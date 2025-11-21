En directo, Valencia Basket - Estrella Roja, de Euroliga

Secciones
Servicios
Destacamos
Redacción Deportes
Valencia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:39
52 - 44
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jean Montero
49 - 44
Canasta de Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Codi Miller-McIntyre
49 - 42
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.
49 - 42
Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] comete su segunda falta personal sobre Kameron Taylor
49 - 42
Triple de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet]
49 - 39
Inicio del tercer cuarto
49 - 39
Fin del segundo cuarto. Descanso
49 - 39
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Josep Puerto
49 - 39
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
49 - 39
Mate de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque
47 - 39
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Jared Butler
47 - 39
Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la bandeja por un tapón de Darius Thompson
47 - 39
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque
45 - 39
Jean Montero [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre
45 - 39
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
44 - 39
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
43 - 39
1ª Falta personal de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jean Montero cuando lanzaba de dos.
43 - 39
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Jean Montero.
43 - 39
Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] roba el balón a Nate Reuvers
43 - 39
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el tiro libre adicional
43 - 38
1ª falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
43 - 38
Bandeja de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Jared Butler y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Matt Costello
43 - 36
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.
43 - 36
2ª Falta personal de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jaime Pradilla en la lucha por un rebote defensivo.
43 - 36
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
40 - 36
Matt Costello [Valencia Basket] corta el pase a Jordan Nwora
40 - 36
Jean Montero [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Jordan Nwora
40 - 36
Canasta de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet]
40 - 34
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.
40 - 34
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre
40 - 33
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre
40 - 32
Primera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora
40 - 32
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Chima Moneke en la lucha por un rebote defensivo.
40 - 32
Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta
40 - 32
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
37 - 32
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore
37 - 32
Pie de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet]
37 - 32
Matt Costello [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Uros Plavsic.
37 - 32
Canasta de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet]
37 - 30
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
36 - 30
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
35 - 30
Tiempo muerto
35 - 30
Técnica de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet]
35 - 30
1ª falta personal de Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Omari Moore cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
35 - 30
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Nikola Kalinic
33 - 30
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Nikola Kalinic
33 - 30
Mate de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Jaime Pradilla
31 - 30
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre
31 - 30
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.
31 - 30
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
31 - 30
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.
31 - 30
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Omari Moore
31 - 30
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre
31 - 29
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre
31 - 28
2ª Falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Semi Ojeleye cuando lanzaba de dos.
31 - 28
Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ognjen Dobric
31 - 28
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Nikola Kalinic
31 - 28
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
30 - 28
1ª Falta personal de Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
30 - 28
Tiempo de posesión agotado
30 - 28
Yago Dos Santos [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta
30 - 28
Primera falta personal de Braxton Key [Valencia Basket] sobre Yago Dos Santos
30 - 28
Tiempo muerto
30 - 28
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] tras un contraataque
28 - 28
Darius Thompson [Valencia Basket] corta el pase a Yago Dos Santos
28 - 28
Bandeja de Braxton Key [Valencia Basket] tras un contraataque
26 - 28
Yago Dos Santos [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
26 - 28
Dejan Davidovac [Crvena Zvezda Meridianbet] corta el pase a Darius Thompson
26 - 28
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
26 - 28
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dejan Davidovac.
26 - 28
Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
26 - 28
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Dejan Davidovac.
26 - 28
Primera falta personal de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Kameron Taylor
26 - 28
Canasta de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet]
26 - 26
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Semi Ojeleye
26 - 26
Inicio del segundo cuarto
26 - 26
Fin del primer cuarto
26 - 26
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Semi Ojeleye
26 - 26
Triple de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Yago Dos Santos
26 - 23
Bandeja de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
24 - 23
Primera falta personal de Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Matt Costello
24 - 23
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
24 - 23
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jordan Nwora.
24 - 23
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple
24 - 23
Omari Moore [Valencia Basket] corta el pase a Jordan Nwora
24 - 23
Triple de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
21 - 23
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre
21 - 22
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre
21 - 21
Brancou Badio [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Jordan Nwora
21 - 21
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
19 - 21
Primera falta personal de Dejan Davidovac [Crvena Zvezda Meridianbet] sobre Jaime Pradilla
19 - 21
Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el segundo tiro libre
19 - 20
Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] encesta el primer tiro libre
19 - 19
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Dejan Davidovac en la lucha por un rebote defensivo.
19 - 19
Jordan Nwora [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple
19 - 19
Primera falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Jordan Nwora
19 - 19
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket]
17 - 19
Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
17 - 19
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.
17 - 19
Canasta de Semi Ojeleye [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Nikola Kalinic
17 - 17
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Codi Miller-McIntyre
17 - 17
Mate de Brancou Badio [Valencia Basket] tras un contraataque
15 - 17
Brancou Badio [Valencia Basket] corta el pase a Chima Moneke
15 - 17
Tiempo muerto
15 - 17
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jared Butler
15 - 17
Canasta de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
13 - 17
Triple de Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] tras un contraataque, con asistencia de Chima Moneke
13 - 14
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Chima Moneke.
13 - 14
Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]
13 - 11
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
11 - 11
Triple de Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] con asistencia de Chima Moneke
11 - 8
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.
11 - 8
Canasta de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]
11 - 6
Triple de Jean Montero [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Omari Moore
8 - 6
Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
8 - 6
Matt Costello [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Codi Miller-McIntyre.
8 - 6
Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]
8 - 3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
5 - 3
Triple de Codi Miller-McIntyre [Crvena Zvezda Meridianbet]
5 - 0
Donatas Motiejunas [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote ofensivo es para Codi Miller-McIntyre
5 - 0
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.
5 - 0
Nikola Kalinic [Crvena Zvezda Meridianbet] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
5 - 0
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Chima Moneke
5 - 0
Omari Moore [Valencia Basket] falla la bomba. El rebote defensivo es para Nikola Kalinic.
5 - 0
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
5 - 0
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
3 - 0
Chima Moneke [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
3 - 0
Jared Butler [Crvena Zvezda Meridianbet] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jean Montero.
3 - 0
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jared Butler.
3 - 0
Kameron Taylor [Valencia Basket] corta el pase a Codi Miller-McIntyre
3 - 0
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
0 - 0
Inicio del partido
VAL
Crvena Zvezda Meridianbet
Tiros de 3
50.0%
50.0%
Tiros de 2
65.0%
35.0%
Tiros libres
35.7%
64.3%
Rebotes
44.4%
55.6%
|Jordan Nwora
|Crvena Zvezda Meridianbet
|12
|Codi Miller-McIntyre
|Crvena Zvezda Meridianbet
|11
|Jean Montero
|VAL
|10
|Brancou Badio
|VAL
|9
|Nate Reuvers
|VAL
|7
|Omari Moore
|VAL
|6
|M. Costello
|VAL
|3
|Nwachukwu Iheukwumere Chima Moneke
|Crvena Zvezda Meridianbet
|2
|Jean Montero
|VAL
|1
|Codi Miller-McIntyre
|Crvena Zvezda Meridianbet
|1
|Nikola Kalinic
|Crvena Zvezda Meridianbet
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|VAL
|2
|Jared Butler
|Crvena Zvezda Meridianbet
|2
|Brancou Badio
|VAL
|2
|S. Ojeleye
|Crvena Zvezda Meridianbet
|2
|Omari Moore
|VAL
|2
|S. Ojeleye
|Crvena Zvezda Meridianbet
|1
|Josep Puerto
|VAL
|1
|Ognjen Dobric
|Crvena Zvezda Meridianbet
|1
|Codi Miller-McIntyre
|Crvena Zvezda Meridianbet
|1
|Codi Miller-McIntyre
|Crvena Zvezda Meridianbet
|5
|Nikola Kalinic
|Crvena Zvezda Meridianbet
|4
|M. Costello
|VAL
|4
|Kameron Taylor
|VAL
|3
|Jared Butler
|Crvena Zvezda Meridianbet
|3
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia