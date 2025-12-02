Directo | España - Alemania

Secciones
Servicios
Destacamos
Nations League Femenina Final M02/12 · Árbitro: Silvia Gasperotti
España
18:30h.
0
-
0
Alemania
Min. 1
ESP
GER
Colpisa
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:19
1'
Falta de Clàudia Pina (España).
1'
Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Mariona Caldentey
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Vicky López
Delantero
Esther González
Delantero
Clàudia Pina
Delantero
Christian Wück
4-2-3-1
Ann-Katrin Berger
portero
Giulia Gwinn
defensa
Janina Minge
defensa
Rebecca Knaak
defensa
Franziska Kett
defensa
Elisa Senss
centrocampista
Sjoeke Nüsken
centrocampista
Selina Cerci
centrocampista
Jule Brand
centrocampista
Klara Bühl
centrocampista
Nicole Anyomi
Delantero
69,2%
ESP
30,8%
GER
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia