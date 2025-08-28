Directo | Georgia - España

Eurobasket
Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
Jueves, 28 de agosto 2025, 13:42
0 - 0
Inicio del partido
Georgia
España
Tiros de 3
nan%
nan%
Tiros de 2
nan%
nan%
Tiros libres
nan%
nan%
Rebotes
nan%
nan%
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Aleksandre Phevadze
|Georgia
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Guillermo Hernangómez
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|0
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.