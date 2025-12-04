Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 J04/12 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Escudo Fútbol Club Cartagena

FC Cartagena

21:00h.

1

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

  • Ortuño (20')

Min. 21

CAR

VAL

Gol! Min 20'

Gol de Ortuño

Tarjeta amarilla Min 17'

Victor Moya ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Dani Raba, en el último partido de Copa del Rey del Valencia. EFE
Directo

En directo, FC Cartagena - Valencia CF

Sigue el minuto a minuto del partido de Copa del Rey del conjunto blanquinegro

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:29

21:29

Minuto 29' | CAR 1-0 VCF

No reacciona el Valencia, que sigue cometiendo muchos errores con el balón. Ahora, un intento lejano de Danjuma se marcha desviado.

21:21

Minuto 21' | CAR 1-0 VCF

Pues gol del Cartagena. Cagada del Valencia en salida de balón, Ander encuentra a Ortuño en el área y esta vez no falla el veterano delantero.

21:17

Minuto 17' | CAR 0-0 VCF

Tarjeta amarilla para Chuca, del Cartagena.

21:16

Minuto 16' | CAR 0-0 VCF

¡Paradón de Dimitrievski! El normacedonio evita abajo con el pie el gol del Cartagena tras el disparo desde dentro del área de Ortuño.

21:12

Minuto 12' | CAR 0-0 VCF

Bloca con facilidad Dimitrievski un intento lejano de Chuca. Sigue apretando el Cartagena.

21:09

Minuto 9' | CAR 0-0 VCF

Otra ocasión del Cartagena. Fallo en la salida de balón del Valencia pero Calderón falla en su disparo cruzado ante Dimitrievski.

21:06

Minuto 6' | CAR 0-0 VCF

Se le notan los años a Ortuño... El veterano delantero del Cartagena se marchaba solo pero ha estado muy lento y ha sabido resolver bien Jesús Vázquez.

21:01

Minuto 1' | CAR 0-0 VCF

Primer acercamiento del Valencia en las botas de Danjuma, pero el portero del Cartagena sale rápido y evita el remate.

21:01

Minuto 1' | CAR 0-0 VCF

¡ARRANCA EL PARTIDO!

20:50

Los jugadores de ambos equipos terminan los ejercicios de calentamiento y el partido ya se acerca a su inicio.

20:10

XI del FC Cartagena

El once local cuenta con la presencia del veterano delantero Alfredo Ortuño, y ojo con Édgar Alcañiz, canterano del Levante cedido en el Cartagena. Es buen pelotero ese centrocampista.

20:07

XI del Valencia CF

El teórico once suplente, la 'unidad B', con Arnaut Danjuma como única estrella en teoría titular, y la presencia del canterano Rubo Iranzo por el lesionado Mouctar Diakhaby. Sin sorpresas.

20:04

Alineaciones confirmadas

Ya conocemos los onces titulares de ambos equipos, vamos a analizarlos brevemente.

20:04

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del FC Cartagena - Valencia CF de la segunda ronda de la Copa del Rey.

19:45

Alineación y estadísticas

Javier Rey Pérez

4-2-3-1

Alineación

Iván Martínez

portero

Dani Perejón

defensa

Alejandro Fidalgo

defensa

Imanol Baz

defensa

Nil Jiménez

defensa

Víctor Moya

centrocampista

Edgar Alcañiz

centrocampista

Carlos Calderón

centrocampista

Ander Martín

centrocampista

Ignacio Agustín Sánchez Romo

centrocampista

Alfredo Ortuño

Delantero

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Stole Dimitrievski

portero

Dimitri Foulquier

defensa

Rubén Iranzo

defensa

Eray Cömert

defensa

Jesús Vázquez

defensa

Largie Ramazani

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Filip Ugrinic

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Lucas Beltrán

Delantero

Dani Raba

Delantero

Estadísticas

13,9%

VAL

CAR

86,1%

VAL

VAL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
0 Faltas cometidas 0

En directo, FC Cartagena - Valencia CF