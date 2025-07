¿Cuáles son las claves del éxito de la música de Hakuna?

Laura Garcés Valencia Jueves, 3 de julio 2025, 00:10 Comenta Compartir

'Huracán' es uno de sus temas estrella. El que les sentó en la popularidad. El título de la canción es la misma palabra que podría definir el fenómeno que acompaña a Hakuna, ese grupo de gran éxito que canta temas con letras cristianas que llenan cualquier aforo al que acuden. «Cantan historias de amor», dice una de sus fans. Tal vez por eso enganchan a todos. Además, no son de nadie porque son de todos: del pop, del indie y hasta de los ritmos folclóricos. ¿Será esa la clave del tirón que muestran cada vez que se suben a un escenario? Hay varias razones que lo explican, pero cualquiera que sean, lo cierto es que se han convertido en un fenómeno que mueve a miles y miles de personas. En varias ocasiones han llenado el WiZink Center de Madrid, recinto para 17.400 espectadores sentados y 19.000 de pie.

Pero no sólo son de Madrid. Distintas ciudades españolas tienen su propio Hakuna. Así, este sábado 5 de julio Hakuna Group Music-Valencia llega al Festival de Viveros. Han vendido 5.000 entradas, que es lo mismo que decir que en su taquilla –digital o analógica– se lee: no quedan localidades. Se acabaron a los dos meses de ponerlas a la venta. «Salieron el 28 de febrero y el 29 de abril estaban todas las entradas vendidas», advierten desde la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, responsable de la programación de la cita. Llegan a uno de los festivales más esperados en la ciudad avalados por el éxito cosechado varias veces en el teatro Olympia de la ciudad y también en un concierto memorable que en 2023 ofrecieron en Burjassot.

Así es como Hakuna Group Music, de confesión cristiana católica, aporta al tirón de los conciertos en vivo, un sector de gran notoriedad en la Comunitat. La música en directo ha convertido nuestro territorio en escenario de excepción para medir el músculo que este sector de las artes muestra en el panorama músical no sólo nacional, también internacional. Y si Hakuna forma parte de ese entramado, por algo será.

«¿Quién me iba a decir a mí que me vería cantando en Viveros», apunta Irene Zurano, una de las voces de Hakuna Valencia y coordinadora del grupo en la capital del Turia. Quienes cantan no son profesionales, tampoco los autores de las letras. «Todos buscan el anonimato», advierte la coordinadora, quien asegura que ni siquiera «se dice quién ha escrito los temas».

Las letras que interpretan parten del Evangelio y han conseguido que nadie se eche para atrás cuando las oye. A los conciertos de Hakuna se acerca público a veces poco o nada vinculado con cuestiones religiosas. Laura Piqueras, fan empedernida que ha viajado por varias ciudades de España para escucharles, tiene muy clara la razón del fenómeno: «Lo que ellos cantan son historias de amor. Sus letras se pueden interpretar independientemente de que se sea creyente o no». Hay un mensaje que cada oído lo acerca a su vida conforme a sus gustos.

Cantantes de Hakuna Valencia. Vicente García Menacho / Ruah Media

Vega Esteban tiene entrada. El sábado estará en Viveros junto a cuatro amigas. Será la primera vez que les escuche en directo gracias a las entradas que «compré hace dos meses». A ellas y a sus amigas les encanta este grupo. ¿Por qué? Vega lo tiene claro: «Es una música diferente. Las letras tienen un significado que llega y resultan atractivas».

Y a las letras acompaña la música. «Hay temas pop, también indie e incluso folclóricos», advierte Irene Zurano. No se les puede encasillar. Hacen algo «diferente», que se sale de lo habitual, de lo que se escucha con mayor frecuencia. Marcar la diferencia siempre es una buena consigna para ganar. «La verdad atrae siempre», sentencia Irene Zurano.

El origen de Hakuna está vinculado a la celebración de Horas Santas, a momentos de oración en torno a la Eucaristía, pero han trascendido ese universo. Han sabido adaptar el mensaje del que no se apartan «a los movimientos de hoy» con los medios de hoy. Han conseguido superar el concepto de los grupos cristianos que desde algunos ámbitos se consideraba que debían cambiar.

Luis Candela también estará en Viveros este sábado. En su opinión, Hakuna tomó impulso con 'Huracán', ese tema que canta: «Me he hecho tantas preguntas / Intentando entender / Me he lanzado a buscarte / Sin saberte ver … Y un huracán / Romperá el cielo desde mi garganta…». Fue la canción con la que «acertaron de lleno», dice Luis. A partir de ahí empezó a sonar de manera masiva «una música de ritmos alegres, que animan a ser feliz y que también puede escucharse de fondo. Es una música tranquila». Laura Piqueras observa esa mirada en distintas direcciones que regalan los temas:«Yo les escucho cuando estudio y también cuando limpio»; sirven para cualquier momento. Y dice también Laura que cuando vas a un concierto «lo mismo te pones a bailar temas lentos casi arrodillada que a cantar a grito pelado y a bailar sudando».

El sábado el grupo lo dará todo sobre el escenario. En Viveros habrá 5.000 personas dispuestas a escuchar a los 55 jóvenes de entre 17 y 35 años que se subirán al escenario. Afectos al mensaje cristiano y otros que no. Jóvenes y mayores; también familias enteras. En definitiva amantes de la música en directo que vibran con 'Huracán', 'Noche', 'La fila', 'Sencillamente'... Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

