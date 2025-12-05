Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escudo Panathinaikos Aktor Athens

Panathinaikos Aktor Athens

20:15h.

20

-

19

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Brancou Badio, con el Valencia Basket. EFE

La Euroliga de baloncesto, en directo: Panathinaikos - Valencia Basket

Sigue el minuto a minuto del partido del conjunto taronja en Grecia

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:56

Icono20 - 19

Canasta de Yankuba Sima [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono20 - 17

Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant

Icono18 - 17

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono18 - 14

Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono18 - 14

Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono18 - 11

2ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.

Icono18 - 11

1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.

Icono18 - 11

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple

Icono18 - 11

Tiempo muerto

Icono18 - 11

Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]

Icono16 - 11

Primera falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant

Icono16 - 11

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jerian Grant.

Icono16 - 11

Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono13 - 11

El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono13 - 11

Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.

Icono13 - 11

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono13 - 11

1ª Falta personal en ataque de Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio

Icono13 - 11

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.

Icono13 - 11

Tiempo muerto

Icono13 - 11

Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson

Icono13 - 11

Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque

Icono11 - 11

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono11 - 11

Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono11 - 11

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio

Icono11 - 8

TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional

Icono10 - 8

1ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono10 - 8

Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nate Reuvers

Icono8 - 8

Pie de Kameron Taylor [Valencia Basket]

Icono8 - 8

Triple de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts

Icono5 - 8

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos.

Icono5 - 8

Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono5 - 8

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.

Icono5 - 8

Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]

Icono3 - 8

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.

Icono3 - 8

TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono3 - 8

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.

Icono3 - 8

1ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor

Icono3 - 8

Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono3 - 6

Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre

Icono2 - 6

Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre

Icono2 - 6

1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.

Icono2 - 6

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono2 - 3

Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple

Icono2 - 3

Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono2 - 3

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono2 - 3

Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono2 - 3

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono2 - 0

Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

Panathinaikos Aktor Athens

Panathinaikos Aktor Athens

VAL

VAL

Tiros de 3

28.6%

71.4%

Tiros de 2

75.0%

25.0%

Tiros libres

100.0%

0.0%

Rebotes

53.3%

46.7%

K. NunnPanathinaikos Aktor Athens9
Kameron TaylorVAL6
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens5
Juan HernangomezPanathinaikos Aktor Athens4
Omari MooreVAL3
Darius ThompsonVAL3
Sergio de LarreaVAL2
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens1
Konstantinos SloukasPanathinaikos Aktor Athens1
Jerian GrantPanathinaikos Aktor Athens1
Kenneth FariedPanathinaikos Aktor Athens2
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens1
Omer YurtsevenPanathinaikos Aktor Athens1
Kameron TaylorVAL1
Nate ReuversVAL1
Darius ThompsonVAL1
TJ ShortsPanathinaikos Aktor Athens0
K. NunnPanathinaikos Aktor Athens0
Kenneth FariedPanathinaikos Aktor Athens0
Juan HernangomezPanathinaikos Aktor Athens0
Juan HernangomezPanathinaikos Aktor Athens3
Omer YurtsevenPanathinaikos Aktor Athens3
Omari MooreVAL2
M. CostelloVAL2
Nikolaos RogkavopoulosPanathinaikos Aktor Athens1

