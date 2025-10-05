Gran Premio de Indonesia

Carrera | Vuelta 22/22
Diogo Moreira

1 Diogo Moreira

Manuel González

2 Manuel González

+00:00:04.678

Izan Guevara Bonnin

3 Izan Guevara Bonnin

+00:00:06.908

Arón Canet

4 Arón Canet

+00:00:09.262

Barry Baltus

5 Barry Baltus

+00:00:10.235

Albert Arenas Ovejero

6 Albert Arenas Ovejero

+00:00:11.458

Joe Roberts

7 Joe Roberts

+00:00:12.589

Iván Ortola

8 Iván Ortola

+00:00:13.759

Collin Veijer

9 Collin Veijer

+00:00:14.965

Jake Dixon

10 Jake Dixon

+00:00:16.127

Adrián Huertas

11 Adrián Huertas

+00:00:17.364

Darryn Binder

12 Darryn Binder

+00:00:18.457

Senna Agius

13 Senna Agius

+00:00:19.667

Ayumu Sasaki

14 Ayumu Sasaki

+00:00:20.839

Alonso López

15 Alonso López

+00:00:21.994

Tony Arbolino

16 Tony Arbolino

+00:00:23.161

Zonta van den Goorbergh

17 Zonta van den Goorbergh

+00:00:24.405

Daniel Muñoz

18 Daniel Muñoz

+00:00:25.498

Mario Suryo Aji

19 Mario Suryo Aji

+00:00:26.693

Yuki Kunii

20 Yuki Kunii

+00:00:27.915

Jorge Navarro

21 Jorge Navarro

+00:00:29.023

Celestino Vietti

22 Celestino Vietti

+00:00:30.197

Filip Salac

23 Filip Salac

OUT

Unai Orradre

24 Unai Orradre

OUT

Alex Escrig

25 Alex Escrig

OUT

Daniel Holgado

26 Daniel Holgado

OUT

David Alonso

27 David Alonso

OUT

Marcos Ramírez

28 Marcos Ramírez

OUT

