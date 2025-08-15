Los 'salva alquerías' de Valencia La associació cultural l'Horta recupera el edificio Ca Zarzo de Benimaclet tras el desalojo de los okupas y donde ahora abrirán un centro para impartir clases de dansà, teatro en valenciano, instrumentos y corales| En 2017 ya intervinieron en la alquería de Les Manetes de Tavernes Blanques y luego en la barraca de Bayona de Pinedo

Con pinceles, pinturas, barnices y mucha paciencia. Así se está salvando la alquería de Ca Zarzo de la ruina después de años de sufrir okupaciones ilegales en esta zona de huerta del barrio de Benimaclet que está incluida en el PAI de Benimaclet, proyecto con el que se crearán más viviendas en una superficie de 269.775 metros cuadrados de suelo.

La puesta en valor de esta alquería de principios del siglo XX la está realizando la associació cultural l'Horta, con sede en Valencia, a través de un convenio de colaboración, con la cesión temporal del espacio por parte de Metrovacesa, firma que impulsará los nuevos edificios.

«La alquería ha estado más de seis años okupada, la Policía actuó y la dejó libre por una orden judicial en febrero y ahora estamos trabajando contra reloj para recuperar su identidad», explica Manuel García-Pardo, presidente de esta asociación cultural.

García-Pardo y su red de asociados invierten su tiempo y dinero en salvar ahora esta construcción típica de huerta porque como recuerda, «el patrimonio cultural de la huerta de Valencia es muy rico y está reconocido con la declaración de patrimonio agrícola mundial por la ONU. No podemos permitir que se pierda este legado histórico».

Antiguas cuadras de la alquería, interior de la casa y patio de Ca Zarzo, en Benimaclet. J. L. Bort

En esta alquería han tenido que retirar dos camiones con la basura acumulada por los okupas, han eliminado los grafitis que invadían los techos, paredes y hasta una de las puertas de mobila donde se había simulado el mapa de un callejero y destaca el nombre de una vía que pintaron con el nombre 'carrer okupat'.

En una de las estancias, tras retirar un papel de pared han encontrado baldosas cerámicas de principios del XX y pondrán en valor el suelo hidráulico y también están recuperando las estancias de las antiguas cuadras.

Como explica García-Pardo y el vicepresidente de la entidad cultural Miguel Maestegui, «somos una entidad pionera en la recuperación, defensa y promoción del patrimonio cultural de la milenaria huerta valenciana».

Cabe destacar que no es la primera construcción de huerta que ponen en valor desde esta entidad que lleva 17 años trabajando por la memoria de la huerta. «En 2017 actuamos en la alquería de Manetes, en Tavernes Blanques. Lo alquilé como taller para ejercer como artista fallero y fui restaurando espacios, poniendo el chapado cerámico que había caído al suelo, se hizo un baño y se recuperó el jardín», indica García-Pardo.

Puetsa en valor de la barraca de Bayona, en Pinedo. LP

La segunda intervención para salvar edificios tradicionales de la huerta fue en Pinedo. «En la barraca de Bayona, junto a la depuradora de Pinedo, arreglamos el cañizo, se pintó la fachada, se puso electricidad nueva y se repararon ventanas y puertas. Era una propiedad privada y nos lo cedieron un tiempo y lo pusimos en valor. Nos vendría costar unos cinco mil euros», añaden.

Azulejos de la alquería de Benimaclet y Manuel García-Pardo y Miguel Maestegui, con una de las acciones reivindicativas que han realizado. J. L. Bort/ LP

Ahora la alquería de Ca Zarco de Benimaclet es la tercera intervención que impulsan «por amor al patrimonio entre los setenta asociados que somos. Sólo cambiar la electricidad nos ha costado unos mil euros».

Como explican desde la associació cultural l'Horta, ahora trabajan sin descanso en esta alquería situada junto a la Ronda Norte porque el día 6 de septiembre quieren hacer una inauguración de la restauración por todo lo alto.

«A las 19.30 horas tendremos un concierto musical de Magenti-Murillo-Brass. También se harán demostraciones de dansà valenciana y un fragmento de teatro en valenciano rememorando la huerta de Benimaclet», describen.

Tal como detallan, «con la recuperación de la alquería lo que queremos es abrirla para el uso ciudadano, no como sede de puertas adentro». Y es que en esta alquería impartirán cursos de dansà valenciana, de teatro en valenciano, de instrumentos de la terreta, ensayos corales y la gente ya puede apuntarse y también harán talleres de oficios valencianos, como el de artista fallero, y de otros vinculados con la huerta.

También pondrán en marcha iniciativas como 'nits d'albaes' «porque queremos que sea un museo de la huerta vivo. Que puedan ver la arquitectura de la alquería y que participen de los cursos y talleres». Explican que podrán hacer estas actividades durante dos años «pero si finalmente se cede al Ayuntamiento de Valencia la alquería, nos gustaría que nos tuvieran en cuenta para continuar con esta labor divulgativa».

Barracas en peligro de desaparición

Del mismo modo, aseguran que llevan años advirtiendo de la urgente necesidad de restaurar «las barracas de Panach, que están en el Camino de Farinós, que llegó a tener okupas que lo usaban para hacer peleas de gallos. Al final se tapiaron, pero el Ayuntamiento dijo que son privadas, y aunque están protegidas, están pendientes de restaurar».

En la misma situación, a la espera de intervención, afirman que están la barraca del Carro, cerca de la Ronda Norte y V-21. «La asociación conseguimos que la apuntalaran, si no ya no estaría, pero no se ha restaurado y en la zona de Valencia puede que queden como mucho 10 barracas, cuando hubo más de 3.000», argumentan.

Además, recuerdan que a la tarea de restaurar edificaciones de la huerta se suman otras acciones que realizan como «apoyar a fiestas locales de zonas de huerta en el Cap i Casal y pedanías para que no se pierdan». Además, el 8 de diciembre celebran la Inmaculada ataviados con los trajes regionales. Hacen primero una celebración religiosa en el templo de Horno de Alcedo y luego hacen un recorrido por las alquerías de la huerta.

También promocionan productos de la tierra, el folklore, la indumentaria , gastronomía, la arquitectura, los juegos populares y la lengua y dan charlas de todas estas facetas.

Durante estos meses son invitados a fiestas de vendimias, como las de Jumilla, este jueves van a Elche, el sábado pasado fueron a Viver...

Si bien desde hace dos años tienen el honor de participar en la Ofrenda a la Mare de Déu durante Fallas, explican que les gustaría «que la reina de la huerta, nuestra representante, tuviera un asiento en una carroza en la Batalla de Flores que se hace con clavellones de la huerta y tenemos constancia de que la primera reina de la huerta fue hace 160 años, la hija del botánico Robillard» y recuerdan que en la procesión del 9 d'OCtubre «sólo nos dejan ir detrás de las ambulancias y no en la comitiva, cuando vamos ataviados con los trajes regionales e invitamos a reinas de fiestas de poblaciones de la Comunitat».

