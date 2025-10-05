En directo, el primer partido de la ACB en el Roig Arena: Valencia Basket-FC Barcelona

Secciones
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:56
93 - 81
Final del partido
93 - 81
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple por un tapón de Tornike Shengelia.
93 - 81
Triple de Darío Brizuela [Barça]
93 - 78
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
92 - 78
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
91 - 78
Darío Brizuela [Barça] comete su cuarta falta personal sobre Nate Reuvers
91 - 78
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
91 - 78
Canasta de Darío Brizuela [Barça]
91 - 76
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
91 - 76
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
91 - 76
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Darius Thompson
91 - 76
Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
91 - 76
Tiempo muerto
91 - 76
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson
88 - 76
Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Tomas Satoransky
88 - 76
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
88 - 76
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
88 - 76
Joel Parra [Barça] encesta el segundo tiro libre
88 - 75
Joel Parra [Barça] encesta el primer tiro libre
88 - 74
Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Joel Parra
88 - 74
Joel Parra [Barça] roba el balón a Brancou Badio
88 - 74
Bandeja de Darío Brizuela [Barça]
88 - 72
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
87 - 72
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
86 - 72
Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Neal Sako
86 - 72
Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
86 - 70
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
83 - 70
Bomba de Will Clyburn [Barça]
83 - 68
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
83 - 68
Tornike Shengelia [Barça] encesta el tiro libre adicional
83 - 67
2ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
83 - 67
Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Will Clyburn y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako
83 - 65
Mate de Neal Sako [Valencia Basket]
81 - 65
Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
81 - 65
Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Omari Moore
81 - 65
Bandeja de Tomas Satoransky [Barça]
81 - 63
Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tornike Shengelia
81 - 63
Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
80 - 63
2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.
80 - 63
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El balón se va fuera.
80 - 63
Quinta falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
80 - 63
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
80 - 63
Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.
80 - 63
Tercera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
80 - 63
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
80 - 63
Campo atrás de Tomas Satoransky [Barça]
80 - 63
Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
78 - 63
Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla
78 - 63
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
78 - 63
Tiempo muerto
78 - 63
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
75 - 63
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.
75 - 63
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional
74 - 63
5ª falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
74 - 63
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Juani Marcos
72 - 63
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
71 - 63
Técnica del entrenador [Barça]
71 - 63
Canasta de Kevin Punter [Barça]
71 - 61
Tercera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Kevin Punter
71 - 61
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
71 - 61
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako
71 - 61
Triple de Juani Marcos [Barça]
71 - 58
Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter
71 - 58
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
70 - 58
Darius Thompson [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
70 - 58
Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
69 - 58
4ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.
69 - 58
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.
69 - 58
Inicio del último cuarto
69 - 58
Fin del tercer cuarto
69 - 58
Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta
69 - 58
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
69 - 58
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
68 - 58
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
67 - 58
Tercera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Omari Moore
67 - 58
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Juani Marcos
67 - 56
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
64 - 56
Willy Hernangomez [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Neal Sako
64 - 56
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
64 - 55
Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Willy Hernangomez
64 - 55
Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
64 - 55
Bomba de Darío Brizuela [Barça]
64 - 53
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Myles Cale
64 - 53
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
63 - 53
Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Brancou Badio
63 - 53
Bandeja de Joel Parra [Barça]
63 - 51
Brancou Badio [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.
63 - 51
Canasta de Will Clyburn [Barça]
63 - 49
Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
63 - 49
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
63 - 49
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
60 - 49
Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre
60 - 48
Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre
60 - 47
2ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez en la lucha por un rebote defensivo.
60 - 47
Will Clyburn [Barça] falla el triple
60 - 47
Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn
60 - 47
Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Joel Parra
60 - 47
2ª Falta personal en ataque de Tomas Satoransky [Barça] sobre Brancou Badio
60 - 47
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako
57 - 47
Triple de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky
57 - 44
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.
57 - 44
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello
57 - 44
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
57 - 44
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia
57 - 44
Gancho de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
55 - 44
Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tornike Shengelia
55 - 42
Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
55 - 42
Mate de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely
55 - 40
Will Clyburn [Barça] corta el pase a Sergio de Larrea
55 - 40
Bomba de Will Clyburn [Barça]
55 - 38
Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
53 - 38
Will Clyburn [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Omari Moore
53 - 38
Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre
53 - 38
3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.
53 - 38
Tercera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky
53 - 38
Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
52 - 38
Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
52 - 38
3ª Falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.
52 - 38
2ª Falta personal en ataque de Kevin Punter [Barça] sobre Nate Reuvers
52 - 38
Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Kameron Taylor
52 - 38
Canasta de Tomas Satoransky [Barça]
52 - 36
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
50 - 36
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
50 - 36
Will Clyburn [Barça] roba el balón a Omari Moore
50 - 36
Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
50 - 33
Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Jan Vesely
50 - 33
Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
48 - 33
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
48 - 33
Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
48 - 33
Tomas Satoransky [Barça] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Jan Vesely
48 - 33
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
47 - 33
Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
46 - 33
1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.
46 - 33
Inicio del tercer cuarto
46 - 33
Fin del segundo cuarto. Descanso
46 - 33
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
44 - 33
Tercera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea
44 - 33
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Kevin Punter
44 - 30
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio
41 - 30
Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple
41 - 30
Gancho de Joel Parra [Barça]
41 - 28
Tiempo muerto
41 - 28
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
39 - 28
Neal Sako [Valencia Basket] corta el pase a Tornike Shengelia
39 - 28
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.
39 - 28
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre
39 - 28
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
38 - 28
1ª Falta personal intencionada de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jaime Pradilla
38 - 28
Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jaime Pradilla
38 - 28
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
38 - 28
El balón sale fuera tras un mal pase de Brancou Badio [Valencia Basket]
38 - 28
Kevin Punter [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Omari Moore.
38 - 28
Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore
35 - 28
Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Darius Thompson
35 - 28
Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
35 - 28
Kevin Punter [Barça] roba el balón a Omari Moore
35 - 28
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.
35 - 28
Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]
33 - 28
El árbitro pita pasos de Will Clyburn [Barça]
33 - 28
Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Will Clyburn
33 - 28
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
33 - 28
Tiempo muerto
33 - 28
Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Will Clyburn
33 - 25
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Josep Puerto
33 - 25
Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky
33 - 22
Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]
31 - 22
Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore
31 - 22
Jan Vesely [Barça] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson
31 - 22
Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple
31 - 22
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
31 - 22
Canasta de Tomas Satoransky [Barça]
31 - 20
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky
31 - 20
2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely en la lucha por un rebote defensivo.
31 - 20
Darío Brizuela [Barça] falla el triple
31 - 20
Isaac Nogués [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.
31 - 20
Mate de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Joel Parra
31 - 18
Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
31 - 18
Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
29 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
28 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
27 - 18
2ª Falta personal intencionada de Darío Brizuela [Barça] sobre Isaac Nogués
27 - 18
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
27 - 16
Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués
27 - 18
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
27 - 16
Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky
27 - 18
El balón sale fuera.
27 - 16
El balón sale fuera.
27 - 18
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
27 - 16
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
27 - 18
Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Jan Vesely
27 - 16
Jan Vesely [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea
27 - 16
Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre
27 - 15
Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre
27 - 15
1ª Falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.
27 - 15
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
24 - 15
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.
24 - 15
Inicio del segundo cuarto
24 - 15
Fin del primer cuarto
24 - 15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
23 - 15
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre
23 - 15
1ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
23 - 15
Joel Parra [Barça] falla el triple
23 - 15
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
21 - 15
Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea
21 - 15
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.
21 - 15
El balón sale fuera.
21 - 15
Canasta de Joel Parra [Barça]
21 - 13
El balón sale fuera.
21 - 13
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.
21 - 13
Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta
21 - 13
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
21 - 13
Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional
21 - 12
1ª falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
21 - 12
Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Josep Puerto
21 - 12
Canasta de Youssoupha Fall [Barça]
21 - 10
Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
21 - 10
Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta
21 - 10
Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
21 - 10
Tiempo muerto
21 - 10
Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
18 - 10
Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
18 - 10
1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo.
18 - 10
Myles Cale [Barça] falla el triple
18 - 10
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto
16 - 10
Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall
16 - 10
Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson
14 - 10
Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.
14 - 10
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple
14 - 10
Neal Sako [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia
14 - 10
Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale
14 - 10
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall en la lucha por un rebote defensivo.
14 - 10
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall
14 - 10
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor
12 - 10
Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall
12 - 10
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.
12 - 10
Triple de Kevin Punter [Barça]
12 - 7
Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
9 - 7
Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
9 - 7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
8 - 7
Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
7 - 7
2ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.
7 - 7
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
7 - 7
Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea
5 - 7
Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
5 - 5
Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla
2 - 5
Canasta de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
2 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos.
2 - 3
Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2 - 3
Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kevin Punter
2 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
1 - 3
Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
0 - 3
1ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.
0 - 3
Triple de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia
0 - 0
Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia
0 - 0
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez
0 - 0
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.
0 - 0
Inicio del partido
VAL
Barcelona
Tiros de 3
57.1%
42.9%
Tiros de 2
42.5%
57.5%
Tiros libres
73.3%
26.7%
Rebotes
50.0%
50.0%
|Will Clyburn
|Barcelona
|16
|Darius Thompson
|VAL
|15
|Joel Parra
|Barcelona
|14
|Neal Sako
|VAL
|13
|Kameron Taylor
|VAL
|11
|Sergio de Larrea
|VAL
|6
|Kameron Taylor
|VAL
|5
|Tomas Satoransky
|Barcelona
|5
|Darius Thompson
|VAL
|4
|Tornike Shengelia
|Barcelona
|4
|Darío Brizuela
|Barcelona
|4
|Nate Reuvers
|VAL
|4
|Juani Marcos
|Barcelona
|4
|J. Bolomboy
|Barcelona
|3
|Tomas Satoransky
|Barcelona
|3
|Youssoupha Birima Fall
|Barcelona
|3
|Will Clyburn
|Barcelona
|3
|Darius Thompson
|VAL
|2
|Guillermo Hernangómez
|Barcelona
|2
|Tornike Shengelia
|Barcelona
|2
|Will Clyburn
|Barcelona
|6
|Omari Moore
|VAL
|5
|M. Costello
|VAL
|5
|Kameron Taylor
|VAL
|4
|Darius Thompson
|VAL
|3
