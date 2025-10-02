Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Igor Pajac

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

PAOK Thessaloniki FC

Escudo PAOK Thessaloniki FC
[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

PKT

Jornada 2

Directo | Celta de Vigo - PAOK Salónica

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:44

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manuel Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Javi Rueda

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Óscar Mingueza

centrocampista

Iago Aspas

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Williot Swedberg

Delantero

Razvan Lucescu

4-2-3-1

Alineación

Jirí Pavlenka

portero

Joan Sastre

defensa

Alessandro Vogliacco

defensa

Giannis Michailidis

defensa

Abdul Baba

defensa

Alessandro Bianco

centrocampista

Magomed Ozdoev

centrocampista

Kiril Despodov

centrocampista

Mady Camara

centrocampista

Giannis Konstantelias

centrocampista

Giorgos Giakoumakis

Delantero

Estadísticas

0%

PKT

CEL

0%

PKT

PKT

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

