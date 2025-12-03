Directo | Mbappé adelanta al Real Madrid en La Catedral

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 19 X03/12 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
Athletic
19:00h.
0
-
1
Real Madrid
Min. 16
Kylian Mbappé (6')
ATH
RMA
Gol! Min 6'
Gol de Kylian Mbappé
Colpisa
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:38
16'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
14'
Remate fallado por Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Nico Williams con un centro al área.
13'
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
12'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alex Berenguer.
10'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
7'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai Simón.
5'
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Antonio Rüdiger.
1'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
1'
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Íñigo Lekue
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Adama Boiro
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Eduardo Camavinga
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
29,9%
ATH
70,1%
RMA
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|1
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia