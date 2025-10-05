Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sueldazo de la ONCE de este domingo premia con 300.000 euros al contado y 5.000 mensuales a un único acertante
Escudo Valencia Basket

Valencia Basket

19:00h.

93

-

81

Barça

Escudo Barça
Sergio de Larrea, con el Valencia Basket. VBC

En directo, el primer partido de la ACB en el Roig Arena: Valencia Basket-FC Barcelona

Sigue el minuto a minuto del segundo encuentro del nuevo pabellón, en el debut de la liga regular nacional

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:56

Icono93 - 81

Final del partido

Icono93 - 81

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple por un tapón de Tornike Shengelia.

Icono93 - 81

Triple de Darío Brizuela [Barça]

Icono93 - 78

Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono92 - 78

Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono91 - 78

Darío Brizuela [Barça] comete su cuarta falta personal sobre Nate Reuvers

Icono91 - 78

Canasta de Darío Brizuela [Barça]

Icono91 - 78

Canasta de Darío Brizuela [Barça]

Icono91 - 76

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

Icono91 - 76

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

Icono91 - 76

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Darius Thompson

Icono91 - 76

Tornike Shengelia [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono91 - 76

Tiempo muerto

Icono91 - 76

Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono88 - 76

Jaime Pradilla [Valencia Basket] corta el pase a Tomas Satoransky

Icono88 - 76

Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn

Icono88 - 76

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

Icono88 - 76

Joel Parra [Barça] encesta el segundo tiro libre

Icono88 - 75

Joel Parra [Barça] encesta el primer tiro libre

Icono88 - 74

Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Joel Parra

Icono88 - 74

Joel Parra [Barça] roba el balón a Brancou Badio

Icono88 - 74

Bandeja de Darío Brizuela [Barça]

Icono88 - 72

Neal Sako [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono87 - 72

Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono86 - 72

Tercera falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Neal Sako

Icono86 - 72

Bandeja de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky

Icono86 - 70

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono83 - 70

Bomba de Will Clyburn [Barça]

Icono83 - 68

Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

Icono83 - 68

Tornike Shengelia [Barça] encesta el tiro libre adicional

Icono83 - 67

2ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono83 - 67

Canasta de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Will Clyburn y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako

Icono83 - 65

Mate de Neal Sako [Valencia Basket]

Icono81 - 65

Matt Costello [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia

Icono81 - 65

Tornike Shengelia [Barça] roba el balón a Omari Moore

Icono81 - 65

Bandeja de Tomas Satoransky [Barça]

Icono81 - 63

Neal Sako [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tornike Shengelia

Icono81 - 63

Neal Sako [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono80 - 63

2ª Falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Neal Sako cuando lanzaba de dos.

Icono80 - 63

Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono80 - 63

Quinta falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky

Icono80 - 63

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono80 - 63

Tornike Shengelia [Barça] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono80 - 63

Tercera falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Will Clyburn

Icono80 - 63

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

Icono80 - 63

Campo atrás de Tomas Satoransky [Barça]

Icono80 - 63

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono78 - 63

Will Clyburn [Barça] comete su segunda falta personal sobre Jaime Pradilla

Icono78 - 63

Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono78 - 63

Tiempo muerto

Icono78 - 63

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono75 - 63

Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono75 - 63

Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el tiro libre adicional

Icono74 - 63

5ª falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Darius Thompson cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono74 - 63

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Juani Marcos

Icono72 - 63

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono71 - 63

Técnica del entrenador [Barça]

Icono71 - 63

Canasta de Kevin Punter [Barça]

Icono71 - 61

Tercera falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Kevin Punter

Icono71 - 61

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono71 - 61

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Neal Sako

Icono71 - 61

Triple de Juani Marcos [Barça]

Icono71 - 58

Isaac Nogués [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Kevin Punter

Icono71 - 58

Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono70 - 58

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono70 - 58

Darius Thompson [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono69 - 58

4ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Darius Thompson cuando lanzaba de dos.

Icono69 - 58

Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono69 - 58

Inicio del último cuarto

Icono69 - 58

Fin del tercer cuarto

Icono69 - 58

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta

Icono69 - 58

Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono69 - 58

Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono68 - 58

Omari Moore [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono67 - 58

Tercera falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Omari Moore

Icono67 - 58

Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Juani Marcos

Icono67 - 56

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono64 - 56

Willy Hernangomez [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Neal Sako

Icono64 - 56

Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre

Icono64 - 55

Nate Reuvers [Valencia Basket] comete su cuarta falta personal sobre Willy Hernangomez

Icono64 - 55

Brancou Badio [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono64 - 55

Bomba de Darío Brizuela [Barça]

Icono64 - 53

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Myles Cale

Icono64 - 53

Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono63 - 53

Primera falta personal de Will Clyburn [Barça] sobre Brancou Badio

Icono63 - 53

Bandeja de Joel Parra [Barça]

Icono63 - 51

Brancou Badio [Valencia Basket] corta pase y el balón sale fuera.

Icono63 - 51

Canasta de Will Clyburn [Barça]

Icono63 - 49

Willy Hernangomez [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Will Clyburn

Icono63 - 49

Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez

Icono63 - 49

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono60 - 49

Willy Hernangomez [Barça] encesta el segundo tiro libre

Icono60 - 48

Willy Hernangomez [Barça] encesta el primer tiro libre

Icono60 - 47

2ª Falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez en la lucha por un rebote defensivo.

Icono60 - 47

Will Clyburn [Barça] falla el triple

Icono60 - 47

Joel Parra [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Clyburn

Icono60 - 47

Neal Sako [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Joel Parra

Icono60 - 47

2ª Falta personal en ataque de Tomas Satoransky [Barça] sobre Brancou Badio

Icono60 - 47

Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Neal Sako

Icono57 - 47

Triple de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tomas Satoransky

Icono57 - 44

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tomas Satoransky.

Icono57 - 44

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Matt Costello

Icono57 - 44

Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono57 - 44

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Tornike Shengelia

Icono57 - 44

Gancho de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono55 - 44

Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Tornike Shengelia

Icono55 - 42

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.

Icono55 - 42

Mate de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Jan Vesely

Icono55 - 40

Will Clyburn [Barça] corta el pase a Sergio de Larrea

Icono55 - 40

Bomba de Will Clyburn [Barça]

Icono55 - 38

Alley-Hoop de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono53 - 38

Will Clyburn [Barça] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Omari Moore

Icono53 - 38

Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre

Icono53 - 38

3ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.

Icono53 - 38

Tercera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Tomas Satoransky

Icono53 - 38

Omari Moore [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono52 - 38

Omari Moore [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono52 - 38

3ª Falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Omari Moore cuando lanzaba de dos.

Icono52 - 38

2ª Falta personal en ataque de Kevin Punter [Barça] sobre Nate Reuvers

Icono52 - 38

Tomas Satoransky [Barça] roba el balón a Kameron Taylor

Icono52 - 38

Canasta de Tomas Satoransky [Barça]

Icono52 - 36

Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono50 - 36

Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su propio triple

Icono50 - 36

Will Clyburn [Barça] roba el balón a Omari Moore

Icono50 - 36

Triple de Tornike Shengelia [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky

Icono50 - 33

Darius Thompson [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Jan Vesely

Icono50 - 33

Canasta de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono48 - 33

Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono48 - 33

Jan Vesely [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia

Icono48 - 33

Tomas Satoransky [Barça] falla el gancho. El rebote ofensivo es para Jan Vesely

Icono48 - 33

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono47 - 33

Kameron Taylor [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono46 - 33

1ª Falta personal de Tomas Satoransky [Barça] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba de dos.

Icono46 - 33

Inicio del tercer cuarto

Icono46 - 33

Fin del segundo cuarto. Descanso

Icono46 - 33

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio

Icono44 - 33

Tercera falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea

Icono44 - 33

Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Kevin Punter

Icono44 - 30

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Brancou Badio

Icono41 - 30

Rebote ofensivo de Brancou Badio [Valencia Basket] tras fallar su propio triple

Icono41 - 30

Gancho de Joel Parra [Barça]

Icono41 - 28

Tiempo muerto

Icono41 - 28

Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor

Icono39 - 28

Neal Sako [Valencia Basket] corta el pase a Tornike Shengelia

Icono39 - 28

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.

Icono39 - 28

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre

Icono39 - 28

Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono38 - 28

1ª Falta personal intencionada de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jaime Pradilla

Icono38 - 28

Primera falta personal de Tornike Shengelia [Barça] sobre Jaime Pradilla

Icono38 - 28

Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono38 - 28

El balón sale fuera tras un mal pase de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono38 - 28

Kevin Punter [Barça] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono38 - 28

Triple de Matt Costello [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono35 - 28

Primera falta personal de Kevin Punter [Barça] sobre Darius Thompson

Icono35 - 28

Tomas Satoransky [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono35 - 28

Kevin Punter [Barça] roba el balón a Omari Moore

Icono35 - 28

Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono35 - 28

Canasta de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono33 - 28

El árbitro pita pasos de Will Clyburn [Barça]

Icono33 - 28

Primera falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Will Clyburn

Icono33 - 28

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

Icono33 - 28

Tiempo muerto

Icono33 - 28

Triple de Kevin Punter [Barça] con asistencia de Will Clyburn

Icono33 - 25

Jan Vesely [Barça] roba el balón a Josep Puerto

Icono33 - 25

Triple de Joel Parra [Barça] con asistencia de Tomas Satoransky

Icono33 - 22

Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono31 - 22

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono31 - 22

Jan Vesely [Barça] falla la canasta por un tapón de Darius Thompson

Icono31 - 22

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple

Icono31 - 22

Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono31 - 22

Canasta de Tomas Satoransky [Barça]

Icono31 - 20

Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tomas Satoransky

Icono31 - 20

2ª Falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Jan Vesely en la lucha por un rebote defensivo.

Icono31 - 20

Darío Brizuela [Barça] falla el triple

Icono31 - 20

Isaac Nogués [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

Icono31 - 20

Mate de Will Clyburn [Barça] con asistencia de Joel Parra

Icono31 - 18

Will Clyburn [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra

Icono31 - 18

Mate de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor

Icono29 - 18

Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono28 - 18

Isaac Nogués [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono27 - 18

2ª Falta personal intencionada de Darío Brizuela [Barça] sobre Isaac Nogués

Icono27 - 18

Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués

Icono27 - 16

Darío Brizuela [Barça] comete su segunda falta personal sobre Isaac Nogués

Icono27 - 18

Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky

Icono27 - 16

Isaac Nogués [Valencia Basket] roba el balón a Tomas Satoransky

Icono27 - 18

El balón sale fuera.

Icono27 - 16

El balón sale fuera.

Icono27 - 18

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono27 - 16

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla

Icono27 - 18

Mate de Will Clyburn [Barça] tras un contraataque, con asistencia de Jan Vesely

Icono27 - 16

Jan Vesely [Barça] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono27 - 16

Will Clyburn [Barça] encesta el segundo tiro libre

Icono27 - 15

Will Clyburn [Barça] falla el 1º tiro libre

Icono27 - 15

1ª Falta personal de Isaac Nogués [Valencia Basket] sobre Will Clyburn cuando lanzaba de dos.

Icono27 - 15

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono24 - 15

Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Isaac Nogués.

Icono24 - 15

Inicio del segundo cuarto

Icono24 - 15

Fin del primer cuarto

Icono24 - 15

Jaime Pradilla [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono23 - 15

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre

Icono23 - 15

1ª Falta personal de Darío Brizuela [Barça] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono23 - 15

Joel Parra [Barça] falla el triple

Icono23 - 15

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono21 - 15

Primera falta personal de Joel Parra [Barça] sobre Sergio de Larrea

Icono21 - 15

Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio de Larrea.

Icono21 - 15

El balón sale fuera.

Icono21 - 15

Canasta de Joel Parra [Barça]

Icono21 - 13

El balón sale fuera.

Icono21 - 13

Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono21 - 13

Rebote ofensivo de Youssoupha Fall [Barça] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono21 - 13

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono21 - 13

Youssoupha Fall [Barça] encesta el tiro libre adicional

Icono21 - 12

1ª falta personal de Josep Puerto [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono21 - 12

Canasta de Youssoupha Fall [Barça] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Josep Puerto

Icono21 - 12

Canasta de Youssoupha Fall [Barça]

Icono21 - 10

Joel Parra [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall

Icono21 - 10

Youssoupha Fall [Barça] falla la canasta

Icono21 - 10

Darío Brizuela [Barça] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall

Icono21 - 10

Tiempo muerto

Icono21 - 10

Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello

Icono18 - 10

Darío Brizuela [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono18 - 10

1ª Falta personal de Brancou Badio [Valencia Basket] sobre Joel Parra en la lucha por un rebote defensivo.

Icono18 - 10

Myles Cale [Barça] falla el triple

Icono18 - 10

Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Josep Puerto

Icono16 - 10

Darius Thompson [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall

Icono16 - 10

Canasta de Josep Puerto [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Darius Thompson

Icono14 - 10

Juani Marcos [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono14 - 10

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple

Icono14 - 10

Neal Sako [Valencia Basket] roba el balón a Tornike Shengelia

Icono14 - 10

Kevin Punter [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Myles Cale

Icono14 - 10

1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Youssoupha Fall en la lucha por un rebote defensivo.

Icono14 - 10

Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Youssoupha Fall

Icono14 - 10

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Kameron Taylor

Icono12 - 10

Brancou Badio [Valencia Basket] roba el balón a Youssoupha Fall

Icono12 - 10

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kevin Punter.

Icono12 - 10

Triple de Kevin Punter [Barça]

Icono12 - 7

Triple de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor

Icono9 - 7

Kevin Punter [Barça] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono9 - 7

Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono8 - 7

Nate Reuvers [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 7

2ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Nate Reuvers cuando lanzaba de dos.

Icono7 - 7

Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono7 - 7

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono5 - 7

Canasta de Willy Hernangomez [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

Icono5 - 5

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono2 - 5

Canasta de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

Icono2 - 3

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juani Marcos.

Icono2 - 3

Tornike Shengelia [Barça] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono2 - 3

Myles Cale [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kevin Punter

Icono2 - 3

Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono1 - 3

Sergio de Larrea [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono0 - 3

1ª Falta personal de Juani Marcos [Barça] sobre Sergio de Larrea cuando lanzaba de dos.

Icono0 - 3

Triple de Myles Cale [Barça] con asistencia de Tornike Shengelia

Icono0 - 0

Juani Marcos [Barça] falla el triple. El rebote ofensivo es para Tornike Shengelia

Icono0 - 0

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Willy Hernangomez

Icono0 - 0

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Myles Cale.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

VAL

VAL

Barcelona

Barcelona

Tiros de 3

57.1%

42.9%

Tiros de 2

42.5%

57.5%

Tiros libres

73.3%

26.7%

Rebotes

50.0%

50.0%

Will ClyburnBarcelona16
Darius ThompsonVAL15
Joel ParraBarcelona14
Neal SakoVAL13
Kameron TaylorVAL11
Sergio de LarreaVAL6
Kameron TaylorVAL5
Tomas SatoranskyBarcelona5
Darius ThompsonVAL4
Tornike ShengeliaBarcelona4
Darío BrizuelaBarcelona4
Nate ReuversVAL4
Juani MarcosBarcelona4
J. Bolomboy Barcelona3
Tomas SatoranskyBarcelona3
Youssoupha Birima FallBarcelona3
Will ClyburnBarcelona3
Darius ThompsonVAL2
Guillermo HernangómezBarcelona2
Tornike ShengeliaBarcelona2
Will ClyburnBarcelona6
Omari MooreVAL5
M. CostelloVAL5
Kameron TaylorVAL4
Darius ThompsonVAL3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, el primer partido de la ACB en el Roig Arena: Valencia Basket-FC Barcelona

En directo, el primer partido de la ACB en el Roig Arena: Valencia Basket-FC Barcelona