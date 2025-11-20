Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Quién es quién en la economía valenciana 2025

Empresarios y directivos de empresas líderes de diferentes sectores del tejido empresarial valenciano hablan de las perspectivas económicas y el papel de sus empresas sobre el desarrollo económico valenciano

La electrificación de la economía como estrategia para la sostenibilidad, la eficiencia y desarrollo industrial

I-DE, la compañía distribuidora de la compañía, ha celebrado en Alicante, Castellón y Valencia la XXII edición del Encuentro del Negocio de Redes...



Iberdrola alcanza el 70% de ejecución del proyecto de rediseño de la red afectada por la dana

La compañía está invirtiendo 100 millones de euros en el plan il·lumina para la construcción de una red del futuro en la zona...



Telefónica impulsa la transformación digital de la Comunitat Valenciana

En la última década, Telefónica ha invertido más de 1.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana ...



Baleària: rumbo verde hacia la descarbonización

Con una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, la compañía ha acelerado en los últimos años su estrategia de descarbonización...



«Acompañar para hacerlo posible»

José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA...



Mirabaud WM en Valencia: tradición, talento y visión a largo plazo

Entrevista a Luis Capilla, responsable de la oficina de Valencia de Mirabaud WM...



«La cercanía con los asegurados diferencia a Asisa y determina nuestra forma de hacer bien las cosas»

Entrevista a Paula Giménez, delegada de Asisa en Alicante...



Turno de oficio: la defensa del derecho a la justicia por excelencia

Abogacía de primer nivel al servicio de la ciudadanía...



Un año después: del ánimo recuperado al crecimiento seguro

Rafael García, director territorial zona Levante de Cesce...



Javier Timoner, CEO de SFI Consulting: “Desarrollaremos más de 600 viviendas protegidas en dos años”

Entrevista a Javier Timoner, CEO de SFI Consulting...



Un esfuerzo compartido ante los desafíos de nuestro tiempo

Jesús García García, director territorial de Cajamar en Valencia...



Implica Operating Value: transformar la gestión para liberar el valor oculto de las empresas

Una división especializada en optimización operativa, transformación empresarial y mejora del rendimiento económico...



SAV, hacia una gestión urbana más inteligente y sostenible

Una mirada al futuro desde la innovación aplicada al agua, los residuos y la bioeconomía circular...



«Nuestra premisa fundamental es construir relaciones a largo plazo con los clientes»

Entrevista a Javier Fano, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Levante...



Invertir con propósito: claves y retos en un entorno de incertidumbre

Una reflexión sobre las decisiones que permiten equilibrar riesgos, oportunidades y objetivos a largo plazo...



Livingstone Partners: «Cada proceso es único y requiere una estrategia a medida»

La firma internacional de asesoramiento en M&A, consolida un 2025 de intensa actividad en los sectores industrial, tecnológico y de consumo...



«Nuestro principal objetivo es seguir consolidando el crecimiento de Occident en la región»

Entrevista a Ignacio Blasco, director territorial en Levante de Occident...



Clima y naturaleza: dos caras de una misma moneda para una economía neutra en carbono

Con una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, la compañía ha acelerado en los últimos años su estrategia de descarbonización...



«Nuestro valor añadido es contar con equipos locales altamente cualificados y conectados con el mercado»

Entrevista a Fernando Alonso, responsable de PageGroup...



Dormitienda celebra su 30.º aniversario reforzando su expansión y su propósito de mejorar la vida a través del descanso

Entrevista a Mónica Duart, CEO de Dormitienda y presidenta de la Fundación del Sueño...



«45 años formando personas para volar alto»

Entrevista a Mayte Ramos, CEO de Grupo Sorolla Educación...



Emociones que conectan marcas y personas

Ana Monedero, Havas Media Network...



“Estamos construyendo un modelo 4PL que conecte tecnología, sostenibilidad y personas”

Entrevista a Juan Miguel Dasca, fundador y presidente ejecutivo de Alianza Logistics ...



«Somos una referencia para empresas en la economía digital, la innovación y los negocios globales»

Entrevista con Juan José Enríquez, Rafael Azpitarte y Salvador Silvestre, socios de Ecija...



«El I Congreso Nacional de Ingeniería situará a Valencia como faro de la ingeniería española»

Entrevista a Tomás Játiva, decano de COGITI Valencia, tras su primer año de mandato...



“La tecnología transforma, pero quienes la hacen posible son las personas”

Entrevista a Juan Cháfer y Vicente Peñalver, CEOs de a3SIDES...



Cercanía y vocación de servicio ayudando a vertebrar el territorio

Desde su llegada a la Comunitat Valenciana a finales de 2017, la entidad financiera ha mantenido su compromiso con la generación de empleo, la lucha contra la exclusión financiera y el impulso al desarrollo regional a través de su actividad...



Rover ante la catástrofe de la dana

El grupo cuenta con una plantilla solidaria e implicada ante cualquier adversidad...



Rafa Sospedra: estrategia, inteligencia y dirección al servicio del crecimiento digital

Con más de dos décadas de experiencia en marketing y posicionamiento web, Rafa Sospedra se ha convertido en una de las voces más respetadas en el ámbito del SEO estratégico, la analítica digital y la dirección de marketing en España...



Jorge Ibor Millán: “Una patente mal redactada puede hacer fracasar una operación empresarial”

El responsable de ABG Intellectual Property en la Comunitat Valenciana anuncia que en febrero la firma celebrará en Valencia su primer seminario IP Perspectives, una cita de referencia para el ecosistema innovador...



Active Seguros transforma el seguro de decesos y asistencia familiar

La compañía combina experiencia, cercanía e innovación tecnológica para continuar siendo un referente en el ramo del Seguro de Decesos y Asistencia Familiar en España...



“Nuestro propósito es ayudar a las empresas a tomar decisiones mejor informadas”

Entrevista a Nacho López, director specialities zona Levante...



“Los agentes inmobiliarios profesionales tenemos una gran responsabilidad, que es la de guiar correctamente a los propietarios”

Entrevista a Enrique García y Carmen Mira, socios de Arrival Inmobiliaria...



Internacionalizar con estrategia, información de mercado y presencia permanente en los mercados

En ARVET, llevamos más de 50 años apoyando a las empresas industriales a crecer en mercados internacionales con visión y solidez...



Grupo Sorolla Schools: aprendizaje mediante una metodología innovadora

Una educación internacional y diferente en un ambiente cercano y familiar...



Generali GC&C, líder en soluciones aseguradoras de riesgo Corporate e Internacional

Su misión pasa por ofrecer una visión del riesgo desde el punto de vista de su resiliencia ante la ocurrencia de potenciales eventos adversos y realizar recomendaciones...



Gestionar el riesgo, liderar el futuro

Javier Blanch, director Marsh Levante...



«Asisa quiere crecer en Valencia, para cuidar la salud y el bienestar de más personas cada día»

Entrevista a Javier Gómez-Ferrer, delegado de Asisa en Valencia y Castellón...



Gana Energía, la compañía de luz valenciana que ya supera los 400.000 clientes

Nacida en Valencia en 2015, la comercializadora de electricidad y gas ha construido su propuesta sobre tres pilares que hoy explican su crecimiento: cercanía, transparencia y precios ajustados...



Cercanía y experiencia: así acompaña Auren a las empresas valencianas

Con oficinas en Valencia y Alicante, y un equipo formado por cerca de cerca de 200 profesionales, la firma cubre toda la Comunidad ofreciendo un asesoramiento integral desde sus divisiones de Legal, Auditoría, Consultoría y Corporate...



Maderas y Chapas Blanquer: más de 100 años comprometidos con la calidad y el conocimiento de la madera

Entrevista a Jorge Blanquer Blanquer, CEO y gerente de Maderas y Chapas Blanquer...



Pinturas Blatem, más de seis décadas de innovación, sostenibilidad y compromiso con el oficio

Pinturas Blatem es una empresa familiar valenciana de capital 100 % privado, con más de 60 años de experiencia en la fabricación de pinturas, revestimientos, esmaltes y sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE)...



Bombas Ideal, a la vanguardia de I+D y tecnologías emergentes

Actualmente, los ámbitos de I+D más activos en Bombas Ideal incluyen la eficiencia energética e hídrica, la digitalización y la automatización de sistemas de bombeo a través de la IA...



Cefiba: innovación hotelera desde Valencia para el mundo

La innovación pensada para el hotel moderno ha llevado a Cefiba a convertirse en el partner elegido por cadenas dentro y fuera de España...



Grupo Clasol: agricultura con futuro y resultados que inspiran

La compañía, uno de los principales proveedores hortofrutícolas de Europa, ha cerrado el año con un balance positivo y previsiones de crecimiento de hasta un 20%...



Equipazo Juris, la nueva inteligencia artificial para los Graduados Sociales de Valencia

Desarrollada por la empresa tecnológica Unova, la aplicación permite reducir hasta un 90% el tiempo dedicado al estudio y clasificación de sentencias, especialmente en el ámbito del Derecho Social...



«El cuidado de la salud debe empezar por proteger a los médicos»

Dra. Mercedes Hurtado Sarrió, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia...



Confecomerç: unión, fuerza y crecimiento del comercio local

Formar parte de Confecomerç es contar con respaldo, información y acompañamiento constante...



«La saturación de la red eléctrica en España es un gran palo en la rueda del desarrollo industrial y económico»

Entrevista a Sara Díez, CEO y fundadora de Vestel Ingenieros...



Peralta Vidavi, artesanía Made in Valencia Worldwide

Detrás de cada lámpara de Peralta Vidavi hay una historia que comienza con la pasión por la artesanía y el diseño...



Chapapría, Navarro & Asociados consolida su liderazgo en el Levante español

Juan Chapapría, CEO...



«El cliente actual es mucho más exigente e informado»

Entrevista a Christian Barbieux, director general y fundador de Christian Barbieux Tax&Legal...



«Ofrecemos servicios de marketing digital integral»

Entrevista a Adrián García: Chief Data Officer, Marketing y Web Manager, y Ricardo Gómez: CEO & Director General de Desmarca Marketing...



«Somos consultures porque las instituciones confían en nuestra opinión»

Entrevista a José Luis Sahuquillo, director ejecutivo de la consultora valenciana Equàlitat...



«Liderar es transformar»

Coral Erum, CO-CEO de Grupo Erum...



Comutel, tu socio estratégico en comunicaciones eficientes

Soluciones innovadoras y de calidad para operadores de telefonía móvil y empresas de distintos sectores...



«Nos enfocamos en trasladar el valor añadido que cada cliente quiere reflejar en su evento»

Entrevista a Nadia Olmo, directora de Eventos Valencia Catering...



Excelencia jurídica con visión empresarial y vocación de servicio integral

Entrevista a los socios de F&FC Abogados...



CST Construcción, un referente en ejecución de obras en gasolineras y estaciones de servicio

Nuestra intervención abarca desde la obra civil completa, incluyendo movimientos de tierras, cimentaciones, cubiertas y urbanización exterior, hasta trabajos más específicos como la instalación de cubetos, canalizaciones, depósitos enterrados, marquesinas, etc....



Geditec, ingeniería clave en proyectos que transforman la Comunitat Valenciana

Entrevista a Javier Gil, director de Geditec...



Higiman, 50 años cuidando a las personas, el entorno y a la Comunitat

Entrevista a Rafael Álvarez Espí, director comercial y María Álvarez Espí, directora de administración de Higiman...



«Somos una agencia de SEO que aportamos acciones prácticas»

Entrevista a Alberto Llopis, consultor SEO en Industria Web...



Logística inteligente: análisis, tecnología y sostenibilidad como ejes de futuro

Xabier Azarloza, Consejero General de Administración de In Side Logistics...



ITE, más de 30 años acompañando a las empresas en la transición energética

Entrevista a Marta García, directora del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)...



Izertis: consultoría tecnológica española con visión global

Con más de 2.500 profesionales y presencia en más de 25 países, Izertis se ha posicionado como una multinacional especializada en acompañar a las organizaciones en sus procesos de metamorfosis digital...



Molcaworld: 27 años transformando espacios y potenciando marcas

Con sede en Valencia, en MolcaWorld celebramos 27 años consolidándonos como una empresa referente en el diseño, la consultoría y la comunicación visual aplicada a grandes espacios...



MyEnergyMap, SaaS de gestión energética para el ahorro de costes en la industria

Primera herramienta de Gestión Energética específica para el sector industrial, basada en la mejora continua...



Nebo Comunicación consolida en 2025 su área de eventos empresariales y corporativos

Para las compañías, el desarrollo de un evento es una herramienta tanto de comunicación interna como externa ya que les permite llegar a sus grupos de interés y focalizados en su negocio...



Liderar la infraestructura digital del futuro con propósito, resiliencia y visión

Desde su fundación, NIXVAL ha evolucionado desde un operador regional hasta convertirse en un actor estratégico en el ecosistema de infraestructura digital crítica e interconexión...



Priopcion, más de siete años innovando en el sector del marketing promocional

Entrevista a Lucia Argüelles González Key Account Manager y Víctor Gimeno Traver Head of Marketing...



Riluxa: innovación digital y tradición artesanal desde Valencia al mundo

Entrevista a Frédéric Tomé, fundador y director general de Riluxa...



Albert Soriano, CEO de Sesame HR: «Nuestro objetivo es ser el mejor software para HR del mundo»

Tecnología con propósito, IA estratégica y expansión global: el camino de Sesame HR hacia el liderazgo...



TAIA: tecnología de precisión con más de 40 años de experiencia

La empresa ha logrado colaborar con entidades internacionales de primer nivel gracias a su fiabilidad técnica: por ejemplo, fue seleccionada como proveedor de circuitos electrónicos para CERN...



«Digitalizamos empresas desde 2014, apostando por el posicionamiento en buscadores como principal factor de crecimiento de las pymes»

En un entorno cada vez más competitivo, la presencia digital se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de pymes y autónomos. Tandem Marketing Digital, lleva más de una década ayudando a empresas a rentabilizar su presencia en internet...



«Somos el único centro privado de nuestra familia profesional que dispone de una Carta Erasmus»

Entrevista a Macarena Sanahuja Jurado, CEO de TEVIAN...



«Nuestros objetivos se basan fundamentalmente en la diversificación de nuestras operaciones»

La compañía comenzó en el año 1979 con tan solo 4 vehículos tráiler y una pequeña oficina en las afueras Vila-real...



«Gestionar como si fuera su casa: el secreto detrás del crecimiento de VLC Host»

Entrevista a Cristina Alfonso, CEO de VLC Host...



