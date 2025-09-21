Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia fuertes lluvias en la Comunitat en las próximas horas

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Mallorca

16:15h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 63

[ALTERNATIVE TEXT]

MLL

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 5

Directo | Mallorca - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:08

Icono63'

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Julián Alvarez.

Icono62'

Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Giuliano Simeone.

Icono61'

Remate fallado por Takuma Asano (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono60'

Remate rechazado de Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vedat Muriqi.

Icono59'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Manu Morlanes.

Icono59'

Mano de Manu Morlanes (Mallorca).

Icono58'

Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono57'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono57'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono57'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono57'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono55'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mateu Morey.

Icono53'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mateu Morey.

Icono53'

Remate parado por bajo a la izquierda. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Giuliano Simeone.

Icono52'

Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nico González con un centro al área.

Icono51'

Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono51'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono46'

Falta de Mateu Morey (Mallorca).

Icono46'

Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+6'

Final primera parte, Mallorca 0, Atlético de Madrid 0.

Icono

Empieza segunda parte Mallorca 0, Atlético de Madrid 0.

Icono45'+4'

Corner,Mallorca. Corner cometido por Marcos Llorente.

Icono45'+3'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giacomo Raspadori intentó un pase en profundidad pero Dávid Hancko estaba en posición de fuera de juego.

Icono45'+3'

Falta de Pablo Torre (Mallorca).

Icono45'+3'

Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+1'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono45'+1'

Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono45'

Falta de Samú Costa (Mallorca).

Icono42'

Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono41'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Johan Mojica.

Icono40'

Remate parado por bajo a la izquierda. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.

Icono36'

Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Marash Kumbulla debido a una lesión.

36'

Se reanuda el partido.

35'

El juego está detenido debido a una lesión Marash Kumbulla (Mallorca).

Icono34'

Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Takuma Asano (Mallorca).

34'

Se reanuda el partido.

31'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

25'

Se reanuda el partido.

25'

El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).

24'

El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).

Icono23'

Remate parado. Martin Valjent (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área.

14'

¡Penalti fallado!Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.

12'

Penalti cometido por Antonio Raíllo (Mallorca) con una mano dentro del área.

Icono12'

Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono7'

Remate parado. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono6'

Falta de Mateu Morey (Mallorca).

Icono6'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono4'

Mateu Morey (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Giacomo Raspadori con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.

Icono1'

Falta de Samú Costa (Mallorca).

Icono1'

Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Pablo Torre

Sustituto

Johan Mojica

defensa

Samuel de Almeida Costa

centrocampista

Manu Morlanes

centrocampista

Sergi Darder

centrocampista

Takuma Asano

Delantero

Vedat Muriqi

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Antoine Griezmann

Sustituto

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

centrocampista

Alexander Sørloth

Sustituto

Giacomo Raspadori

Delantero

Estadísticas

30,6%

ATM

MLL

69,4%

ATM

ATM

0 Goles 0
1 Remates a puerta 4
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
11 Faltas cometidas 2

