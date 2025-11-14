El podcast llega para quedarse: el periodismo a viva voz
Al servicio de relatos de no ficción o en su formato puramente informativo, el auge del género revitaliza las nuevas narrativas
Jorge Alacid y Paco Sánchez
Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:23
El nuevo periodismo bebe del antiguo periodismo. Innovar significa a menudo prestar más atención a las raíces. Bienvenidos por lo tanto al mundo del podcast, el género triunfante en la comunicación actual que también abraza el futuro.
Guion y dirección: Jorge Alacid
Realización: Paco Sánchez