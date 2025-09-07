Volver al inicio

Final Así las cosas, Manu González cuenta con 217 puntos a falta de siete carreras para la conclusión de la temporada, 38 más que Arón Canet y 42 con respecto a Diogo Moreira.

Final Y el que sale muy reforzado de este 15º asalto de la temporada es un Manu González que se refuerza al frente de la clasificación después del abandono de Arón Canet y que Diogo Moreira no haya podido pasar de la 14ª plaza.

21 Lo celebra por todo lo algo Dani Holgado y no es para menos porque ha conseguido una victoria de un tremendo prestigio.

21 Y actuación estelar también de Dani Muñoz. Sustituía en este Gran Premio a Deniz Öncu y logra su primer podio en una clase intermedia en la que solo ha disputado 15 carreras.

21 Jake Dixon ha sido segundo y consigue su cuarto podio de la temporada, su mejor resultado desde que lograra la victoria en el Gran Premio de Las Américas en el tramo inicial de la temporada.

21 Si hace dos semanas fue David Alonso el que inauguró su casillero de victorias en la presente campaña, ahora ha sido Dani Holgado el que ha hecho lo propio.

21 VICTORIA DE DANI HOLGADO !!! Logra saboear las mieles del triunfo por primera vez en Moto2 y se destapa como uno de los pilotos con más proyección para alcanzar MotoGP en un futuro próximo.

21 ÚLTIMA VUELTA !!! Dani Holgado saborea este final de carrera antes de conseguir la que será su primera victoria en Moto2 en su primer año en la máxima categoría.

20 JAKE DIXON SUPERA A DANI MUÑOZ !!! El británico consigue superar al piloto de KTM y camino de conseguir su cuarto podio en la actual temporada.

19 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Atención porque Jake Dixon se está acercando a la altura de Dani Muñoz y puede que tengamos un bonito duelo entre ambos por la segunda plaza.

18 Dani Holgado administra una ventaja superior a los dos segundos con respecto a Dani Muñoz.

17 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Las posiciones parecen bastante decantadas salvo algún error de pilotaje o incidencia. Solo sigue vigente el duelo entre Manu González e Izan Guevara por la 4ª plaza.

16 OTRA VEZ CUARTO MANU GONZÁLEZ !!! Supera de nuevo a Izan Guevara en el duelo más intenso de esta carrera.

15 Sigue Manu González en la 5ª plaza, pero el piloto madrileño está limitado en estos momentos por un aviso de sanción por exceder los límites de la pista y porque tampoco le interesa arriesgar más de lo necesario en una carrera en la que puede conseguir un suculento botín de cara a la lucha por el título.

14 Por delante todo sigue igual. Dani Holgado domina con una autoridad tremenda y cuenta con casi dos segundos de ventaja con respecto a un Dani Muñoz que sigue brillando y va camino de conseguir su primer podio en Moto2.

13 Manu González es 5º, Diogo Moreira no pasa de la 12ª plaza y Arón Canet no podrá puntuar después de su caída. Con estos resultados, el madrileño ampliará su renta al frente del ranking de pilotos hasta los 36 puntos.

12 CAÍDA DE ARÓN CANET !!! Durísima también. Vaya segunda mitad de año para el piloto de Corvera. Lo más probable es que pierda la segunda posición en la clasificación de pilotos de Moto2 y un balón de oxígeno tremendo para Manu González de cara a la lucha por la corona.

12 Vaya duelo ahora entre Izan Guevara y Manu González !!! Intercambio de golpes entre ambos y el balear recupera momentáneamente la cuarta plaza.

11 4º MANU GONZÁLEZ !!! Se decide por fin el madrileño. Un pasito más y cada vez más líder de la categoría intermedia.

11 Manu González trató hace algunas vueltas de superar a Izan Guevara, pero no lo consiguió. No obstante, el actual líder de Moto2 sigue bastante cerca del balear.

10 Ojo a Dani Holgado !!! Más de un segundo de ventaja con respecto a Daniel Muñoz y, si no comete errores, va camino de conseguir la victoria en esta carrera y sería su bautismo de fuego en Moto2.

9 Vaya accidente de Jorge Navarro y de Filip Sacac !!! Ha sido una caída dura y esperemos que los pilotos se encuentren bien.

9 Impresionante la carrera de Dani Holgado. Esta es su primera temporada en Moto2 y está dominando la situación con el aplomo de todo un veterano, liderando desde la salida y ampliando la renta con respecto a sus perseguidores.

7 Dani Holgado mantiene cinco décimas de ventaja con respecto a Dani Muñoz y habrá que ver si el piloto del equipo Red Bull KTM Ajo puede acercarse al primer puesto.

6 Manu González trata de superar ahora a Izan Guevara, aún así carrera bastante plácida hoy para el madrileño con sus dos rivales más directos en la lucha por el título rodando por detrás.

6 TREMENDO DANI MUÑOZ !!! Vaya carrera se está sacando de la manga y escala hasta el segundo puesto tras superar a Jake Dixon, el piloto más veterano en esta categoría intermedia.

5 Más problemas para Arón Canet. Ha sido sancionado con la pérdida de dos posiciones y el piloto de Corvera marcha ahora en la 10ª plaza.

5 Dani Holgado se mantiene en la cabeza de carrera y lo hace con unas cinco décimas de ventaja con respecto a Jake Dixon. Recordemos que salía desde la pole y aspira a conseguir hoy su primera victoria en Moto2.

4 VAYA TIEMPO DE DAÑI MUÑOZ !!! El sustiuto de Deniz Öncu está destapando el tarro de las esencias en este primer tramo de la carrera. Se hace con la tercera plaza y acaba de marcar la vuelta rápida.

3 Jake Dixon acaba de marcar la vuelta rápida en carrera y trata de poner coto al dominio de Dani Holgado de momento en esta carrera.

2 Gran actuación de Dani Muñoz !!! Debuta en esta carrera en sustitución de Deniz Öncu por lesión y marcha en la cuarta posición.

2 Manu González ha caído ahora hasta la 4ª plaza, aúin así mucho mejor que Arón Canet y Diogo Moreira, sus dos rivales más directos en la lucha por el título. Marchan ahora mismo en la 10ª y 11ª plaza respectivamente.

1 Caída de Ayumu Sasaki !!! El piloto nipón trata de volver a pista.

1 Gran salida de Manu González !!! El actual líder de Moto2 escala hasta la tercera posición y eso que salía desde la 10ª

1 MANTIENE DANI HOLGADO LA PRIMERA POSICIÓN !!!

Por su parte, Collin Veijer viene de conseguir en el pasado Gran Premio de Hungría su mejor posición histórica en Moto2 tras concluir la carrera en la 5ª posición.

Jake Dixon y Collin Veijer completan la primera línea de la parrilla de salida. El británico ganó en dos de las tres primeras carreras de la temporada, aunque posteriormente ha perdido muchos enteros de cara a la pelea por el título.

Dani Holgado comienza hoy desde la pole position por primera vez en Moto2, la cuarta teniendo en cuenta todas las categorías. El piloto de San Vicente del Raspeig podría, como comentábamos, lograr su primera victoria en esta disciplina después de rozar esta posibilidad en el pasado Gran Premio de Austria, cuando fue segundo.

Si en la última carrera el gran protagonista fue David Alonso tras conseguir su primera victoria en Moto2, hoy podría ser el día de Dani Holgado, otro de los rookies más destacados este año en la categoría intermedia.

No obstante, no parece que los grandes candidatos al título lo vayan a tener hoy demasiado fácil, saliendo los tres desde posiciones algo más retrasadas de lo que es habitual. Manu González comienza la carrera en la 10ª posición, Diogo Moreira en la 11ª, mientras que Arón Canet lo hace desde la 7ª.

La cosa está que arde en Moto2 con Manu González liderando el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.

Después de la victoria de Ángel Piqueras en Moto3 en la primera carrera del día, ponemos ya el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la categoría intermedia.