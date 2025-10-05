Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 17/27
Fermín Aldeguer

1 Fermín Aldeguer

Pedro Acosta

2 Pedro Acosta

+00:00:06.532

Alex Rins

3 Alex Rins

+00:00:07.003

Álex Márquez

4 Álex Márquez

+00:00:07.150

Raúl Fernández

5 Raúl Fernández

+00:00:07.558

Fabio Quartararo

6 Fabio Quartararo

+00:00:07.719

Brad Binder

7 Brad Binder

+00:00:08.080

Luca Marini

8 Luca Marini

+00:00:08.411

Jack Miller

9 Jack Miller

+00:00:08.768

Miguel Oliveira

10 Miguel Oliveira

+00:00:09.199

Franco Morbidelli

11 Franco Morbidelli

+00:00:09.478

Fabio Di Giannantonio

12 Fabio Di Giannantonio

+00:00:09.822

Johann Zarco

13 Johann Zarco

+00:00:10.166

Somkiat Chantra

14 Somkiat Chantra

+00:00:10.517

Enea Bastianini

15 Enea Bastianini

OUT

Francesco Bagnaia

16 Francesco Bagnaia

OUT

Joan Mir Mayrata

17 Joan Mir Mayrata

OUT

Marc Márquez

18 Marc Márquez

OUT

Marco Bezzecchi

19 Marco Bezzecchi

OUT

