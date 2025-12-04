En directo, FC Cartagena - Valencia CF

Secciones
Servicios
Destacamos
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 J04/12 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos
FC Cartagena
21:00h.
1
-
0
Valencia
Ortuño (20')
Min. 21
CAR
VAL
Gol! Min 20'
Gol de Ortuño
Tarjeta amarilla Min 17'
Victor Moya ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valencia
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:29
21:29
No reacciona el Valencia, que sigue cometiendo muchos errores con el balón. Ahora, un intento lejano de Danjuma se marcha desviado.
Enlace copiado
21:21
Pues gol del Cartagena. Cagada del Valencia en salida de balón, Ander encuentra a Ortuño en el área y esta vez no falla el veterano delantero.
Enlace copiado
21:17
Tarjeta amarilla para Chuca, del Cartagena.
Enlace copiado
21:16
¡Paradón de Dimitrievski! El normacedonio evita abajo con el pie el gol del Cartagena tras el disparo desde dentro del área de Ortuño.
Enlace copiado
21:12
Bloca con facilidad Dimitrievski un intento lejano de Chuca. Sigue apretando el Cartagena.
Enlace copiado
21:09
Otra ocasión del Cartagena. Fallo en la salida de balón del Valencia pero Calderón falla en su disparo cruzado ante Dimitrievski.
Enlace copiado
21:06
Se le notan los años a Ortuño... El veterano delantero del Cartagena se marchaba solo pero ha estado muy lento y ha sabido resolver bien Jesús Vázquez.
Enlace copiado
21:01
Primer acercamiento del Valencia en las botas de Danjuma, pero el portero del Cartagena sale rápido y evita el remate.
Enlace copiado
21:01
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Enlace copiado
20:50
Los jugadores de ambos equipos terminan los ejercicios de calentamiento y el partido ya se acerca a su inicio.
20:10
El once local cuenta con la presencia del veterano delantero Alfredo Ortuño, y ojo con Édgar Alcañiz, canterano del Levante cedido en el Cartagena. Es buen pelotero ese centrocampista.
ALINEACIÓN | Este es el 1️⃣1️⃣ del 𝗘𝗳𝗲𝘀𝗲́— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) December 4, 2025
🆚 @valenciacf
🏟️ Cartagonova
⏰ 21:00h#CartagenaValencia | #CopaDelReyMAPFREpic.twitter.com/n7qmkSy0gg
Enlace copiado
20:07
El teórico once suplente, la 'unidad B', con Arnaut Danjuma como única estrella en teoría titular, y la presencia del canterano Rubo Iranzo por el lesionado Mouctar Diakhaby. Sin sorpresas.
⚽ XI INICIAL 🆚 @FCCartagena_efs#CartagenaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/5L9Fv8xprl— Valencia CF (@valenciacf) December 4, 2025
Enlace copiado
20:04
Ya conocemos los onces titulares de ambos equipos, vamos a analizarlos brevemente.
Enlace copiado
20:04
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del FC Cartagena - Valencia CF de la segunda ronda de la Copa del Rey.
Enlace copiado
19:45
⚽️ DÍA DE PARTIDO ⚽️— Valencia CF (@valenciacf) December 4, 2025
🆚 @FCCartagena_efs
🏟️ Estadio Cartagonova
⏰ 21:00 horas
💻 https://t.co/SCfDa1u25s
📻 92.6 FM (Valencia)
📝 Previa: https://t.co/wqcn5GZ3ye#CartagenaValencia#ADNVCFpic.twitter.com/OcOHkix16J
Javier Rey Pérez
4-2-3-1
Iván Martínez
portero
Dani Perejón
defensa
Alejandro Fidalgo
defensa
Imanol Baz
defensa
Nil Jiménez
defensa
Víctor Moya
centrocampista
Edgar Alcañiz
centrocampista
Carlos Calderón
centrocampista
Ander Martín
centrocampista
Ignacio Agustín Sánchez Romo
centrocampista
Alfredo Ortuño
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Stole Dimitrievski
portero
Dimitri Foulquier
defensa
Rubén Iranzo
defensa
Eray Cömert
defensa
Jesús Vázquez
defensa
Largie Ramazani
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Filip Ugrinic
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Lucas Beltrán
Delantero
Dani Raba
Delantero
13,9%
CAR
86,1%
VAL
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia