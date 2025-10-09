La memoria que el barro de la dana no pudo borrar El Centro del Carmen ofrece una exposición sobre el proceso de recuperación de fotografías dañadas por la dana I Un proyecto lanzado por la Universitat Politècnica ha salvado miles de instanténeas que guardan los recuerdos de los afectados por la riada del 29 de octubre

Mucho dolor. Grandes pérdidas, sobre todo las de lo seres queridos que ya no están. Una inmensa desazón y tristeza al ver que los libros, los muebles, los enseres de la casa… se los llevaba el agua embarrada de la maldita dana del 29 de octubre. Y mucho miedo a que se perdiera la memoria; a que se borraran los recuerdos de muchas vidas impresas en fotografías. Pensar que aquellas fotos de la boda, las del viaje de novios, las del bautizo de la niña, las de la Primera Comunión del pequeño de la casa, las de las fiestas del pueblo, la de aquel abrazo… podían desaparecer para siempre, preocupó en su día a voluntarios que al acudir a los pueblos afectados por la tragedia solicitaban a los afectados que no tiraran las fotos.

Ese fue el primer paso para un proyecto de recuperación de instantáneas lanzado por la Universitat Politécnica de València bajo el título 'Salvem les fotos'. Hasta ahora se han recibido alrededor de 340.000 imágenes por parte de voluntarios y de personas afectadas, de las que se han podido restaurar el 80%. La UPV espera digitalizar con IA unas 90.000 imágenes para devolverlas «sin cicatrices».

La iniciativa perseguía «devolver la memoria» a los damnificados, una memoria individual, pero también colectiva. Es un proceso de recuperación de experiencias inmortalizadas sobre el papel, otro valor a predicar de la propuesta en tanto que en medio del universo de la digitalización se detiene ante el formato físico para dejar sus pruebas a la Historia.

El resultado de ese trabajo se muestra desde este miércoles y hasta el 2 de noviembre en el Centro del Carmen. La exposición 'Salvem les fotos UPV/ Recuperar las Memorias' propone un recorrido detallado por el proceso de conservación, limpieza y restitución de las fotografías familiares afectadas por la dana.

La muestra pone el foco en el trabajo técnico, científico y meticuloso que ha hecho posible la recuperación de miles de fotografías dañadas por el agua, el barro y el tiempo. La exposición permite al visitante comprender cada etapa del proceso: desde la llegada de los materiales a las instalaciones de la UPV, pasando por la identificación, limpieza, secado y separación de capas, hasta la digitalización, reconstrucción parcial mediante técnicas asistidas por IA y, finalmente, la devolución física y simbólica de las imágenes restauradas a sus familias.

A través de fotografías, textos, vídeos, herramientas empleadas, ejemplos de fotografías en distintos estados de conservación y documentación técnica, se puede contemplar el proceso como un acto colectivo de cuidado y memoria. Este recorrido técnico evidencia que salvar una imagen no es solo una cuestión de archivo, sino también de vínculo social y afectivo. Así se escribirá el relato de la memoria que el barro no pudo borrar.

