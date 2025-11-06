En directo | Betis - Lyon

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Matej Jug
Real Betis
21:00h.
1
-
0
O. Lyon
Abde (29')
Min. 32
BET
LYN
Gol! Min 29'
Gol de Abde
Tarjeta amarilla Min 23'
Abner ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39
32'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
30'
¡Gooooool! Real Betis 1, Lyon 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.
29'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Dominik Greif.
29'
Remate parado a la escuadra izquierda. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Marc Roca.
26'
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
24'
Abner Vinícius (Lyon) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
24'
Falta de Abner Vinícius (Lyon).
24'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Tanner Tessmann (Lyon) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
20'
Remate parado. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
12'
Falta de Moussa Niakhaté (Lyon).
12'
Cédric Bakambu (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Ruben Kluivert (Lyon).
10'
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Remate fallado por Khalis Merah (Lyon) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
9'
Adam Karabec (Lyon) ha recibido una falta en la banda derecha.
9'
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
4'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Ruben Kluivert.
1'
Corner,Lyon. Corner cometido por Natan.
1'
Falta de Abner Vinícius (Lyon).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Pablo Fornals
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
4-2-3-1
Dominik Greif
portero
Ainsley Maitland-Niles
defensa
Ruben Kluivert
defensa
Moussa Niakhaté
defensa
Abner Vinícius da Silva Santos
defensa
Tanner Tessmann
centrocampista
Mathys de Carvalho
centrocampista
Adam Karabec
centrocampista
Khalis Merah
centrocampista
Enzo Molébé
centrocampista
Martín Satriano
Delantero
40,6%
BET
59,4%
LYN
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|4
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia