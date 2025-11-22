Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Lewandowski (3')

Min. 16

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Gol! Min 3'

Gol de Lewandowski

Jornada 13

Lewandowski hace el primer gol en el regreso al Camp Nou para adelantar al Barça

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45

Icono14'

Fuera de juego, Athletic Club. Íñigo Ruíz de Galarreta intentó un pase en profundidad pero Aymeric Laporte estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Ferran Torres.

Icono13'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono12'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono9'

Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono8'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Fermín López.

Icono8'

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pau Cubarsí.

Icono6'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono6'

Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).

Icono4'

¡Gooooool! Barcelona 1, Athletic Club 0. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono3'

Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).

Icono3'

Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.

Icono2'

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono2'

Fuera de juego, Athletic Club. Yuri Berchiche intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Gerard Martín

defensa

Fermín López

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Alejandro Balde

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

58,5%

ATH

BAR

41,5%

ATH

ATH

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
0 Faltas cometidas 2

Lewandowski hace el primer gol en el regreso al Camp Nou para adelantar al Barça