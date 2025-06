'Aquel verano en París', de Valentine Cadic, premio Luna de Valencia al mejor largometraje de Cinema Jove El festival distingue también el cortometraje 'Les amours électriques' I El galardón en el apartado de series ha recaído en 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically'

Laura Garcés Valencia Sábado, 28 de junio 2025, 22:44

La 40 edición de Cinema Jove ya tiene ganador. El premio Luna de Valencia a Mejor Película de la Sección Oficial de Largometrajes ha recaído en 'Aquel verano en París' de Valentine Cadic. El jurado formado por Adrijana Sofranic, Boré Buika y Gunnur Martinsdóttir la ha reconocido con el mayor galardón de Cinema Jove «por su precisión silenciosa, su honestidad emocional y su capacidad para encontrar la poesía en lo cotidiano».

El trabajo que hoy se ha alzado con el premio es el resultado del début de la ganadora en el largometraje de la directora, guionista y actriz Valentine Cadic. Se da la circunstancia de que también fundadora del colectivo Les Filmeuses, una organización creada en 2020 para apoyar a las mujeres en el cine. 'Aquel verano en París' narra la historia de Blandine, una joven que visita la capital francesa de los Juegos Olímpicos y aprovecha para reencontrarse con su hermanastra, a la que no ve desde hace años.

Otro de los grandes reconocimientos que concede Cinema Jove, el Luna de Valencia al Mejor Cortometraje ha recaído en 'Les amours électriques' (Alois Sandner Diaz, 2025), la historia de una Inteligencia Artificial que gestiona una app de citas, y que, con la información y confidencias que acumula, empieza a generar su propia personalidad.

Además, el jurado de la Sección Oficial de Series ha otorgado el Premio Luna de Valencia a la Mejor Serie a 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically' (2024) de Marcelo Gomes y Carol Minên. Los protagonistas de esta historia, tras décadas de dictadura, descubren la libertad de un Brasil azotado por la epidemia de VIH, también ha recibido galardón como Mejor Guion y Mejor Música. Tanto el jurado profesional como el Jurat Jove han coincidido, pues han otorgado el reconocimiento a Mejor Serie a 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically'.

Las menciones interpretativas han recaído en Parsa Pirouzfar y Hoda Zeinolabedin, coprotagonistas de la serie 'At the End of the Night' (Ida Panahandeh, 2024), mientras que la mención a Mejor Casting ha sido para el reparto juvenil de 'N00b' (Victoria Boult, Josh Frizzell, 2024). La Mejor dirección se la han llevado Chandler Levack y Wendy Litner por la canadiense My Dead Mom (2024), mientras que el Mejor diseño de producción es para Marion Schramm por su trabajo en 'Winter Palace' (Pierre Monnard, Christine Wiederkehr, 2024). Esta serie suiza también ha obtenido la mención de Mejor fotografía para Filip Zumbrunn y Gaetan Varone.

Con la gala de entrega de los galardones se ha puesto el broche de oro a una edición muy significativa, la que suponía la celebración del cuarenta cumpleaños de la cita que en su acto inaugural el director del festival, Carlos Madrid, reivindicó como un encuentro mentor del talento joven que se dedica y se quiere dedicar al cine. «Nuestro festival ha visto pasar año tras año a nuevas hornadas de cineastas jóvenes que entran entusiasmados en este mundo tan difícil e ingrato a veces, pero tan fascinante y tan maravilloso muchas otras, que es el cine». Con esta declaración de Madrid se abrió un encuentro cinematográfico que hoy ya suma más cineastas jóvenes entre los que han destacado con su trabajo.

