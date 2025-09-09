No todo es Rufián en ERC Bronca en el congreso de la formación independentista en la Comunitat, con peticiones de que se anule la jornada electoral del pasado sábado

JC. Ferriol Moya Valencia Martes, 9 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

Gabriel Rufián es el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y una de las voces más conocidas de la formación que lidera Oriol Junqueras. Ácido en sus intervenciones en la Cámara, encantado de provocar a los diputados de Junts, el partido de Puigdemont, Rufián trata de representar a ese soberanismo que es a un tiempo capaz de gastarse bromas con Vito Quiles y al mismo tiempo cargar contra PP y Vox desde la tribuna de la Cámara Baja.

Rufián es la cara más conocida de ERC. Pero no todo en ERC se queda en la brillantez como orador de este diputado. La rama valenciana de esta formación atraviesa desde hace meses una profunda crisis, relacionada en su inicio con una denuncia por acoso sexual de su secretaria general hacia el líder del partido. Y que este pasado fin de semana ha vivido un nuevo episodio con una jornada electoral que ha derivado en la solicitud de anulación a través de la impugnación presentada por una de las candidaturas.

El recurso tiene fecha de este pasado lunes y lo presenta el representante de Construïm l'Esquerra Valenciana, la candidatura a liderar el partido en la Comunitat encabezada por Reis Juan. En la votación del pasado sábado para elegir presidente y nueva comisión ejecutiva, su lista obtuvo 104 votos, según la comisión organizadora, frente a los 110 de la candidatura Dignitat Republicana liderada por Domènec Garcia.

ERC-PV decidió el pasado 1 de abril suspender de militancia al hasta ese momento líder del partido, Josep Barberá, y nombrar una gestora. Reis Juan, secretaria general en funciones de la formación, cuestionó entonces la «imposición» de la gestora por parte de ERC. El congreso para elegir nuevo líder se celebró este pasado sábado, con Juan encabezando la opción 'continuista'. Es también su candidatura la que presenta ahora el recurso.

En el texto de su impugnación, la candidatura de Juan señala que el congreso de este pasado sábado quedó reducido, por parte de la ejecutiva nacional de ERC, a «únicamente una jornada electoral telemática», posibilidad no prevista en ninguna norma de esta organización, sin aprobar ningún documento político ni organizativo.

También alega que previamente a la celebración de la jornada electoral debía de aprobarse un reglamento que debía ser validado por la ejecutiva nacional y siempre ratificado por el consell nacional, circunstancia que no se produjo. Y se añade: «Estando la proclamación de resultados regulada en un reglamento que ha de ser declarado nulo de pleno derecho, comporta que todos los actos que se deriven, y por tanto el escrutinio, la validación y la proclamación, entre otros, no tienen ninguna clase de validez ni efecto».

La citada candidatura denuncia en su recurso que el censo de militantes que pudo participar en la jornada del sábado se vio adulterado –con la incorporación entre el 1 de abril y el 22 de julio de más de 35 altas de militantes, de las que 27 se produjeron en un solo día-. «Este uso de las altas de la militancia con el único objetivo de alterar el resultado de un congreso ha de ser considerado un fraude, vulnerando el principio de buena fe y de funcionamiento democrático de un partido».

El recurso alega también que en la candidatura ganadora «figuran diversas personas militantes con expedientes disciplinarios incoados que pueden implicar la expulsión de la organización por la posible comisión de infraciones graves y muy graves». Y añade que dada la escasa diferencia del resultado final, seis votos, «cualquiera de las irregularidades descritas tiene capacidad real para haber alterado el resultado final, motivo por el que exige que se valoren todos los hechos descritos en el presente escrito, se tengan en consideración la multitud de irregularidades detectadas, se anule todo el proceso y se celebre con todas las garantías».

Temas

Gabriel Rufián

Comenta Reporta un error