Profes Nómadas: la startup valenciana para reinventarse como profesor en Irlanda

Lourdes Martí Valencia Lunes, 5 de mayo 2025, 19:01 Comenta Compartir

Los largos y monótonos días en la biblioteca preparando unas oposiciones no eran para ella. Así que a tres meses de la fecha de examen, Sonia Cardona, hizo sus maletas y tomó un vuelo desde Valencia hasta Dublín. «Terminé allí un poco por casualidad y estuve trabajando en una guardería. No era lo que más quería, por eso estuve investigando para dar clases en Primaria y descubrí que sí que podía hacerlo al contrario de lo que me decían», relata. Empezó a compartir por redes sociales su experiencia, que terminó dos años más tarde. Sin embargo, su vida iba a continuar girando en torno a Irlanda.

«A mi regreso, había personas que me escribía interesándose por cómo iba a ser el proceso día tras día, semana tras semana», explica, mientras, ya había hecho oposiciones y trabajaba de interina. «Empecé a plantearme crear una plataforma, Profes Nómadas, para ayudar a todas esas personas que me escribían y poderles dar una información completa», continúa. La plataforma ayuda a docentes españoles a dar el salto y trabajar en Irlanda ofreciendo apoyo integral durante todo el proceso, el enfoque es personalizado, de hecho, también realizan una evaluación y orientación gratuita de la situación.

En la mañana de aquel fatídico 29 de octubre, cuando nadie preveía lo que iba a ocurrir horas más tardes, quedó con una amigo que le comentó que podría presentar esa idea incipiente idea que había nacido en junio 2024 para entrar en Lanzadera: «Pensé que por qué no. Hice las primeras entrevistas y finalmente entré en la incubadora». Todo un acierto. «Que ¿qué me aporta?, pues una barbaridad. Principalmente, las mentes brillantes que hay aquí, tienes un mínimo problema y te lo solucionan. También te enseñan a utilizar herramientas para conectar con clientes, plataformas de gestión de datos y obviamente, las formaciones, yo por ejemplo habiendo estudiado Magisterio no tenía estudios de financias ni de marketing, entre otros. Contar con un director de proyecto es algo increíble».

Hasta el momento, la startup cuenta con dos perfiles de clientes definidos: «Por un lado, hay personas que ya están trabajando en Irlanda, pero que lo hacen en escuelas infantiles, por ejemplo, que tienen entre 23 y 40 años y, por otro lado, están los que acaban de terminar la carrera y quieren conocer cómo es la educación fuera de España aunque sea por un tiempo».

Una formación valorada en el extranjero

Precisamente, esta fue la situación en la que se encontró Sonia y por la que ha terminado emprendiendo, una cuestión que no se había planteado: «Anteriormente había trabajado en una consultora internacional y demás pero no había pensado en montar una empresa, salir fuera te ayuda a abrir puertas y también a ampliar horizontes y te surgen cuestiones que nunca habías pensado».

Respecto a los objetivos para Profes Nómadas, Sonia espera ampliar el equipo: «No quiero ser yo una maestra ayudando a otros maestros, sino que sea una estructura potente y, posteriormente ampliar los países destino, a Australia, Francia, Bélgica, Suecia o Canadá».

Si alguna vez se han planteado cuál es la opinión fuera de España de la formación de los profesores en las universidades nacionales, Sonia explica: «Están, estamos bastante bien valorados, en escuelas infantiles saben desde hace años nuestra validez y, en Primaria. Una buena imagen y formación que gracias a plataformas como Profes Nómadas continuará consolidándose.

Comenta Reporta un error