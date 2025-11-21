Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
podcast background

Episodio 9 | Un prospecto global

¿Qué es la vigilancia epidemiológica?

Analizamos cómo esta estrategia es fundamental para anticiparse a brotes y mejorar la respuesta del sistema de salud

Otros episodios
Convivir con el trauma de la DANA

Episodio 8 | Un prospecto global · 26 min

Convivir con el trauma de la DANA

Preparando botiquines de guerra

Episodio 7 | Un prospecto global · 36 min

Preparando botiquines de guerra

Las farmacias de los sitios más inaccesibles

Episodio 6 | Un prospecto global · 32 min

Las farmacias de los sitios más inaccesibles

Bienvenidos a la era post-antibiótica

Episodio 5 | Un prospecto global · 35 min

Bienvenidos a la era post-antibiótica

Las ventajas de las patentes farmacológicas

Episodio 4 | Un prospecto global · 32 min

Las ventajas de las patentes farmacológicas

Redacción

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

LAS PROVINCIAS continúa con el podcast 'Un prospecto global', que parte de Valencia para analizar, con entrevistas a expertos y testimonios, la emergencia del acceso universal a medicinas básicas.

En este nuevo episodio viajamos al departamento salvadoreño de Morazán, donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una herramienta esencial para anticiparse a brotes, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta del sistema de salud.

Créditos

  • Dirección, guión y producción José Luis Lucas (@tristecontent) en colaboración con Farmamundi.

  • Entrevistas Araceli Mejía, coordinadora de proyectos de salud en Morazán; Antonia del Carmen Hernández García y Lorena Beatriz Romero Márquez, lideresas comunitarias.

  • Un proyecto financiado por Programa de Cooperación Valenciana de la Generalitat

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en Un Prospecto Global

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Las Provincias

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Qué es la vigilancia epidemiológica?

¿Qué es la vigilancia epidemiológica?

Hablamos con los psicólogos que aún atienden a las víctimas seis meses después de la catástrofe

Hablamos de cuáles son los protocolos para hacer llegar medicamentos a las zonas en conflicto

Hablamos de cómo llegan los medicamentos a las zonas más remotas de nuestro planeta

Hablamos de la posibilidad de combatir las infecciones y consumir menos fármacos (o los justos)

Analizamos si el actual sistema aporta realmente los beneficios necesarios para poder seguir emprendiendo procesos de I+D farmacéutica

Ponemos el foco en este derecho, que determina que un laboratorio puede comercializar su fármaco en exclusiva por un tiempo y dentro de un determinado territorio

Preguntamos a la gente de la calle sobre sus dinámicas de uso de fármacos, visitamos una farmacia de barrio y hablamos con el economista Germán Velásquez

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Las Provincias