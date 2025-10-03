Tras una vida como abogado ambientalista, enfrentándose a grandes corporaciones, ahora Robert Kennedy Jr es una de las caras más reconocibles y discutidas del gobierno Trump. Poniendo a la comunidad científica en alarma, el sobrino de JFK ha cancelado la financiación para las vacunas de ARN mensajero y ahora ha puesto el foco sobre el Paracetamol, sin ningún estudio serio que respalde su decisión y con varios en contra.

A través de su figura nos preguntamos, junto a nuestro compañero especializado en ciencia, Jon Garay, y la corresponsal en Nueva York Mercedes Gallego, cómo esta tendencia es mucho mayor: hay una clara desconfianza, e incluso en ocasiones una cierta rabia, contra las voces e instituciones que antes ostentaban lo que podríamos llamar «autoridad intelectual». ¿Hay solución a la vista?