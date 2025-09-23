Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 6 M23/09 · Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

21:30h.

0

-

2

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 47

  • Vinícius Jr. (27')

  • Franco Mastantuono (37')

LEV

RMA

Gol! Min 27'

Gol de Vinícius Jr.

Gol! Min 37'

Gol de Franco Mastantuono

Carlos Álvarez, presionando a Dani Ceballos. EFE

En directo, Levante UD - Real Madrid CF

Sigue el minuto a minuto del partidazo de la jornada en el que el equipo granota recibe al líder en el Ciutat de València

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:59

22:19

0-2 | Minuto 45'

DESCANSO. Final de la primera parte. Se marcha por delante el Real Madrid 0-2.

22:17

0-2 | Minuto 45'

Habrá dos minutos más de añadido en la primera parte.

22:13

0-2 | Minuto 40

Está habiendo lío en la grada de tribuna. Los aficionados del Levante se quejan de un par de seguidores del Real Madrid que celebran efusivamente los goles y se burlan de los levantinistas. Ha tenido que venir la seguridad a calmar el ambiente que se estaba caldeando.

22:10

0-2 | Minuto 38'

Pues segundo gol del Real Madrid. Marca Franco Mastantuono, en un contragolpe letal del Real Madrid. La banda izquierda del Levante es muy frágil y lo aprovechan los blancos.

22:04

0-1 | Minuto 32'

Otra ocasión de peligro del Real Madrid en un disparo lejano de Mastantuono... que viene por el costado derecho merengue. Está sufriendo mucho Pampín.

22:00

0-1 | Minuto 28'

Es tan provocador... como bueno. Menudo golazo de Vinícius. El brasileño anota con el exterior un tanto de crack por toda la escuadra, imparable para Ryan. Se rompe la resistencia del Levante antes de la media hora de partido.

21:55

0-0 | Minuto 23'

Esto sí que es el Real Madrid, y ya mete miedo. Un disparo potentísimo de Valverde fuerza otro paradón de Ryan. La jugada sigue y el australiano detiene otro disparo de Vinícius. Aprietan los blancos ahora ante un Levante que empieza a encerrarse atrás.

21:52

0-0 | Minuto 21'

¡MENUDA OCASIÓN PARA EL REAL MADRID! Disparó Vinícius de lejos, paradón de Ryan, y el rechace lo caza en el área Mbappé, pero se estrella en el larguero y cae en las manos del portero del Levante. Bala esquivada.

21:49

0-0 | Minuto 18'

El Real Madrid está dominando la posesión, pero no consigue generar peligro. Ahora, otro intento lejano de Dani Ceballos, pero alejado de la portería granota.

21:45

0-0 | Minuto 13'

¡OTRA OCASIÓN DEL LEVANTE! La ha tenido Dela en un remate de cabeza en un córner.

21:44

0-0 | Minuto 12'

Otra gran jugada de potencia de Eyong, que saca los aplausos del Ciutat

21:40

0-0 | Minuto 8'

La ha tenido el Real Madrid. El disparo desde la frontal de Franco Mastantuono ha rozado el palo.

21:39

0-0 | Minuto 7'

El Ciutat de València le está cantando 'Vinicius, balón de playa' al jugador del Real Madrid.

21:35

0-0 | Minuto 4'

¡LA HA TENIDO EL LEVANTE! Iván Romero falla en el área pequeña tras el pase de la muerte de Unai Vencedor, que llegó hasta línea de fondo para pasarla atrás.

21:35

0-0 | Minuto 3'

Lo intentó Olasagasti de lejos, pero un defensor del Madrid blocó su disparo.

21:32

0-0 | Minuto 1'

Pues el Real Madrid se coloca con defensa de cuatro y es Álvaro Carreras el central izquierdo. Hasta ahí las dudas.

21:31

¡Arranca el partido!

Ya rueda el balón en el Ciutat de València. Levante y Real Madrid, que gane el mejor.

21:25

Van a saltar ya los dos equipos al terreno de juego. El partido dará comienzo en breves instantes.

21:08

En el Real Madrid hay dudas respecto a la formación que usará Xabi Alonso, ya que alinea a dos laterales izquierdos como Fran García y Álvaro Carreras. Podría jugar uno en cada banda, o los dos juntos y que sea Federico Valverde el carril diestro en una defensa de tres. Veremos.

21:04

Julián Calero hace pequeñas modificaciones al equipo que ganó al Girona. Entran Dela, Diego Pampín y Jon Ander Olasagasti en lugar de Matías Moreno, Manu Sánchez y Roger Brugué.

20:52

20:51

20:51

Ya tenemos las alineaciones confirmadas en ambos equipos.

10:00

Alineación y estadísticas

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Adrián de la Fuente

defensa

Diego Pampín

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Unai Vencedor

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Iván Romero

Delantero

Xabi Alonso

3-4-2-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Franco Mastantuono

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Fran García

centrocampista

Arda Güler

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

36,5%

RMA

LEV

63,5%

RMA

RMA

0 Goles 2
0 Remates a puerta 6
2 Remates fuera 8
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 12
7 Faltas cometidas 6

