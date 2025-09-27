Directo | Atlético - Real Madrid

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 7 S27/09 · Árbitro: Javier Alberola Rojas
Atlético
16:15h.
1
-
0
Real Madrid
Le Normand (13')
Min. 16
ATM
RMA
Gol! Min 13'
Gol de Le Normand
Colpisa
Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51
14'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca tras botar una falta.
13'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
13'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Thibaut Courtois.
11'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
7'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
7'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
6'
Se reanuda el partido.
5'
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
2'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un saque de esquina.
1'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Dani Carvajal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
centrocampista
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
delantero
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
delantero
Julián Alvarez
delantero
Giacomo Raspadori
delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Franco Mastantuono
delantero
Kylian Mbappé
delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
delantero
41%
ATM
59%
RMA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.