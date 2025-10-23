Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escudo EA7 Emporio Armani Milan

EA7 Emporio Armani Milan

20:30h.

18

-

24

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Jean Montero, con el Valencia Basket. EFE

En directo, EA7 Emporio Armani Milan - Valencia Basket de Euroliga

Sigue el minuto a minuto del partido de baloncesto del conjunto taronja

Minuto a minuto

Redacción Deportes

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:27

Icono18 - 24

Fin del primer cuarto

Icono18 - 24

Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple

Icono18 - 24

Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono18 - 23

Brancou Badio [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono18 - 22

Primera falta personal de Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Brancou Badio

Icono18 - 22

Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre

Icono17 - 22

Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre

Icono16 - 22

1ª Falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Devin Booker en la lucha por un rebote defensivo.

Icono16 - 22

Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple

Icono16 - 22

Bandeja de Brancou Badio [Valencia Basket]

Icono16 - 20

Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el segundo tiro libre

Icono15 - 20

Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre

Icono14 - 20

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Marko Guduric

Icono14 - 20

Canasta de Brancou Badio [Valencia Basket] con asistencia de Kameron Taylor

Icono14 - 18

Sergio de Larrea [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Kameron Taylor

Icono14 - 18

Armoni Brooks [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono14 - 18

Canasta de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono14 - 16

1ª Falta personal de Marko Guduric [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Nate Reuvers en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono14 - 16

Nate Sestina [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple

Icono14 - 16

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Nate Sestina

Icono14 - 16

Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono14 - 16

Rebote de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] tras haber fallado su segundo tiro libre

Icono14 - 16

Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] encesta el primer tiro libre

Icono13 - 16

1ª Falta personal de Jaime Pradilla [Valencia Basket] sobre Leandro Bolmaro cuando lanzaba de dos.

Icono13 - 16

Nico Mannion [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Leandro Bolmaro

Icono13 - 16

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Marko Guduric.

Icono13 - 16

Bandeja de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan]

Icono11 - 16

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono11 - 14

Nate Sestina [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.

Icono11 - 14

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bryant Dunston

Icono11 - 14

Xabi López-Arostegui [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Leandro Bolmaro.

Icono11 - 14

Jean Montero [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Nate Reuvers

Icono11 - 14

Mate de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan]

Icono9 - 14

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono9 - 13

Jean Montero [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono9 - 12

Tiempo muerto

Icono9 - 12

Primera falta personal de Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Jean Montero

Icono9 - 12

Jaime Pradilla [Valencia Basket] roba el balón a Leandro Bolmaro

Icono9 - 12

Bandeja de Jean Montero [Valencia Basket]

Icono9 - 10

1ª Falta personal en ataque de Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Xabi López-Arostegui

Icono9 - 10

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono9 - 7

Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan] con asistencia de Devin Booker

Icono7 - 7

Canasta de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Matt Costello

Icono7 - 5

Canasta de Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan]

Icono5 - 5

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono5 - 3

Primera falta personal de Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] sobre Neal Sako

Icono5 - 3

Triple de Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] tras un contraataque, con asistencia de Shavon Shields

Icono2 - 3

Darius Thompson [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Shavon Shields.

Icono2 - 3

Rebote ofensivo de Darius Thompson [Valencia Basket] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono2 - 3

Quinn Ellis [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Darius Thompson.

Icono2 - 3

1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Quinn Ellis en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono2 - 3

Brancou Badio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Quinn Ellis.

Icono2 - 3

Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono2 - 3

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono2 - 0

Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kameron Taylor.

Icono2 - 0

Giampaolo Ricci [EA7 Emporio Armani Milan] roba el balón a Brancou Badio

Icono2 - 0

Canasta de Leandro Bolmaro [EA7 Emporio Armani Milan]

Icono0 - 0

Devin Booker [EA7 Emporio Armani Milan] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Giampaolo Ricci

Icono0 - 0

Matt Costello [Valencia Basket] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono0 - 0

Shavon Shields [EA7 Emporio Armani Milan] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

EA7 Armani Milano

EA7 Armani Milano

VAL

VAL

Tiros de 3

33.3%

66.7%

Tiros de 2

41.7%

58.3%

Tiros libres

55.6%

44.4%

Rebotes

43.8%

56.3%

T. HarrisEA7 Armani Milano6
Brancou BadioVAL6
Leandro BolmaroEA7 Armani Milano5
Omari MooreVAL4
Jean MonteroVAL4
Shavon ShieldsEA7 Armani Milano1
Devin BookerEA7 Armani Milano1
M. CostelloVAL1
Kameron TaylorVAL1
T. HarrisEA7 Armani Milano0
Nate ReuversVAL1
Kameron TaylorVAL1
Shavon ShieldsEA7 Armani Milano1
Giampaolo RicciEA7 Armani Milano1
Devin BookerEA7 Armani Milano1
Leandro BolmaroEA7 Armani Milano2
Nate ReuversVAL1
Giampaolo RicciEA7 Armani Milano1
Darius ThompsonVAL1
Kameron TaylorVAL1
M. CostelloVAL2
Kameron TaylorVAL2
T. HarrisEA7 Armani Milano1
Shavon ShieldsEA7 Armani Milano1
Xabier López-ArosteguiVAL1

