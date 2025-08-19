Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 1 M19/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna

Min. 47

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

Jornada 1

Directo | Real Madrid - Osasuna

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 20:38

Icono45'+3'

Final primera parte, Real Madrid 0, Osasuna 0.

Icono45'+1'

Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).

Icono45'+1'

Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono45'+1'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Álvaro Carreras con un centro al área.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono43'

Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kylian Mbappé.

Icono43'

Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono40'

Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono39'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono39'

Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.

Icono37'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono37'

Falta de Valentin Rosier (Osasuna).

Icono36'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono36'

Falta de Lucas Torró (Osasuna).

Icono34'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

33'

Se reanuda el partido.

30'

El juego está detenido (Real Madrid).

Icono30'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Ante Budimir (Osasuna).

Icono30'

Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).

Icono30'

Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono28'

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Aimar Oroz (Osasuna).

Icono27'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono27'

Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono26'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.

Icono26'

Remate parado por bajo a la izquierda. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Dean Huijsen.

Icono25'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.

Icono23'

Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Ante Budimir (Osasuna).

Icono22'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área.

Icono21'

Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Ante Budimir (Osasuna).

Icono19'

Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono19'

Falta de Jon Moncayola (Osasuna).

Icono18'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valentin Rosier.

Icono18'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono12'

Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).

Icono12'

Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.

Icono7'

Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Brahim Díaz

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Alessio Lisci

3-4-2-1

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Juan Cruz Álvaro Armada

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Rubén García

Delantero

Aimar Oroz

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Estadísticas

77,7%

OSA

RMA

22,3%

OSA

OSA

0 Goles 0
3 Remates a puerta 0
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
9 Asistencias 0
5 Faltas cometidas 7

