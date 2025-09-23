En directo, Levante UD - Real Madrid CF

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 6 M23/09 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos
Levante
21:30h.
0
-
2
Real Madrid
Min. 47
Vinícius Jr. (27')
Franco Mastantuono (37')
LEV
RMA
Gol! Min 27'
Gol de Vinícius Jr.
Gol! Min 37'
Gol de Franco Mastantuono
Redacción Deportes
Valencia
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:59
22:19
DESCANSO. Final de la primera parte. Se marcha por delante el Real Madrid 0-2.
22:17
Habrá dos minutos más de añadido en la primera parte.
22:13
Está habiendo lío en la grada de tribuna. Los aficionados del Levante se quejan de un par de seguidores del Real Madrid que celebran efusivamente los goles y se burlan de los levantinistas. Ha tenido que venir la seguridad a calmar el ambiente que se estaba caldeando.
22:10
Pues segundo gol del Real Madrid. Marca Franco Mastantuono, en un contragolpe letal del Real Madrid. La banda izquierda del Levante es muy frágil y lo aprovechan los blancos.
22:04
Otra ocasión de peligro del Real Madrid en un disparo lejano de Mastantuono... que viene por el costado derecho merengue. Está sufriendo mucho Pampín.
22:00
Es tan provocador... como bueno. Menudo golazo de Vinícius. El brasileño anota con el exterior un tanto de crack por toda la escuadra, imparable para Ryan. Se rompe la resistencia del Levante antes de la media hora de partido.
21:55
Esto sí que es el Real Madrid, y ya mete miedo. Un disparo potentísimo de Valverde fuerza otro paradón de Ryan. La jugada sigue y el australiano detiene otro disparo de Vinícius. Aprietan los blancos ahora ante un Levante que empieza a encerrarse atrás.
21:52
¡MENUDA OCASIÓN PARA EL REAL MADRID! Disparó Vinícius de lejos, paradón de Ryan, y el rechace lo caza en el área Mbappé, pero se estrella en el larguero y cae en las manos del portero del Levante. Bala esquivada.
21:49
El Real Madrid está dominando la posesión, pero no consigue generar peligro. Ahora, otro intento lejano de Dani Ceballos, pero alejado de la portería granota.
21:45
¡OTRA OCASIÓN DEL LEVANTE! La ha tenido Dela en un remate de cabeza en un córner.
21:44
0-0 | Minuto 12'
Otra gran jugada de potencia de Eyong, que saca los aplausos del Ciutat
21:40
La ha tenido el Real Madrid. El disparo desde la frontal de Franco Mastantuono ha rozado el palo.
21:39
El Ciutat de València le está cantando 'Vinicius, balón de playa' al jugador del Real Madrid.
21:35
¡LA HA TENIDO EL LEVANTE! Iván Romero falla en el área pequeña tras el pase de la muerte de Unai Vencedor, que llegó hasta línea de fondo para pasarla atrás.
21:35
Lo intentó Olasagasti de lejos, pero un defensor del Madrid blocó su disparo.
21:32
Pues el Real Madrid se coloca con defensa de cuatro y es Álvaro Carreras el central izquierdo. Hasta ahí las dudas.
21:31
Ya rueda el balón en el Ciutat de València. Levante y Real Madrid, que gane el mejor.
21:25
Van a saltar ya los dos equipos al terreno de juego. El partido dará comienzo en breves instantes.
21:08
En el Real Madrid hay dudas respecto a la formación que usará Xabi Alonso, ya que alinea a dos laterales izquierdos como Fran García y Álvaro Carreras. Podría jugar uno en cada banda, o los dos juntos y que sea Federico Valverde el carril diestro en una defensa de tres. Veremos.
21:04
Julián Calero hace pequeñas modificaciones al equipo que ganó al Girona. Entran Dela, Diego Pampín y Jon Ander Olasagasti en lugar de Matías Moreno, Manu Sánchez y Roger Brugué.
20:52
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @realmadrid!#LevanteUDRealMadridpic.twitter.com/9KVonGCNYn— Levante UD (@LevanteUD) September 23, 2025
20:51
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 23, 2025
🆚 @LevanteUDpic.twitter.com/JaU8KAiLLh
20:51
Ya tenemos las alineaciones confirmadas en ambos equipos.
10:00
MATCHDAY— Levante UD (@LevanteUD) September 23, 2025
🆚️ @realmadrid
📅 23 de septiembre
🕤 21:30 horas
📍 Estadio Ciutat de València pic.twitter.com/EuV2e5BMlX
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Adrián de la Fuente
defensa
Diego Pampín
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Unai Vencedor
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Iván Romero
Delantero
Xabi Alonso
3-4-2-1
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Franco Mastantuono
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Fran García
centrocampista
Arda Güler
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
36,5%
LEV
63,5%
RMA
|0
|Goles
|2
|0
|Remates a puerta
|6
|2
|Remates fuera
|8
|0
|Remates al palo
|1
|3
|Asistencias
|12
|7
|Faltas cometidas
|6
|
