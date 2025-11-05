Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Anthony Taylor

Escudo Club Brugge KV

Brujas

21:00h.

2

-

1

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Nicolò Tresoldi (5')

  • Carlos Roberto Forbs Borges (16')

Min. 53

  • F. Torres (7')

CLU

BAR

Gol! Min 5'

Gol de Nicolò Tresoldi

Gol! Min 16'

Gol de Carlos Roberto Forbs Borges

Tarjeta amarilla Min 31'

Raphael Onyedika ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 7'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 46'

Koundé ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

Lamine no aprovecha una clara ocasión para empatar

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38

Icono52'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Ferran Torres.

Icono52'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono51'

Remate parado. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono49'

Remate rechazado de Christos Tzolis (Brujas) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Joaquin Seys.

Icono49'

Remate parado a la escuadra izquierda. Joaquin Seys (Brujas) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Christos Tzolis.

Icono48'

Falta de Raphael Onyedika (Brujas).

Icono48'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono47'

Jules Koundé (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono47'

Falta de Jules Koundé (Barcelona).

Icono47'

Christos Tzolis (Brujas) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono46'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono46'

Kyriani Sabbe (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza segunda parte Brujas 2, Barcelona 1.

Icono45'+3'

Final primera parte, Brujas 2, Barcelona 1.

Icono45'+2'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Frenkie de Jong.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono44'

Falta de Ronald Araujo (Barcelona).

Icono44'

Nicolò Tresoldi (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono40'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono40'

Carlos Forbs (Brujas) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.

Icono34'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Hans Vanaken.

Icono32'

Raphael Onyedika (Brujas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono32'

Falta de Raphael Onyedika (Brujas).

Icono32'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

31'

Se reanuda el partido.

30'

El juego está detenido debido a una lesión Carlos Forbs (Brujas).

27'

Jules Koundé (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono25'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono17'

¡Gooooool! Brujas 2, Barcelona 1. Carlos Forbs (Brujas) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.

Icono16'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Brandon Mechele.

Icono12'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.

11'

Fermín López (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono8'

¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono6'

¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 0. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono2'

Remate parado. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Nicky Hayen

4-2-3-1

Alineación

Nordin Jackers

portero

Kyriani Sabbe

defensa

Joel Ordóñez

defensa

Brandon Mechele

defensa

Joaquin Seys

defensa

Aleksandar Stankovic

centrocampista

Raphael Onyedika

centrocampista

Carlos Roberto Forbs Borges

centrocampista

Hans Vanaken

centrocampista

Christos Tzolis

centrocampista

Nicolò Tresoldi

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

23%

BAR

CLU

77%

BAR

BAR

2 Goles 1
5 Remates a puerta 4
0 Remates fuera 6
0 Remates al palo 2
6 Asistencias 11
2 Faltas cometidas 4

