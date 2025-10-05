1 Diogo Moreira
2 Manuel González
+00:00:04.678
3 Izan Guevara Bonnin
+00:00:06.908
4 Arón Canet
+00:00:09.262
5 Barry Baltus
+00:00:10.235
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:11.458
7 Joe Roberts
+00:00:12.589
8 Iván Ortola
+00:00:13.759
9 Collin Veijer
+00:00:14.965
10 Jake Dixon
+00:00:16.127
11 Adrián Huertas
+00:00:17.364
12 Darryn Binder
+00:00:18.457
13 Senna Agius
+00:00:19.667
14 Ayumu Sasaki
+00:00:20.839
15 Alonso López
+00:00:21.994
16 Tony Arbolino
+00:00:23.161
17 Zonta van den Goorbergh
+00:00:24.405
18 Daniel Muñoz
+00:00:25.498
19 Mario Suryo Aji
+00:00:26.693
20 Yuki Kunii
+00:00:27.915
21 Jorge Navarro
+00:00:29.023
22 Celestino Vietti
+00:00:30.197
23 Filip Salac
OUT
24 Unai Orradre
OUT
25 Alex Escrig
OUT
26 Daniel Holgado
OUT
27 David Alonso
OUT
28 Marcos Ramírez
OUT