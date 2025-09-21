Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

2

-

0

Getafe

Escudo Getafe Club de Fútbol

  • F. Torres (14')

  • F. Torres (33')

Min. 56

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

Gol! Min 14'

Gol de F. Torres

Gol! Min 33'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 31'

Raphinha ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 53'

Christensen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 2'

Mario Martín ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 42'

Adrián Liso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 43'

Djené ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 5

Directo | Un doblete de Ferran Torres encarrila el partido para el Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:40

Icono56'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono56'

Falta de Javi Muñoz (Getafe).

Icono54'

Andreas Christensen (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono54'

Falta de Andreas Christensen (Barcelona).

Icono54'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono53'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono53'

Falta de Javi Muñoz (Getafe).

Icono52'

Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono51'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Domingos Duarte (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Luis Milla con un centro al área.

Icono50'

Corner,Getafe. Corner cometido por Frenkie de Jong.

Icono49'

Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.

Icono48'

Remate fallado por Javi Muñoz (Getafe) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

Icono48'

Falta de Davinchi (Getafe).

Icono48'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono46'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono46'

Abu Kamara (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono

Empieza segunda parte Barcelona 2, Getafe 0.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Javi Muñoz sustituyendo a Mario Martín.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Davinchi sustituyendo a Djené Dakonam.

Icono45'+4'

Final primera parte, Barcelona 2, Getafe 0.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Abu Kamara sustituyendo a Borja Mayoral.

Icono45'

Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Raphinha.

Icono45'+2'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono45'+2'

Borja Mayoral (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Djené Dakonam (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono44'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

43'

Ferran Torres (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.

Icono42'

Adrián Liso (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono42'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Falta de Adrián Liso (Getafe).

Icono41'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gerard Martín.

Icono41'

Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

37'

Se reanuda el partido.

36'

El juego está detenido debido a una lesión Andreas Christensen (Barcelona).

Icono34'

¡Gooooool! Barcelona 2, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque.

Icono33'

Corner,Getafe. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono32'

Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.

Icono31'

Mano de Diego Rico (Getafe).

Icono31'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono31'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono28'

Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono26'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono26'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono25'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Raphinha (Barcelona).

Icono19'

Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Luis Milla (Getafe).

Icono15'

¡Gooooool! Barcelona 1, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono14'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Abdel Abqar.

Icono12'

Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).

Icono12'

Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono12'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono10'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

Icono8'

Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono8'

Falta de Kiko Femenía (Getafe).

Icono8'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono6'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono6'

Fuera de juego, Getafe. Mario Martín intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.

Icono3'

Mario Martín (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono3'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario Martín.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

Sustituto

Robert Lewandowski

Delantero

Ferran Torres

Delantero

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

David Cordón Mancha

Sustituto

Diego Rico

defensa

Javi Muñoz

Sustituto

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Adrián Liso

Delantero

Abu Kamara

Sustituto

Estadísticas

70%

GET

BAR

30%

GET

GET

2 Goles 0
3 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
8 Asistencias 1
7 Faltas cometidas 12

Espacios grises

