Quién es quién en la economía valenciana 2025

Secciones
Servicios
Destacamos
I-DE, la compañía distribuidora de la compañía, ha celebrado en Alicante, Castellón y Valencia la XXII edición del Encuentro del Negocio de Redes...
La compañía está invirtiendo 100 millones de euros en el plan il·lumina para la construcción de una red del futuro en la zona...
En la última década, Telefónica ha invertido más de 1.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana ...
Con una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, la compañía ha acelerado en los últimos años su estrategia de descarbonización...
José Manuel Mieres, director de la Territorial Este de BBVA...
Entrevista a Luis Capilla, responsable de la oficina de Valencia de Mirabaud WM...
Entrevista a Paula Giménez, delegada de Asisa en Alicante...
Abogacía de primer nivel al servicio de la ciudadanía...
Rafael García, director territorial zona Levante de Cesce...
Entrevista a Javier Timoner, CEO de SFI Consulting...
Jesús García García, director territorial de Cajamar en Valencia...
Una división especializada en optimización operativa, transformación empresarial y mejora del rendimiento económico...
Una mirada al futuro desde la innovación aplicada al agua, los residuos y la bioeconomía circular...
Entrevista a Javier Fano, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Levante...
Una reflexión sobre las decisiones que permiten equilibrar riesgos, oportunidades y objetivos a largo plazo...
La firma internacional de asesoramiento en M&A, consolida un 2025 de intensa actividad en los sectores industrial, tecnológico y de consumo...
Entrevista a Ignacio Blasco, director territorial en Levante de Occident...
Con una apuesta firme por la sostenibilidad y la innovación tecnológica, la compañía ha acelerado en los últimos años su estrategia de descarbonización...
Entrevista a Fernando Alonso, responsable de PageGroup...
Entrevista a Mónica Duart, CEO de Dormitienda y presidenta de la Fundación del Sueño...
Entrevista a Mayte Ramos, CEO de Grupo Sorolla Educación...
Ana Monedero, Havas Media Network...
Entrevista a Juan Miguel Dasca, fundador y presidente ejecutivo de Alianza Logistics ...
Entrevista con Juan José Enríquez, Rafael Azpitarte y Salvador Silvestre, socios de Ecija...
Entrevista a Tomás Játiva, decano de COGITI Valencia, tras su primer año de mandato...
Entrevista a Juan Cháfer y Vicente Peñalver, CEOs de a3SIDES...
Desde su llegada a la Comunitat Valenciana a finales de 2017, la entidad financiera ha mantenido su compromiso con la generación de empleo, la lucha contra la exclusión financiera y el impulso al desarrollo regional a través de su actividad...
El grupo cuenta con una plantilla solidaria e implicada ante cualquier adversidad...
Con más de dos décadas de experiencia en marketing y posicionamiento web, Rafa Sospedra se ha convertido en una de las voces más respetadas en el ámbito del SEO estratégico, la analítica digital y la dirección de marketing en España...
El responsable de ABG Intellectual Property en la Comunitat Valenciana anuncia que en febrero la firma celebrará en Valencia su primer seminario IP Perspectives, una cita de referencia para el ecosistema innovador...
La compañía combina experiencia, cercanía e innovación tecnológica para continuar siendo un referente en el ramo del Seguro de Decesos y Asistencia Familiar en España...
Entrevista a Nacho López, director specialities zona Levante...
Entrevista a Enrique García y Carmen Mira, socios de Arrival Inmobiliaria...
En ARVET, llevamos más de 50 años apoyando a las empresas industriales a crecer en mercados internacionales con visión y solidez...
Una educación internacional y diferente en un ambiente cercano y familiar...
Su misión pasa por ofrecer una visión del riesgo desde el punto de vista de su resiliencia ante la ocurrencia de potenciales eventos adversos y realizar recomendaciones...
Javier Blanch, director Marsh Levante...
Entrevista a Javier Gómez-Ferrer, delegado de Asisa en Valencia y Castellón...
Nacida en Valencia en 2015, la comercializadora de electricidad y gas ha construido su propuesta sobre tres pilares que hoy explican su crecimiento: cercanía, transparencia y precios ajustados...
La compañía está invirtiendo 100 millones de euros en el plan il·lumina para la construcción de una red del futuro en la zona...
Con oficinas en Valencia y Alicante, y un equipo formado por cerca de cerca de 200 profesionales, la firma cubre toda la Comunidad ofreciendo un asesoramiento integral desde sus divisiones de Legal, Auditoría, Consultoría y Corporate...
Entrevista a Jorge Blanquer Blanquer, CEO y gerente de Maderas y Chapas Blanquer...
Pinturas Blatem es una empresa familiar valenciana de capital 100 % privado, con más de 60 años de experiencia en la fabricación de pinturas, revestimientos, esmaltes y sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE)...
Actualmente, los ámbitos de I+D más activos en Bombas Ideal incluyen la eficiencia energética e hídrica, la digitalización y la automatización de sistemas de bombeo a través de la IA...
La innovación pensada para el hotel moderno ha llevado a Cefiba a convertirse en el partner elegido por cadenas dentro y fuera de España...
La compañía, uno de los principales proveedores hortofrutícolas de Europa, ha cerrado el año con un balance positivo y previsiones de crecimiento de hasta un 20%...
Desarrollada por la empresa tecnológica Unova, la aplicación permite reducir hasta un 90% el tiempo dedicado al estudio y clasificación de sentencias, especialmente en el ámbito del Derecho Social...
Dra. Mercedes Hurtado Sarrió, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia...
Formar parte de Confecomerç es contar con respaldo, información y acompañamiento constante...
Entrevista a Sara Díez, CEO y fundadora de Vestel Ingenieros...
Detrás de cada lámpara de Peralta Vidavi hay una historia que comienza con la pasión por la artesanía y el diseño...
Juan Chapapría, CEO...
Entrevista a Christian Barbieux, director general y fundador de Christian Barbieux Tax&Legal...
Entrevista a Adrián García: Chief Data Officer, Marketing y Web Manager, y Ricardo Gómez: CEO & Director General de Desmarca Marketing...
Entrevista a José Luis Sahuquillo, director ejecutivo de la consultora valenciana Equàlitat...
Coral Erum, CO-CEO de Grupo Erum...
Soluciones innovadoras y de calidad para operadores de telefonía móvil y empresas de distintos sectores...
Entrevista a Nadia Olmo, directora de Eventos Valencia Catering...
Entrevista a los socios de F&FC Abogados...
Nuestra intervención abarca desde la obra civil completa, incluyendo movimientos de tierras, cimentaciones, cubiertas y urbanización exterior, hasta trabajos más específicos como la instalación de cubetos, canalizaciones, depósitos enterrados, marquesinas, etc....
Entrevista a Javier Gil, director de Geditec...
Entrevista a Rafael Álvarez Espí, director comercial y María Álvarez Espí, directora de administración de Higiman...
Entrevista a Alberto Llopis, consultor SEO en Industria Web...
Xabier Azarloza, Consejero General de Administración de In Side Logistics...
Entrevista a Marta García, directora del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)...
Con más de 2.500 profesionales y presencia en más de 25 países, Izertis se ha posicionado como una multinacional especializada en acompañar a las organizaciones en sus procesos de metamorfosis digital...
Con sede en Valencia, en MolcaWorld celebramos 27 años consolidándonos como una empresa referente en el diseño, la consultoría y la comunicación visual aplicada a grandes espacios...
Primera herramienta de Gestión Energética específica para el sector industrial, basada en la mejora continua...
Para las compañías, el desarrollo de un evento es una herramienta tanto de comunicación interna como externa ya que les permite llegar a sus grupos de interés y focalizados en su negocio...
Desde su fundación, NIXVAL ha evolucionado desde un operador regional hasta convertirse en un actor estratégico en el ecosistema de infraestructura digital crítica e interconexión...
Entrevista a Lucia Argüelles González Key Account Manager y Víctor Gimeno Traver Head of Marketing...
Entrevista a Frédéric Tomé, fundador y director general de Riluxa...
Tecnología con propósito, IA estratégica y expansión global: el camino de Sesame HR hacia el liderazgo...
La empresa ha logrado colaborar con entidades internacionales de primer nivel gracias a su fiabilidad técnica: por ejemplo, fue seleccionada como proveedor de circuitos electrónicos para CERN...
En un entorno cada vez más competitivo, la presencia digital se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de pymes y autónomos. Tandem Marketing Digital, lleva más de una década ayudando a empresas a rentabilizar su presencia en internet...
Entrevista a Macarena Sanahuja Jurado, CEO de TEVIAN...
La compañía comenzó en el año 1979 con tan solo 4 vehículos tráiler y una pequeña oficina en las afueras Vila-real...
Entrevista a Cristina Alfonso, CEO de VLC Host...