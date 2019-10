Valencianos que conquistan el mundo

La Comunitat está inmersa estos días en los actos de conmemoración del 9 d' Octubre, una jornada que rinde tributo a la entrada a la ciudad de Valencia del rey Jaume I en 1238. Con una personalidad muy marcada, como se recoge en el 'Llibre dels Fets', el monarca logró triunfar en su empeño y conquistar la ciudad. Su nombre quedó grabado en la memoria hasta el punto de que hoy se celebra su hazaña.

Casi ocho siglos después, la cultura de la Comunitat tiene a sus propios Jaume I. Esos que, no a lomos de un caballo pero sí a través de sus trabajos delante o detrás de la cámara de cine, de su creatividad literaria, de diseños pioneros y a la vanguardia o con producciones dignas de Oscar, han conquistado territorios fuera de nuestras fronteras. Una proeza que les ha llevado a escalar en lo más alto de sus respectivos ámbitos laborales. 'The New Yorker', la agencia Magnum, Hollywood o incluso al icono musical español del momento como es la cantante Rosalía han sido, literalmente, ocupados por el talento de la Comunitat. Ellos merecen su propio 9 d'Octubre, que celebre sus éxitos y su constancia. Y, como no podía ser de otra forma, hablamos de nueve artistas, ilustradores, modistos, actores, escritores, productores, diseñadores y arquitectos a los que no se les ha resistido ni territorios lejanos, como la ciudad china de Shenzhen, ni multinacionales gigantescas como Ikea.

Además, esos profesionales lo han hecho de forma paulatina, discreta en algunos casos, pero que inevitablemente les han hecho reinar en sus respectivos sectores laborales. Porque escritoras como la valenciana Laura Gallego, responsable de éxitos literarios como 'Crónicas de la Torre', 'Dos velas para el diablo', 'Donde los árboles cantan', 'Alas de fuego',' El Libro de los Portales' y especialmente la trilogía 'Memorias de Idhún', se codea con la plataforma Netflix para convertir en serie de animación la saga idhunista que le ha dado la fama mundial.

Y si ella puede presumir de haber conquistado a una de las multinacionales más importantes del audiovisual, la maquilladora Ana Lozano puede hacerlo de haber logrado que la industria de Hollywood se haya rendido a sus pies con un premio Emmy, el que logró por 'El asesinato de Gianni Versace'.

Pero si Lozano guarda en su vitrina tal prestigioso galardón por haber convertido a la actriz Penélope Cruz en Donatella Versace, el productor Fernando Bovaira es el único castellonense con un Oscar. Recibió el galardón por 'Mar adentro', la película de Alejandro Amenábar, un cineasta que no habría logrado el éxito sin un Bovaira que ha confiado en la mayoría de sus proyectos, incluido 'Mientras dure la guerra'.

Un respeto como el que la prestigiosa publicación 'The New Yorker' tiene a la valenciana Ana Juan, responsable de algunas de sus portadas. Un hito comparable al de la alicantina Cristina de Middel, artista y fotógrafa que forma parte de otra de las instituciones de comunicación más prestigiosas del planeta: la Agencia Magnum.

Ikea y Lladró. Lladró e Ikea. Dos firmas reconocidas que, tras alguno de sus diseños, llevan la firma de una valenciana. Inma Bermúdez. Rúbrica como la del diseñador Dominnico, quien ha creado varios de los trajes y vestidos de rostros tan populares como el de la propia Rosalía, Lady Gaga o Rita Ora.

En el terreno de la arquitectura destaca el proyecto de Vicente Guallart, elegido para construir un nuevo centro urbano en la ciudad china de Shenzhen. El propio Guallart confiesa a este periódico que en el país asiático pugnan por proyectos expertos como Norman Foster, por ejemplo.

Aunque quizás el conquistador más popular de estos nueve profesionales es el valenciano Enrique Arce. El actor disfruta de las mieles del éxito gracias al reconocimiento internacional de la serie 'La casa de papel'. También ha rodado la última entrega de la mismísima saga 'Terminator' -que se estrena en noviembre- y acaba de filmar bajo las órdenes de Woody Allen.

Interpretación Enrique Arce

En el currículum del actor aparecen Woody Allen, 'Terminator', 'La casa de papel' y 'Knightfall'. Habitual de series y películas, el intérprete nacido en la ciudad en 1972 asegura que el éxito «no me ha cambiado mucho». «La gente te para cada diez metros. Incluso te llama el presidente de Argentina. Pero yo soy el mismo chaval que salió de Valencia con ganas de cumplir su sueño», cuenta desde Chile, donde en la actualidad rueda 'Inés del alma mía' «una serie de TVE, Chilevisión y Amazon», afirma.

Fotografía Cristina de Middel

Forma parte de la nómina de reporteros de la agencia Magnum. Premio Nacional de Fotografía en 2017, De Middel (Alicante, 1975) es una reputada artista. Ha expuesto en Londres, Nueva York, Los Ángeles, Fráncfort, París, Roma o Dublín. Ha ganado grandes reconocimientos internacionales como el Martín Chambi o el Infinity Award.

Arquitectura Vicente Guallart

«Shenzhen es la San Francisco de China», cuenta al teléfono quien aunque tiene despacho en Barcelona, ha llevado el nombre de Valencia a medio mundo con sus diseños. El más reciente: el reinventa la capital tecnológica del país asiático. Allí hay muchas oportunidades y concursos. Hasta el punto de que ha competido con el mismísimo Norman Foster. «Ahora no tengo proyectos en Valencia. En la ciudad se han cometido excesos pero seguro que van a hacer del urbanismo una buena herramienta», dice.

Diseño Inma Bermúdez

La primera diseñadora española de Ikea. Con todas esas letras. Es Inma Bermúdez, quien pese a nacer en Murcia vive en Valencia. En su haber, creaciones como la lámpara Vanadin, el florero Gradvis, el reloj Snofsa, el grifo Dannskar o el lavabo Lillangen, el primer proyecto que realizó con la multinacional sueca.

Maquillaje Ana Lozano

Pedro Almodóvar, Woody Allen, Rob Marshall, Isabel Coixet o Julio Medem. Directores con los que ha trabajado una Ana Lozano se alzó con un Emmy Creativo por convertir a Penélope Cruz en Donatella Versace. «El premio te da un reconocimiento internacional, es un honor que los más de 23.000 profesionales de la Academia nominen tu trabajo», dijo.

Cine Fernando Bovaira

Único castellonense que puede presumir de tener un Oscar. El productor lo recogió por 'Mar adentro', de Amenábar, a la mejor película de habla no inglesa. El tándem con el realizador de 'Tesis' y 'Abre los ojos' le ha valido más de un éxito. Fernando Bovaira (Vall d'Uixó, 1963) también ha aportado su grano de arena a 'Mientras dure la guerra', el reciente filme de Amenábar, estrenado recientemente, que narra los últimos días de Unamuno.

Literatura Laura Gallego

2020. Año en el que Netflix estrenará la adaptación animada de la exitosa 'Memorias de Idhún', la trilogía de una Laura Gallego (Quart de Poblet, 1977) que cuenta con millones de lectores en todo el mundo. En su bibliografía hay títulos como 'Crónicas de la Torre', 'Dos velas para el diablo', 'Alas de fuego' y 'Donde los árboles cantan'. Pese a su juventud, es toda una institución en la novela de misterio, paranormal, y fantástica. Con su alianza con Netflix, sumada a su incontestable éxito editorial, reina en el universo de las Letras. Y ahora también en el del audiovisual.

Ilustración Ana Juan

Nacida en Valencia en 1965, son pocas las ocasiones en las que se prodiga por su tierra natal. En 1995 apareció su primera portada en 'The New Yorker', a la que han seguido muchas más. También ha colaborado en otras publicaciones como 'Time Magazine', 'Elle', 'Woman' o el 'Boston Globe'. Además, ha publicado numerosos libros como su más reciente revisión sobre la obra de James Joyce que le han hecho convertirse en un referente en el mundo de la ilustración. En su palmarés, el Premio Nacional de Ilustración en 2010.

Moda Dominnico

El diseñador alicantino Dominnico no lleva ni tres años con una marca de ropa en la que, según relató a LAS PROVINCIAS, prefiere invertir todo su tiempo y dinero. Con apenas 25 años ya sabe lo que es triunfar fuera de las fronteras de la Comunitat. Su particular universo ha enamorado a Lady Gaga, Rita Ora y Rosalía.