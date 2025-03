Andújar y el Club de Tenis Valencia viajan a los 70

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 23 de marzo 2025, 19:43 Comenta Compartir

Por un día, la puerta del Club de Tenis Valencia funcionó como un túnel del tiempo. Al cruzarla, se abandonaba la vertiginosa tecnología que domina el mundo actual para retroceder a los románticos años 70. Indumentaria blanca inmaculada, chalecos de punto y pesadas raquetas de madera en las pistas ubicadas junto a la avenida Primado Reig. Pablo Andújar, quien anunció su retirada como tenista profesional en 2023, se sumergió en una época que no conoció por su edad. Formando tándem con su esposa, Cristina Morena, participó este domingo en un torneo en el que se enfrentaron 13 parejas y que sirvió como celebración del 120 aniversario de la entidad. Una mañana diferente.

«Está bien recordar los inicios del deporte del tenis. En mi caso, soy demasiado joven como para haber empezado con raquetas de madera. Ha sido una experiencia distinta», comentó Andújar, de 39 años. El exjugador valenciano, perfectamente caracterizado para la ocasión, disfrutó de lo lindo durante la original jornada organizada por el club: «El deporte del tenis tiene una parte de señorío que también es bonita». Y analizó la evolución del deporte: «Ahora se juega mucho más rápido. Las raquetas de madera y ese tipo de pelota hacían que primara mucho más el talento y la muñeca que el físico».

Los participantes, reunidos en el Club de Tenis Valencia este domingo.

Una reflexión en la que profundizó el presidente del Club de Tenis Valencia, Ole Andresen, quien también se vistió de corto y blanco para recordar viejos tiempos. El clasicismo y la tradición invadieron las instalaciones.

«Hemos dado al torneo la imagen de finales de los 70 y principios de los 80. Algunos estamos en torno a los 60 años de edad y, cuando empezamos a jugar, lo hicimos con estas raquetas y esta vestimenta», comentó Andresen. Este domingo tocó volver al pasado: «Se juega muy diferente. La bola corre muy poco y es prácticamente imposible darle efecto. Estamos acostumbrados a las nuevas tecnologías, con raquetas con marcos muy grandes que despiden mucho la bola. Son raquetas que no tienen casi rigidez, no se les puede pegar muy fuerte, todas van encordadas con tripa de vaca natural. No es fácil jugar con estas raquetas. Pesan un 40 o 50 por ciento más de lo que pesan actualmente. El cambio es brutal».

Ole Andresen y Pablo Andújar, analizando las raquetas.

Ole Andresen se mostró «muy contento» con la celebración del evento. Y confía en que sólo sea un punto de partida: «Nos hemos juntado un buen grupo de socios en una fecha muy señalada en la historia del club. Vamos a intentar que con el paso de los años lo podamos ir repitiendo y cada año se apunte más gente y vayamos haciéndolo por épocas».

No se perdió el bautizado como Torneo de Época el exfutbolista Jorge Barrie, quien fue guardameta del Levante en los años 70 y 80. Compartió vestuario con Johan Cruyff. «Empecé con el tenis antes que con el fútbol. Fui campeón de Vicaya infantil. Yo empecé con estas raquetas. Mi padre me las dejaba. Ahora nos pesan y en aquella no nos pesaban nada Y jugábamos partidos de cuatro horas porque no había tie break», bromeó el vasco.

Jorge Barrie, golpeando la bola durante un partido del Torneo de Época.

Jorge Barrie , de 74 años, defendió la portería del Levante entre 1976 y 1983, se alzó como el arquero menos goleado del fútbol español en la temporada 1978-1979. Aquel curso, el conjunto azulgrana estaba entrenador por José Antonio Naya, fallecido el pasado mes de diciembre.

«Soy seguidor del Levante a tope. Lo sigo a tope. Vivo en Bilbao, pero vengo mucho a Valencia», comentó Barrie, quien pertenece al Real Club Jolaseta y ejerce como vicepresidente de la Federación Vasca de Tenis. Este domingo, ha regresado a su infancia.

