LAS PROVINCIAS continúa con el podcast 'Un prospecto global', que parte de Valencia para analizar, con entrevistas a expertos y testimonios, la emergencia del acceso universal a medicinas básicas.

En este nuevo episodio viajamos al departamento salvadoreño de Morazán, donde la vigilancia epidemiológica se ha convertido en una herramienta esencial para anticiparse a brotes, fortalecer la prevención y mejorar la respuesta del sistema de salud.