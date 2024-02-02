Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Recetas de Martín Berasategui Lomo de ciervo con hongos e higos

¿Buscas un plato principal fácil y sencillo de hacer para las comidas familiares de los domingo? El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana a preparar lomo de ciervo con hongos e higos.

Lomo de ciervo con hongos e higos

Viernes, 02 de Febrero 2024, 10:10h

Tiempo de lectura: 2 min

Tiempo de preparación: Más de 120 minutos para cuatro personas

Ingredientes

Marinado del lomo:

  • 1 lomo de ciervo de 800 g
  • 100 g de cebolla en tiras
  • 40 g de champiñón laminado
  • 50 g de zanahoria en rodajas
  • 4 dientes de ajo enteros aplastados
  • 100 ml de orujo
  • 50 ml de AOVE

Salsa de ciervo:

  • 2 kg de huesos y falda de ciervo en pedazos pequeños
  • La verdura de la marinada
  • 1 cucharadita de harina
  • 200 ml de vino de Jerez
  • 400 ml de vino tinto
  • 2 l caldo de pollo
  • 50 ml de AOVE

Hongos a la crema:

  • 75 ml de nata
  • 150 ml de caldo de pollo
  • 6 alcachofas de conserva cocidas y partidas en cuartos
  • 150 g de hongos en láminas salteados
  • 1 sopera de perejil picado
  • 1 sopera de limón
  • 1 nuez de mantequilla
  • Sal

Acabado:

  • 1 sopera de AOVE
  • 50 g de mantequilla
  • 12 higos en almíbar

PREPARACIÓN

Del marinado: pon todos los ingredientes en un bol, impregna bien el lomo con los aderezos y cubre con film. Deja reposar 6 horas. Pasadas, escurre, seca y mantén la carne en la nevera. Reserva la marinada.

De la salsa: en una cazuela caliente con AOVE dora, de a poco, los huesos y la falda, y retíralos a un plato hasta terminar con todo. En ese mismo fondo sofríe la verdura de la marinada y pocha 15 min. hasta que pierda la humedad y reaflore la grasa. Incorpora el ciervo coloreado y la harina, remueve y déjalo 4 min. Añade el vinagre y hierve hasta que evapore. Vierte el vino, reduce casi a seco y echa el caldo. Hierve otros 25 min. Filtra el jugo con un colador y redúcelo a fuego suave hasta que parezca salsa. Rectifica de sal.

De los hongos: pon en un cazo la nata y el caldo y reduce a fuego bajo hasta que tome forma de salsa. Añade las alcachofas, los hongos y termina con la mantequilla, el perejil, el zumo y un punto de sal.

Paso final

En una sartén caliente con una pizca de AOVE y la mantequilla soasa a fuego suave el lomo, regándolo con la grasa por su panza. Busca que la mantequilla espume y el fondo graso burbujee. Cocina la carne al punto que desees. Escúrrela y déjala reposar 5 minutos antes de trincharla en escalopes. Guarnece con el guiso de alcachofas y hongos y la salsa, en la que habrás metido los higos partidos en dos.

