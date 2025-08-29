Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo ¡Santamaria sustituye a Pepelu! Confirmada la alineación del Valencia

LaLiga EA Sports Jornada 3 V29/08 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:30h.

Getafe

Escudo Getafe Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

Javi Guerra, con el Valencia. Iván Arlandis

En directo, Valencia CF - Getafe CF

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro ante el conjunto dirigido por José Bordalás

Minuto a minuto

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:24

20:50

La afición del Valencia no olvida a Bordalás

José Bordalás ha llegado al estadio aplaudido y coreado por la afición valencianista. El entrenador del Getafe ocupó el banquillo de Mestalla en la temporada 2020-21, en la que alcanzó la final de Copa.

20:48

Mestalla rozará el lleno

El camp de Mestalla volverá a presentar una imagen espectacular. En la primera jornada el Valencia no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad. Esta noche los hombres de Carlos Corberán quieren regalar la primera victoria de la temoporada a su hinchada ante el colíder de Primera.

20:42

Christantus Uche, la amenaza azulona

En medio de toda la polémica por su marcha, Uche vuelve a jugar como titular. El nigeriano formará en la doble punta con Adrián Liso, que ya ha anotado tres goles.

20:41

Así juega el Getafe

El equipo de José Bordalás juega con un 5-3-2. Estos son los hombres elegidos por el exentrenador valencianista: David Soria. Davinchi, Diego Rico, Domingos Duarte, Djené, Juan Iglesias, Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Christantus Uche y Adrián Liso.

20:23

Santamaria sustituye a Pepelu

La gran sorpresa es la alineación de Santamaria en la medular en lugar de Pepelu. El francés formará en Mestalla por primera vez como titular.

20:22

Alineación del Valencia

¡Confirmada la alineación del equipo blanquinegro! Así juega el Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaria, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.

20:20

¡Bienvenidos a la retransmisión!

¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del Valencia-Getafe de la tercera jornada del campeonato. Quédense a disfrutar de este partido con nosotros.

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

César Tárrega

defensa

Jesús Vázquez

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Diego López

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Juan Iglesias

defensa

Mario Martín

centrocampista

Djené Dakonam

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Diego Rico

defensa

Luis Milla

centrocampista

Christantus Uche

Delantero

Ismael Bekhoucha

Sustituto

Mauro Arambarri

centrocampista

Adrián Liso

Delantero

Estadísticas

0%

GET

VAL

0%

GET

GET

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

