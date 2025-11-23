Directo | Elche - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Elche
21:00h.
Real Madrid
ELC
RMA
Colpisa
Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eder Sarabia
4-4-2
Iñaki Peña
portero
Héctor Fort
defensa
David Affengruber
defensa
Victor Chust
defensa
Álvaro Núñez
defensa
Germán Valera
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Grady Diangana
centrocampista
Rafa Mir
Delantero
André Miguel Valente da Silva
Delantero
Xabi Alonso
3-4-1-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Trent Alexander-Arnold
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Fran García
centrocampista
Jude Bellingham
Delantero
Rodrygo Silva de Goes
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
0%
ELC
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
