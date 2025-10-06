Visiones de Sorolla y aquello que está pero no vemos

Elena Meléndez Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 00:00 | Actualizado 00:09h. Compartir

El jueves pasado Daniel Pérez Pous, Private Banker de Banco Mediolanum, nos convocó a un evento exclusivo en Veles e Vents. En la invitación indicaba que se trataba de una propuesta gastronómica creada por el chef Jorge de Andrés que fue reconocida en el año 2022 con el Premio Nacional de Hostelería a la Cultura Gastronómica. La experiencia, según explicaba el texto, consistía en recorrer la serie de lienzos que Joaquín Sorolla creó para la Hispanic Society de Nueva York, a través de un maridaje de platos creados para la ocasión. Pese a que no me prodigo mucho en eventos sociales decidimos ir por lo agradable y atento que es siempre Daniel y por lo sugerente que, de entrada, parece la propuesta.

El día acordado llegamos a la planta baja del edificio firmado por David Chipperfield donde nos reciben con una copa de champagne. Enseguida nos integramos en un grupo de unas treinta personas todas en la mediana edad, con buena pinta y aspecto de llevarse bien con el dinero. Tras unos veinte minutos de saludos y conversaciones casuales nos dan paso a un espacio contiguo ocupado por unas ocho mesas, un escenario sobrio y una pantalla de grandes dimensiones. Nos sentamos y hace su aparición Javier de Andrés, Director Gastronómico del Grupo La Sucursal, que nos da la bienvenida y da paso a su hermano Jorge que, además de reputado chef, demuestra que tiene un don para narrar y atrapar la atención de la platea desde el primer momento. Con tono distendido, pero con un control asombroso de las fechas y los datos, el cocinero nos acompaña en el recorrido de vida de Joaquín Sorolla, desde el día de su nacimiento hasta su muerte, deteniéndose en todos los hitos importantes de su devenir vital, intercalando la narrativa con anécdotas y detalles para la mayoría de nosotros inéditos y desplegando las alas del personaje de Clotilde o «Clota», la esposa del pintor con la que mantuvo un estrecho vínculo a lo largo de toda su vida. Tras hacer una introducción pormenorizada se detiene en el periodo más decisivo de la vida de Sorolla, cuando el filántropo y millonario Archer M. Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, le encargó la serie Visión de España. Cuadro a cuadro vamos degustando las recetas que a Jorge de Andrés le inspiraron cada una de las creaciones. Desde el jamón ibérico o el trampantojo de oliva elaborada con queso de cabra de Extremadura, el atún de la almadraba con gazpacho de jalapeño de Huelva o el pil pil de espinacas, garbanzos pedrosillanos y callos de bacalao de Sevilla hasta el arroz amb bledes de Valencia, los salmonetes de Lloret de Mar o el calamar sin su tinta de San Sebastián. Entre platos sus palabras nos introducen en cada una de las obras, dirigiendo nuestra mirada hasta aquellos detalles que nunca hubiéramos percibido, desentrañando las miradas y los gestos de los personajes y alumbrando pinceladas de la personalidad de un artista descomunal, el pintor de los pintores que durante varias décadas deslumbró al mundo con su manejo de la luz, la paleta vibrante y esas pinceladas certeras y enérgicas que alumbraron algunas de las obras más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX.

Hoy nuestra Revista de Valencia cumple 500 entregas y los mejores resúmenes y crónicas de esta década de andadura los encontrarán en las páginas del diario redactados por algunas de mis talentosas compañeras. Yo misma he escrito un breve resumen de algunos de mis hits de estos años que ocupa la contraportada de la revista y en cuyas fotos aparezco junto a los entrevistados, en actitud atenta, tratando de descifrar aquello que veo más allá de lo que escucho, el latido por debajo de la piel, aquello que ocurre cuando nadie nos ve, la zona que queda en penumbra fuera de los márgenes, las conversaciones en la entrada cuando el resto está en la fiesta, los WhatsApp con doble sentido, las miradas que se encuentran aún cuando nadie se da cuenta, ese regusto con fondo amargo de lo que pudo haber sido, o el recuerdo de lo que fue pero que nadie nunca deberá saber.

