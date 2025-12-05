La Euroliga de baloncesto, en directo: Panathinaikos - Valencia Basket

Secciones
Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:56
20 - 19
Canasta de Yankuba Sima [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
20 - 17
Mate de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Jerian Grant
18 - 17
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
18 - 14
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
18 - 14
Triple de Omari Moore [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
18 - 11
2ª Falta personal de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.
18 - 11
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Yankuba Sima en la lucha por un rebote defensivo.
18 - 11
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla el triple
18 - 11
Tiempo muerto
18 - 11
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
16 - 11
Primera falta personal de Yankuba Sima [Valencia Basket] sobre Jerian Grant
16 - 11
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jerian Grant.
16 - 11
Triple de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de Kostas Sloukas
13 - 11
El árbitro pita pasos de Brancou Badio [Valencia Basket]
13 - 11
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] corta pase y el balón sale fuera.
13 - 11
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
13 - 11
1ª Falta personal en ataque de Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Brancou Badio
13 - 11
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
13 - 11
Tiempo muerto
13 - 11
Primera falta personal de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Darius Thompson
13 - 11
Bandeja de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] tras un contraataque
11 - 11
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
11 - 11
Omer Yurtseven [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
11 - 11
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
11 - 8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el tiro libre adicional
10 - 8
1ª falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre TJ Shorts cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
10 - 8
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nate Reuvers
8 - 8
Pie de Kameron Taylor [Valencia Basket]
8 - 8
Triple de Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] con asistencia de TJ Shorts
5 - 8
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikolaos Rogkavopoulos.
5 - 8
Nikolaos Rogkavopoulos [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
5 - 8
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El balón se va fuera.
5 - 8
Canasta de Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens]
3 - 8
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
3 - 8
TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
3 - 8
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Omer Yurtseven.
3 - 8
1ª Falta personal en ataque de Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] sobre Kameron Taylor
3 - 8
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
3 - 6
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] encesta el segundo tiro libre
2 - 6
Juancho Hernangomez [Panathinaikos Aktor Athens] falla el 1º tiro libre
2 - 6
1ª Falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de dos.
2 - 6
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2 - 3
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
2 - 3
Kendrick Nunn [Panathinaikos Aktor Athens] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2 - 3
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
2 - 3
Kenneth Faried [Panathinaikos Aktor Athens] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
2 - 3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
2 - 0
Bandeja de TJ Shorts [Panathinaikos Aktor Athens]
0 - 0
Inicio del partido
Panathinaikos Aktor Athens
VAL
Tiros de 3
28.6%
71.4%
Tiros de 2
75.0%
25.0%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
53.3%
46.7%
|K. Nunn
|Panathinaikos Aktor Athens
|9
|Kameron Taylor
|VAL
|6
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|5
|Juan Hernangomez
|Panathinaikos Aktor Athens
|4
|Omari Moore
|VAL
|3
|Darius Thompson
|VAL
|3
|Sergio de Larrea
|VAL
|2
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Konstantinos Sloukas
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Jerian Grant
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Kenneth Faried
|Panathinaikos Aktor Athens
|2
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Omer Yurtseven
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
|Kameron Taylor
|VAL
|1
|Nate Reuvers
|VAL
|1
|Darius Thompson
|VAL
|1
|TJ Shorts
|Panathinaikos Aktor Athens
|0
|K. Nunn
|Panathinaikos Aktor Athens
|0
|Kenneth Faried
|Panathinaikos Aktor Athens
|0
|Juan Hernangomez
|Panathinaikos Aktor Athens
|0
|Juan Hernangomez
|Panathinaikos Aktor Athens
|3
|Omer Yurtseven
|Panathinaikos Aktor Athens
|3
|Omari Moore
|VAL
|2
|M. Costello
|VAL
|2
|Nikolaos Rogkavopoulos
|Panathinaikos Aktor Athens
|1
