preparar un plato principal ideal para sorprender a todos con una receta vistosa y versátil: Paletilla de cordero 'a las 9 horas' y patatas.
https://www.lasprovincias.es/xlsemanal/gastronomia/receta-berasategui-paletilla-cordero-nueve-horas-patatas.html
Viernes, 27 de Octubre 2023, 10:24h
Tiempo de lectura: 1 min
Tiempo de preparación: 10 horas para cuatro personas
Ingredientes
Paletillas:
- 2 paletillas de cordero lechal
- 2 soperas de pimentón de la Vera
- 1 sopera de sal gruesa
- Medio manojo de tomillo
- 8 dientes de ajo con su piel
- 100 g de mantequilla
Patatas y espárragos a la crema:
- 1 l de leche
- 1 ramita de romero
- 500 g de patatas nuevas pequeñas con piel y en gajos
- 50 g de mantequilla
- 30 g de queso Idiazabal ahumado
- Sal
- 1 manojo de espárragos blancos
PREPARACIÓN
De las paletillas: Frótalas con el pimentón y la sal, recuéstalas en una fuente honda y apretada con el tomillo y los dientes de ajo. Reparte por encima la mantequilla, cierra con papel de aluminio y hornea durante 9 horas a 100 ºC.
De las patatas y espárragos: Pon la leche en un puchero ancho y bajo con el romero, hierve suavemente unos minutos y baja el fuego al mínimo al introducir las patatas, la mantequilla y el queso. Que hierva a fuego muy suave 25 minutos más y sazona. Pela los espárragos a partir de las yemas. Descarta el extremo que esté duro. Parte cada espárrago en tres o cuatro trozos y sumérgelos en las patatas cuando falten 10 minutos para que estén listas. Comprueba que estén ligeramente firmes y crocantes y las patatas, bien tiernas. Rectifica de sal y reserva.
ACABADO
Deshuesa las paletillas, retirándoles el hueso y deshilachándolas con un tenedor. Saldrán fácilmente. Dentro de unos aros forma una especie de discos con la carne, apretando bien, y refrigéralos para que endurezcan.
PASO FINAL
Para servirlos, planchéalos desmoldados por sus dos caras en una antiadherente con una gota de aceite para que hagan costra y acompañarlos con la guarnición de patatas y espárragos.
