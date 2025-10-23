Directo | Celta - Niza

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Sander van der Eijk
Celta
21:00h.
1
-
1
Niza
Iago Aspas (1')
Min. 67
Momo Cho (15')
CEL
NIC
Gol! Min 1'
Gol de Iago Aspas
Gol! Min 15'
Gol de Momo Cho
Tarjeta amarilla Min 28'
Jonathan Clauss ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 37'
Jonathan Clauss ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 46'
Antoine Mendy ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 64'
Melvin Bard ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 23 de octubre 2025, 20:49
66'
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Javi Rueda sustituyendo a Pablo Durán.
65'
Melvin Bard (Niza) ha visto tarjeta amarilla.
65'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
65'
Morgan Sanson (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
64'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Antoine Mendy.
65'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Antoine Mendy.
62'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Iago Aspas intentó un pase en profundidad pero Bryan Zaragoza estaba en posición de fuera de juego.
61'
Remate fallado por Manu Fernández (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
61'
Borja Iglesias (Celta de Vigo) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Marcos Alonso.
61'
Remate fallado por Marcos Alonso (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
61'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Kojo Peprah Oppong.
59'
Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
58'
Remate fallado por Pablo Durán (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Miguel Román con un centro al área tras un saque de esquina.
58'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Melvin Bard.
58'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Durán.
56'
Remate rechazado de Miguel Román (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
53'
Remate rechazado de Ali Abdi (Niza) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
53'
Remate rechazado de Kojo Peprah Oppong (Niza) remate con la derecha desde el centro del área.
52'
Falta de Bryan Zaragoza (Celta de Vigo).
52'
Kojo Peprah Oppong (Niza) ha recibido una falta en campo contrario.
50'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Marcos Alonso intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
49'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fran Beltrán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bryan Zaragoza.
49'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Salis Abdul Samed.
48'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
47'
Antoine Mendy (Niza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
47'
Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
47'
Falta de Antoine Mendy (Niza).
46'
Remate fallado por Kevin Carlos (Niza) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Tom Louchet con un centro al área tras botar una falta.
46'
Falta de Fran Beltrán (Celta de Vigo).
46'
Morgan Sanson (Niza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
45'
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Borja Iglesias sustituyendo a Hugo Álvarez.
Empieza segunda parte Celta de Vigo 1, Niza 1.
45'
Cambio en Niza, entra al campo Antoine Mendy sustituyendo a Mohamed-Ali Cho.
45'+2'
Final primera parte, Celta de Vigo 1, Niza 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Miguel Román (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
44'
Remate fallado por Manu Fernández (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
42'
Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).
42'
Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Tom Louchet.
41'
Remate rechazado de Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Miguel Román.
38'
Jonathan Clauss (Niza) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
38'
Falta de Jonathan Clauss (Niza).
38'
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
35'
Falta de Salis Abdul Samed (Niza).
35'
Pablo Durán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
34'
Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
32'
Kojo Peprah Oppong (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Falta de Bryan Zaragoza (Celta de Vigo).
31'
Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
31'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
30'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Bryan Zaragoza intentó un pase en profundidad pero Marcos Alonso estaba en posición de fuera de juego.
29'
Jonathan Clauss (Niza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
29'
Falta de Jonathan Clauss (Niza).
29'
Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
28'
Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Kojo Peprah Oppong (Niza).
26'
Kevin Carlos (Niza) ha recibido una falta en campo contrario.
26'
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
24'
Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Iago Aspas (Celta de Vigo).
24'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Juma Bah (Niza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jonathan Clauss con un centro al área.
23'
Corner,Niza. Corner cometido por Carl Starfelt.
23'
Remate rechazado de Ali Abdi (Niza) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
23'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ali Abdi (Niza) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jonathan Clauss con un centro al área.
22'
Falta de Manu Fernández (Celta de Vigo).
22'
Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
22'
Salis Abdul Samed (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Miguel Román (Celta de Vigo).
19'
Remate fallado por Ali Abdi (Niza) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
18'
Kevin Carlos (Niza) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).
17'
Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
16'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 1. Mohamed-Ali Cho (Niza) remate con la izquierda desde el centro del área.
15'
Falta de Hugo Álvarez (Celta de Vigo).
15'
Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Juma Bah (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
13'
Falta de Melvin Bard (Niza).
13'
Hugo Álvarez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Melvin Bard (Niza).
9'
Iago Aspas (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 0. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manu Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Borja Iglesias
Sustituto
Fran Beltrán
centrocampista
Miguel Román
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Iago Aspas
Delantero
Javi Rueda
Sustituto
Bryan Zaragoza
Delantero
Franck Haise
3-4-3
Yehvann Diouf
portero
Kojo Peprah Oppong
defensa
Juma Bah
defensa
Melvin Bard
defensa
Jonathan Clauss
centrocampista
Tom Louchet
centrocampista
Salis Abdul Samed
centrocampista
Ali Abdi
centrocampista
Antoine Mendy
Sustituto
Kevin Carlos Omoruyi Benjamin
Delantero
Morgan Sanson
Delantero
61%
CEL
39%
NIC
|1
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|3
|9
|Remates fuera
|2
|1
|Remates al palo
|0
|10
|Asistencias
|4
|14
|Faltas cometidas
|7
