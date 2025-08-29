En directo, Valencia CF - Getafe CF

Secciones
Viernes, 29 de agosto 2025, 20:24
20:50
José Bordalás ha llegado al estadio aplaudido y coreado por la afición valencianista. El entrenador del Getafe ocupó el banquillo de Mestalla en la temporada 2020-21, en la que alcanzó la final de Copa.
20:48
El camp de Mestalla volverá a presentar una imagen espectacular. En la primera jornada el Valencia no pudo pasar del empate ante la Real Sociedad. Esta noche los hombres de Carlos Corberán quieren regalar la primera victoria de la temoporada a su hinchada ante el colíder de Primera.
20:42
En medio de toda la polémica por su marcha, Uche vuelve a jugar como titular. El nigeriano formará en la doble punta con Adrián Liso, que ya ha anotado tres goles.
20:41
El equipo de José Bordalás juega con un 5-3-2. Estos son los hombres elegidos por el exentrenador valencianista: David Soria. Davinchi, Diego Rico, Domingos Duarte, Djené, Juan Iglesias, Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Christantus Uche y Adrián Liso.
20:23
La gran sorpresa es la alineación de Santamaria en la medular en lugar de Pepelu. El francés formará en Mestalla por primera vez como titular.
20:22
¡Confirmada la alineación del equipo blanquinegro! Así juega el Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez, Santamaria, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.
20:20
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del Valencia-Getafe de la tercera jornada del campeonato. Quédense a disfrutar de este partido con nosotros.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
César Tárrega
defensa
Jesús Vázquez
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Diego López
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
José Bordalás
5-3-2
David Soria
portero
Juan Iglesias
defensa
Mario Martín
centrocampista
Djené Dakonam
defensa
Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte
defensa
Diego Rico
defensa
Luis Milla
centrocampista
Christantus Uche
Delantero
Ismael Bekhoucha
Sustituto
Mauro Arambarri
centrocampista
Adrián Liso
Delantero
0%
VAL
0%
GET
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
