Urgente Resultados Euromillones de hoy viernes, 21 de noviembre
Escudo Valencia Basket

Valencia Basket

21:00h.

49

-

44

Crvena Zvezda Meridianbet

Escudo Crvena Zvezda Meridianbet
Omari Moore, con el Valencia Basket. EFE

En directo, Valencia Basket - Estrella Roja, de Euroliga

Sigue el minuto a minuto del partido de baloncesto del equipo taronja en el Roig Arena

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:39

Icono52 - 44

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero

Icono49 - 44

Canasta de Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Codi Miller-McIntyre

Icono49 - 42

Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.

Icono49 - 42

Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor

Icono49 - 42

Triple de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono49 - 39

Inicio del tercer cuarto

Icono49 - 39

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono49 - 39

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto

Icono49 - 39

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono49 - 39

Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono47 - 39

Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Jared Butler

Icono47 - 39

Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la bandeja por un tapón de Darius Thompson

Icono47 - 39

Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono45 - 39

Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre

Icono45 - 39

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono44 - 39

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono43 - 39

1ª Falta personal de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.

Icono43 - 39

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.

Icono43 - 39

Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] roba el balón a Nate Reuvers

Icono43 - 39

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el tiro libre adicional

Icono43 - 38

1ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono43 - 38

Bandeja de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Jared Butler y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Matt Costello

Icono43 - 36

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.

Icono43 - 36

2ª Falta personal de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jaime Pradilla en la lucha por un rebote defensivo.

Icono43 - 36

Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello

Icono40 - 36

Matt Costello [Valencia Basket] corta el pase a Jordan Nwora

Icono40 - 36

Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Jordan Nwora

Icono40 - 36

Canasta de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono40 - 34

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.

Icono40 - 34

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre

Icono40 - 33

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre

Icono40 - 32

Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora

Icono40 - 32

2ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Chima Moneke en la lucha por un rebote defensivo.

Icono40 - 32

Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta

Icono40 - 32

Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono37 - 32

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono37 - 32

Pie de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono37 - 32

Matt Costello [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Uros Plavsic.

Icono37 - 32

Canasta de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono37 - 30

Omari Moore [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional

Icono36 - 30

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono35 - 30

Tiempo muerto

Icono35 - 30

Técnica de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono35 - 30

1ª falta personal de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Omari Moore cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono35 - 30

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nikola Kalinic

Icono33 - 30

Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Nikola Kalinic

Icono33 - 30

Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jaime Pradilla

Icono31 - 30

Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre

Icono31 - 30

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.

Icono31 - 30

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono31 - 30

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.

Icono31 - 30

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono31 - 30

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre

Icono31 - 29

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre

Icono31 - 28

2ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Semi Ojeleye cuando lanzaba de dos.

Icono31 - 28

Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ognjen Dobric

Icono31 - 28

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Kalinic

Icono31 - 28

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono30 - 28

1ª Falta personal de Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.

Icono30 - 28

Tiempo de posesión agotado

Icono30 - 28

Yago Dos Santos [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta

Icono30 - 28

Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Yago Dos Santos

Icono30 - 28

Tiempo muerto

Icono30 - 28

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono28 - 28

Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Yago Dos Santos

Icono28 - 28

Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono26 - 28

Yago Dos Santos [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono26 - 28

Dejan Davidovac [Crvena Zvezda Meridianbet] corta el pase a Darius Thompson

Icono26 - 28

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono26 - 28

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dejan Davidovac.

Icono26 - 28

Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono26 - 28

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dejan Davidovac.

Icono26 - 28

Primera falta personal de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Kameron Taylor

Icono26 - 28

Canasta de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono26 - 26

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Semi Ojeleye

Icono26 - 26

Inicio del segundo cuarto

Icono26 - 26

Fin del primer cuarto

Icono26 - 26

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Semi Ojeleye

Icono26 - 26

Triple de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Yago Dos Santos

Icono26 - 23

Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello

Icono24 - 23

Primera falta personal de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Matt Costello

Icono24 - 23

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono24 - 23

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jordan Nwora.

Icono24 - 23

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple

Icono24 - 23

Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Jordan Nwora

Icono24 - 23

Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono21 - 23

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre

Icono21 - 22

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre

Icono21 - 21

Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Jordan Nwora

Icono21 - 21

Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono19 - 21

Primera falta personal de Dejan Davidovac [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jaime Pradilla

Icono19 - 21

Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre

Icono19 - 20

Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre

Icono19 - 19

1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Dejan Davidovac en la lucha por un rebote defensivo.

Icono19 - 19

Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple

Icono19 - 19

Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora

Icono19 - 19

Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono17 - 19

Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono17 - 19

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.

Icono17 - 19

Canasta de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Nikola Kalinic

Icono17 - 17

Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Codi Miller-McIntyre

Icono17 - 17

Mate de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono15 - 17

Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Chima Moneke

Icono15 - 17

Tiempo muerto

Icono15 - 17

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jared Butler

Icono15 - 17

Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono13 - 17

Triple de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Chima Moneke

Icono13 - 14

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Chima Moneke.

Icono13 - 14

Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono13 - 11

Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello

Icono11 - 11

Triple de Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Chima Moneke

Icono11 - 8

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.

Icono11 - 8

Canasta de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono11 - 6

Triple de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore

Icono8 - 6

Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono8 - 6

Matt Costello [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.

Icono8 - 6

Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono8 - 3

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono5 - 3

Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]

Icono5 - 0

Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Codi Miller-McIntyre

Icono5 - 0

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.

Icono5 - 0

Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono5 - 0

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Chima Moneke

Icono5 - 0

Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.

Icono5 - 0

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono5 - 0

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor

Icono3 - 0

Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono3 - 0

Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.

Icono3 - 0

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.

Icono3 - 0

Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre

Icono3 - 0

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

VAL

VAL

Crvena Zvezda Meridianbet

Crvena Zvezda Meridianbet

Tiros de 3

50.0%

50.0%

Tiros de 2

65.0%

35.0%

Tiros libres

35.7%

64.3%

Rebotes

44.4%

55.6%

Jordan NworaCrvena Zvezda Meridianbet12
Codi Miller-McIntyreCrvena Zvezda Meridianbet11
Jean MonteroVAL10
Brancou BadioVAL9
Nate ReuversVAL7
Omari MooreVAL6
M. CostelloVAL3
Nwachukwu Iheukwumere Chima MonekeCrvena Zvezda Meridianbet2
Jean MonteroVAL1
Codi Miller-McIntyreCrvena Zvezda Meridianbet1
Nikola KalinicCrvena Zvezda Meridianbet2
Jaime Pradilla GayánVAL2
Jared ButlerCrvena Zvezda Meridianbet2
Brancou BadioVAL2
S. OjeleyeCrvena Zvezda Meridianbet2
Omari MooreVAL2
S. OjeleyeCrvena Zvezda Meridianbet1
Josep PuertoVAL1
Ognjen DobricCrvena Zvezda Meridianbet1
Codi Miller-McIntyreCrvena Zvezda Meridianbet1
Codi Miller-McIntyreCrvena Zvezda Meridianbet5
Nikola KalinicCrvena Zvezda Meridianbet4
M. CostelloVAL4
Kameron TaylorVAL3
Jared ButlerCrvena Zvezda Meridianbet3

