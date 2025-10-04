Directo | Real Madrid - Villarreal

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández
Real Madrid
21:00h.
Villarreal
RMA
VIL
Colpisa
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Arnau Tenas
portero
Santiago Mouriño
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Tajon Buchanan
centrocampista
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tani Oluwaseyi
Delantero
Alberto Moleiro
Delantero
0%
RMA
0%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
