La música indie se hace un hueco en el Palau de Valencia

La Habitación Roja en concierto sinfónico, el regreso de Dudamel a Valencia, un concierto de la orquesta de Valencia en Viena y más músicos para la plantilla. Son hitos a destacar en la agenda de acción para la temporada 2025-2026 del Palau de la Música de Valencia. El auditorio pondrá al alcance de los amantes de la música el resultado de una apuesta internacional y también la local –valenciana–, que como demuestra la trayectoria de quienes le ponen nombre es tan internacional como la que llega de fuera. Una dualidad que aporta interés, como también lo hacen los otros dos platos de la balanza:la tradición y la modernidad; música de todos los tiempos. Y del siglo XXI también en el universo de la clásica.

La presentación de la programación tuvo lugar ayer con la participación del director del Palau de la Música, Vicent Llimerá y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, quienes han revelado la ruta del próximo curso en compañía del concejal de Cultura y presidente del auditorio, José Luis Moreno. Tanto Llimerá como Moreno han destacado el interés de la alcaldesa, María José Catalá, por el impulso del auditorio.

Se vislumbra una temporada ambiciosa, con grandes aspiraciones. Es el concepto que se extrae del título con el que se ha bautizado: 'La música con mayúsculas'. El propio director del espacio, Vicent Llimerá, lo ha dejado claro al asegurar que el lema que preside el programa «es toda una declaración de intenciones», que no son otras que mostrar la voluntad del auditorio por «reivindicar la música como el eje vertebrador de toda la vida cultural de la ciudad, en toda su grandeza y en toda su diversidad». El tiempo confirmará, o no, el acierto para Valencia, Ciudad de la Música.

El encuentro de la voluntad de los programadores con el alma que inspira la temporada ha dado como resultado un programa con cuarenta conciertos de abono y seis extraordinarios. La Orquesta de Valencia (OV) ofrecerá 32 actuaciones, prácticamente las mismas que la temporada pasada, si bien hay que tener en cuenta los que la formación ofrecerá en el Auditorio Nacional de Madrid y el que tiene previsto en Viena. La suma eleva el total a 39. Una docena los dirigirá el titular de la OV. Alexander Liebreich. Los músicos de la casa actuará en tres ocasiones en el Auditorio Nacional de Madrid dentro de la programación que tiene la Orquesta de Coros Nacionales de España, y al emblemático Auditorio Musikverein de Viena llegará el 16 de abril.

Todo apunta, según las explicaciones que ha ofrecido Llimerá, a que la formación valenciana prepara más conciertos fuera de la Comunitat aunque aún no están cerrados en tanto que no corresponden a la temporada presentada. El planteamiento que hay detrás, claro está, no es otro que el interés por conceder proyección a la formación valenciana.

Por las salas del auditorio valenciano pasarán directores, orquestas e intérpretes de máximo prestigio. Si es este aspecto al que hay que prestar atención como medida del valor, del nivel de la oferta, a la vista de la nómina no cabe duda de la notable apuesta del auditorio. Basta detenerse en la lista de directores invitados que moverán la batuta ante la OV: Pinchas Zukerman, Gergely Madaras, Nuno Coelho, Josep Pons, Álvaro Albiach, Jaume Santonja, Nacho de Paz, Roberto Forés, Christian Vásquez, Virginia Martínez y Josep Vicent.

Todo sin perder de vista que la OV contará con solistas como los los violinistas Pinchas Zukerman y Renaud Capuçon; a los pianistas Josu de Solaun, Anna Fedorova, Alba Ventura y Alberto Rosado; al violonchelista Steven Isserlis; la arpista Naoko Yoshino; el clarinete Juan Ferrer y la flautista Clara Andrada. Como también participará el solista de la propia Orquestra, el percusionista Javier Eguillor.

La presentación ha servido para conocer que el equipo artístico del Palau de la Música estará compuesto por Alexander Librai; Paul Macri, director principal invitado y René Capuzón, artista en residencia. «Los tres van a dirigir la orquesta. René Capuzón participará tanto como solista de violín como dirigiendo la orquesta y haciendo música de cámara o también impartiendo clases magistrales», como ha indicado Llimerá, quien respecto al futuro de Librai ha señalado que espera que «después del verano» se pueda «afianzar» su contrato. «No sé si será septiembre, octubre o noviembre, pero ya estamos de acuerdo con las condiciones y todos estamos muy contentos de poder tener la renovación porque el proyecto de la orquesta está creciendo y su proyección internacional también», ha subrayado.

Otra de las cuestiones que se han dado a conocer y que sin duda suponen un hito para la temporada es el aumento de los músicos que forman parte de la OV. El director del espacio ha hecho hincapié en que la meta se encuentra en pasar de 87 a 99 músicos y ha destacado que se acaban de cerrar oposiciones que han dado tres nuevos profesionales a la OV. Con sus explicaciones ha quedado claro que sólo habrá que esperar a final de año para que haya más.

Entre las grandes novedades que marcan otro de los hitos de la temporada destaca la introducción en el programa del concierto sinfónico del grupo de música indie con la firma de los valencianos La Habitación Roja, que actuarán bajo la batuta del director valenciano Daniel Abad (22 de mayo).

Se trata de una propuesta que llevaba tiempo gestándose «más de un año» y que permite a la institución mostrar una programación en la que se refleja «un equilibrio entre tradición y contemporaneidad entre lo internacional y lo autóctono». Más allá de esta otra dualidad, de las declaraciones de Llimerá se ha desprendido el carácter pedagógico de la iniciativa, en tanto que no cabe duda de que con esta concierto se persigue ganar nuevos públicos, acercar al auditorio municipal a generaciones de valencianos que en alto porcentaje no son habituales de las salas de la música clásica. La exitosa experiencia de la pasada temporada con un concierto sinfónico del cantautor Víctor Manuel ha salido a colación al dar a conocer la nueva propuesta.

La subdirectora de Música ha abundado en la función pedagógica y social que debe acompañar a un teatro público como el Palau con el objetivo de «acercar nuevos repertorios, además del repertorio canónico de siempre, no solamente a través de la escucha, sino a través de las máster clases, la asistencia a ensayos, talleres, conferencias y encuentros con el público que también vamos haciendo cada vez más».

Mucha tela que cortar en el auditorio municipal. En gran medida, como no puede ser de otra manera, es la Orquesta de Valencia la que marca la pauta. Pero no se debe perder de vista que a sus actuaciones y a las de los invitados ya mencionados se añade el paso de Gustavo Dudamel con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela (12-12) cuando todavía resuenan entre los valencianos los aplausos del apoteósico éxito del concierto que el pasado abril dirigió en la casa a beneficio de la dana. Además, por la Sala Iturbi desfilarán, la Royal Philharmonic Orchestra con el pianista Mao Fujita dirigidos por Vasily Petrenko (26-10); Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks con Sir Simon Rattle (22-11); London Symphony Orchestra con el pianista Seong-Jing Cho dirigidos por Gianandrea Noseda (20-02); Die Deutschekammerphilarmonie Bremendirigida por Paavo Järvi y con Mao Fujita (22-04); HR-Sinfonieorchester Frankfurt con Alain Altinoglu (25-03), entre otras propuestas que hablan de aspiración interesante.

Un cartel que fusiona las artes El cartel de la próxima temporada del Palau de la Música, además de sugerir el arte que se escribe en el pentagrama, expone también a la vista de quien lo contemple un claro guiño al cine. Sobre una gran clave de sol aparece una imagen que inevitablemente acerca a una claqueta de cine, que al mismo tiempo sugiere las teclas de un piano e incluso al observar cómo estas se extienden en trazo más fino sobre la barriga de la citada clave de sol, podría decirse que son las cuerdas de una guitarra. Una ilustración que refleja la fusión artística que acompaña al Palau desde que en mayo de 2024, el auditorio municipal absorbiera la organización de La Mostra. El festival de cine que el Ayuntamiento de Valencia recuperó en 2018, después de que el anterior equipo de gobierno municipal acabara con el proyecto en 2011, pasó a la tutela del auditorio municipal tras la desaparición del organismo que hasta entonces se había hecho cargo de la cita audiovisual. La desaparición del ente que lo gestionaba no suponía el final de la cita, sino un nuevo modelo de gestión que ahora ha convertido a la cita cinematográfica en parte de la programación del Palau, de ahí el cartel respecto al que el concejal Moreno ha destacado el guiño al cine.

