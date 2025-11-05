Directo | Newcastle - Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak
Newcastle
21:00h.
2
-
0
Athletic
Dan Burn (10')
Joelinton Cássio Apolinário de Lira (48')
Min. 55
NEW
ATH
Gol! Min 10'
Gol de Dan Burn
Gol! Min 48'
Gol de Joelinton Cássio Apolinário de Lira
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38
54'
Remate parado. Sven Botman (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área.
53'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Dani Vivian.
49'
¡Gooooool! Newcastle United 2, Athletic Club 0. Joelinton (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área.
48'
Remate rechazado de Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área.
47'
Remate fallado por Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza segunda parte Newcastle United 1, Athletic Club 0.
45'+3'
Final primera parte, Newcastle United 1, Athletic Club 0.
45'+1'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
42'
Mano de Joelinton (Newcastle United).
42'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Joelinton (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
41'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Jacob Murphy sustituyendo a Anthony Gordon debido a una lesión.
41'
Se reanuda el partido.
41'
El juego está detenido debido a una lesión Anthony Gordon (Newcastle United).
40'
Fuera de juego, Newcastle United. Harvey Barnes intentó un pase en profundidad pero Sandro Tonali estaba en posición de fuera de juego.
39'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Anthony Gordon.
34'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
34'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
30'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido (Newcastle United).
29'
Remate fallado por Nick Woltemade (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
28'
Nick Woltemade (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
26'
Fuera de juego, Newcastle United. Sandro Tonali intentó un pase en profundidad pero Kieran Trippier estaba en posición de fuera de juego.
22'
Falta de Joelinton (Newcastle United).
22'
Robert Navarro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
21'
Falta de Bruno Guimarães (Newcastle United).
21'
Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Sven Botman (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Unai Gómez (Athletic Club).
19'
Adama Boiro (Athletic Club) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.
18'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nick Pope.
18'
Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Alejandro Rego.
16'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Malick Thiaw.
15'
Dan Burn (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
13'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Mikel Jauregizar.
12'
Mano de Sandro Tonali (Newcastle United).
11'
¡Gooooool! Newcastle United 1, Athletic Club 0. Dan Burn (Newcastle United) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área tras botar una falta.
10'
Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
10'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
10'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
10'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Remate rechazado de Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jesús Areso.
9'
Fuera de juego, Newcastle United. Malick Thiaw intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.
7'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
7'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Joelinton.
6'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
2'
Mano de Mikel Vesga (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Malick Thiaw
defensa
Sven Botman
defensa
Dan Burn
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Harvey Barnes
Delantero
Nick Woltemade
Delantero
Jacob Murphy
Sustituto
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Alejandro Rego
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Unai Gómez
Delantero
63,6%
NEW
36,4%
ATH
|2
|Goles
|0
|4
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|1
|4
|Asistencias
|4
|4
|Faltas cometidas
|9
|
