Episodio 9 | Un prospecto global
¿Qué es la vigilancia epidemiológica?
Analizamos cómo esta estrategia es fundamental para anticiparse a brotes y mejorar la respuesta del sistema de salud
Redacción
Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:30
LAS PROVINCIAS continúa con el podcast 'Un prospecto global', que parte de Valencia para analizar, con entrevistas a expertos y testimonios, la emergencia del acceso universal a medicinas básicas.
En este nuevo episodio viajamos al departamento salvadoreño de Morazán, donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una herramienta esencial para anticiparse a brotes, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta del sistema de salud.
Créditos
-
Dirección, guión y producción José Luis Lucas (@tristecontent) en colaboración con Farmamundi.
-
Entrevistas Araceli Mejía, coordinadora de proyectos de salud en Morazán; Antonia del Carmen Hernández García y Lorena Beatriz Romero Márquez, lideresas comunitarias.
-
Un proyecto financiado por Programa de Cooperación Valenciana de la Generalitat