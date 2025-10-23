En directo, EA7 Emporio Armani Milan - Valencia Basket de Euroliga

Secciones
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:27
18 - 24
Fin del primer cuarto
18 - 24
Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple
18 - 24
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
18 - 23
Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
18 - 22
Primera falta personal de Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Brancou Badio
18 - 22
Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre
17 - 22
Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre
16 - 22
1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Devin Booker en la lucha por un rebote defensivo.
16 - 22
Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple
16 - 22
Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]
16 - 20
Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre
15 - 20
Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre
14 - 20
Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Marko Guduric
14 - 20
Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor
14 - 18
Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor
14 - 18
Armoni Brooks [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
14 - 18
Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]
14 - 16
1ª Falta personal de Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Nate Reuvers en la lucha por un rebote ofensivo.
14 - 16
Nate Sestina [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple
14 - 16
Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nate Sestina
14 - 16
Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El balón se va fuera.
14 - 16
Rebote de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] tras haber fallado su segundo tiro libre
14 - 16
Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre
13 - 16
1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Leandro Bolmaro cuando lanzaba de dos.
13 - 16
Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Leandro Bolmaro
13 - 16
Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Guduric.
13 - 16
Bandeja de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan]
11 - 16
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
11 - 14
Nate Sestina [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
11 - 14
Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bryant Dunston
11 - 14
Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Leandro Bolmaro.
11 - 14
Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers
11 - 14
Mate de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan]
9 - 14
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre
9 - 13
Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre
9 - 12
Tiempo muerto
9 - 12
Primera falta personal de Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Jean Montero
9 - 12
Jaime Pradilla [Valencia Basket] roba el balón a Leandro Bolmaro
9 - 12
Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]
9 - 10
1ª Falta personal en ataque de Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Xabi López-Arostegui
9 - 10
Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]
9 - 7
Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan] con asistencia de Devin Booker
7 - 7
Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello
7 - 5
Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan]
5 - 5
Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]
5 - 3
Primera falta personal de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Neal Sako
5 - 3
Triple de Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] tras un contraataque, con asistencia de Shavon Shields
2 - 3
Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Shavon Shields.
2 - 3
Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta
2 - 3
Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.
2 - 3
1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Quinn Ellis en la lucha por un rebote ofensivo.
2 - 3
Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Quinn Ellis.
2 - 3
Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.
2 - 3
Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque
2 - 0
Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.
2 - 0
Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] roba el balón a Brancou Badio
2 - 0
Canasta de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan]
0 - 0
Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Giampaolo Ricci
0 - 0
Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0
Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.
0 - 0
Inicio del partido
EA7 Armani Milano
VAL
Tiros de 3
33.3%
66.7%
Tiros de 2
41.7%
58.3%
Tiros libres
55.6%
44.4%
Rebotes
43.8%
56.3%
|T. Harris
|EA7 Armani Milano
|6
|Brancou Badio
|VAL
|6
|Leandro Bolmaro
|EA7 Armani Milano
|5
|Omari Moore
|VAL
|4
|Jean Montero
|VAL
|4
|Shavon Shields
|EA7 Armani Milano
|1
|Devin Booker
|EA7 Armani Milano
|1
|M. Costello
|VAL
|1
|Kameron Taylor
|VAL
|1
|T. Harris
|EA7 Armani Milano
|0
|Nate Reuvers
|VAL
|1
|Kameron Taylor
|VAL
|1
|Shavon Shields
|EA7 Armani Milano
|1
|Giampaolo Ricci
|EA7 Armani Milano
|1
|Devin Booker
|EA7 Armani Milano
|1
|Leandro Bolmaro
|EA7 Armani Milano
|2
|Nate Reuvers
|VAL
|1
|Giampaolo Ricci
|EA7 Armani Milano
|1
|Darius Thompson
|VAL
|1
|Kameron Taylor
|VAL
|1
|M. Costello
|VAL
|2
|Kameron Taylor
|VAL
|2
|T. Harris
|EA7 Armani Milano
|1
|Shavon Shields
|EA7 Armani Milano
|1
|Xabier López-Arostegui
|VAL
|1
