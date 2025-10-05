Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las lluvias vuelven a la Comunitat esta semana y el 9 d'Octubre estará pasado por agua

LaLiga EA Sports Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Sevilla Fútbol Club

Sevilla

16:15h.

2

-

1

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Alexis (12')

  • Isaac Romero (36')

Min. 54

  • Marcus Rashford (51')

[ALTERNATIVE TEXT]

SEV

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Gol! Min 12'

Gol de Alexis

Gol! Min 36'

Gol de Isaac Romero

Tarjeta amarilla Min 19'

Marcão ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 51'

Gol de Marcus Rashford

Tarjeta amarilla Min 15'

Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 20'

F. Torres ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 37'

De Jong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 8

Directo | Rashford recorta distancias antes de llegar al descanso

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:57

Icono45'+9'

Final primera parte, Sevilla 2, Barcelona 1.

Icono45'+8'

Remate fallado por Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

Icono45'+7'

¡Gooooool! Sevilla 2, Barcelona 1. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono45'+5'

Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

45'+3'

Se reanuda el partido.

45'+2'

El juego está detenido debido a una lesión Marcão (Sevilla).

Icono45'+2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcão.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'

Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).

Icono43'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Odysseas Vlachodimos.

Icono43'

Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pau Cubarsí.

Icono39'

Corner,Sevilla. Corner cometido por Ronald Araujo.

Icono38'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.

Icono37'

¡Gooooool! Sevilla 2, Barcelona 0. Isaac Romero (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

Icono36'

Falta de César Azpilicueta (Sevilla).

Icono36'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono35'

Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área.

34'

Se reanuda el partido.

34'

Se reanuda el partido.

33'

El juego está detenido (Barcelona).

33'

El juego está detenido (Sevilla).

Icono32'

Remate parado a la escuadra izquierda. Jules Koundé (Barcelona) con un remate desde el centro del área. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área.

Icono31'

Corner,Barcelona. Corner cometido por José Ángel Carmona.

Icono30'

Corner,Barcelona. Corner cometido por César Azpilicueta.

Icono28'

Fuera de juego, Sevilla. Batista Mendy intentó un pase en profundidad pero Lucien Agoumé estaba en posición de fuera de juego.

Icono27'

Corner,Sevilla. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono27'

Remate parado por bajo a la izquierda. Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Djibril Sow.

Icono25'

Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono22'

Falta de César Azpilicueta (Sevilla).

Icono22'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Remate fallado por José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono21'

Ferran Torres (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono21'

Lucien Agoumé (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono20'

Marcão (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono20'

Falta de Marcão (Sevilla).

Icono20'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Fuera de juego, Sevilla. Isaac Romero intentó un pase en profundidad pero Rubén Vargas estaba en posición de fuera de juego.

Icono17'

Falta de Batista Mendy (Sevilla).

Icono17'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono16'

José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono16'

Falta de Gerard Martín (Barcelona).

Icono15'

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono13'

¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha.

12'

Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.

11'

Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.

10'

Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.

Icono8'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono8'

Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Corner,Sevilla. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono3'

Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Matías Almeyda

4-2-3-1

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Lucien Agoumé

centrocampista

Batista Mendy

centrocampista

Alexis Sánchez

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Rubén Vargas

centrocampista

Isaac Romero

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

46,4%

BAR

SEV

53,6%

BAR

BAR

2 Goles 1
3 Remates a puerta 3
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 5
4 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Directo | Rashford recorta distancias antes de llegar al descanso

Directo | Rashford recorta distancias antes de llegar al descanso