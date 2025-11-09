Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 0

CEL

BAR

Jornada 12

Directo | Celta - Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Hugo Sotelo

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Eric García

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Estadísticas

0%

BAR

CEL

0%

BAR

BAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

