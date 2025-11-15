Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien

Escudo Georgia

Georgia

18:00h.

0

-

2

España

Escudo Spain

Min. 26

  • Oyarzabal (10')

  • Zubimendi (21')

[ALTERNATIVE TEXT]

GEO

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 10'

Gol de Oyarzabal

Gol! Min 21'

Gol de Zubimendi

Mundial 2026 | Clasificación

Zubimendi hace el segundo ante Georgia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Icono23'

Remate rechazado de Zuriko Davitashvili (Georgia) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iuri Tabatadze.

Icono22'

¡Gooooool! Georgia 0, España 2. Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono20'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Anzor Mekvabishvili (Georgia).

Icono18'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fabián Ruiz.

18'

Álex Baena (España) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.

Icono13'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Giorgi Gocholeishvili (Georgia).

Icono11'

¡Gooooool! Georgia 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda.

9'

Decisión del VAR: Penalti España.

Icono8'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.

Icono7'

Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

7'

Penalti cometido por Giorgi Gocholeishvili (Georgia) con una mano dentro del área.

Icono6'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono6'

Giorgi Gocholeishvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Willy Sagnol

4-1-4-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Vladimer Mamuchashvili

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Luka Lochoshvili

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Iuri Tabatadze

centrocampista

Zuriko Davitashvili

centrocampista

Otar Kiteishvili

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

centrocampista

Budu Zivzivadze

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

27,8%

ESP

GEO

72,2%

ESP

ESP

0 Goles 2
0 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 3
3 Faltas cometidas 1

