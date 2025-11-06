En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Anastasios Papapetrou
D. Zagreb
18:45h.
0
-
3
Celta
Min. 52
Pablo Durán (2')
Sergi Domínguez (27')
Pablo Durán (43')
DIN
CEL
Gol! Min 2'
Gol de Pablo Durán
Gol! Min 27'
Gol de Sergi Domínguez
Gol! Min 43'
Gol de Pablo Durán
Colpisa
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:49
52'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Iago Aspas intentó un pase en profundidad pero Bryan Zaragoza estaba en posición de fuera de juego.
45'
Cambio en Dinamo Zagreb, entra al campo Matteo Perez Vinlöf sustituyendo a Bruno Goda.
Empieza segunda parte Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 3.
45'
Cambio en Dinamo Zagreb, entra al campo Mounsef Bakrar sustituyendo a Kévin Théophile-Catherine.
45'+2'
Final primera parte, Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 3.
45'+1'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Josip Misic intentó un pase en profundidad pero Sandro Kulenovic estaba en posición de fuera de juego.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
44'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 3. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
42'
Remate parado. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde el centro del área.
40'
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Carl Starfelt.
38'
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Iago Aspas.
38'
Mateo Lisica (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Carlos Domínguez (Celta de Vigo).
37'
Remate fallado por Miguel Román (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
36'
Remate fallado por Miha Zajc (Dinamo Zagreb) remate con la izquierda desde el centro del área.
33'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la banda izquierda.
33'
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
32'
Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
32'
Falta de Miguel Román (Celta de Vigo).
32'
Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Remate rechazado de Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
28'
Gol en propia puerta de Sergi Domínguez, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 2.
27'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Bryan Zaragoza.
25'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Mateo Lisica intentó un pase en profundidad pero Dejan Ljubicic estaba en posición de fuera de juego.
23'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Scott McKenna.
22'
Remate rechazado de Miha Zajc (Dinamo Zagreb) remate con la izquierda desde el centro del área.
21'
Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Bruno Goda intentó un pase en profundidad pero Arbër Hoxha estaba en posición de fuera de juego.
17'
Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Javi Rodríguez.
15'
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
15'
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.
15'
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román.
14'
Remate parado por bajo a la izquierda. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergi Domínguez.
5'
Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
3'
¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
3'
Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).
3'
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.
1'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.
1'
Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Mario Kovacevic
4-3-3
Ivan Nevistic
portero
Mounsef Bakrar
Sustituto
Sergi Domínguez
defensa
Scott McKenna
defensa
Matteo Perez Vinlöf
Sustituto
Dejan Ljubicic
centrocampista
Josip Misic
centrocampista
Miha Zajc
centrocampista
Mateo Lisica
Delantero
Sandro Kulenovic
Delantero
Arbër Hoxha
Delantero
Claudio Giráldez
4-3-3
Iván Villar
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Carlos Domínguez
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Iago Aspas
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Jones El Abdellaoui
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
63,6%
DIN
36,4%
CEL
|0
|Goles
|3
|2
|Remates a puerta
|3
|1
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|8
|1
|Faltas cometidas
|6
|
