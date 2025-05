Volver al inicio Km 31 Prácticamente neutralizada la escapada. No quiere conceder esa unión el grupo de la fuga, pero ni la la llegada de ese grupo extra a la cabeza de la carrera forzó el incremento de la brecha. Apenas 7 segundos de distancia. Km 25 Viene por detrás un grupo de cinco ciclistas. Jan Tratnik(BOH), Lucas Hamilton(IGD), Joshua Tarling(IGD), Mathias Vacek(LTK) y Davide Formolo(MOV) se despegan del pelotón y salen a la caza de la fuga. Rápidamente se han puesto a poco más de 10 segundos. Km 23 Se estira algo más la distancia entre la fuga y el pelotón, todavía sin alcanzar una ventaja considereable, apenas superando los 30 segundos. Michel Ries (Arkéa-B&B Hotels), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Ben Turner (INEOS Grenadiers), Josef Cerný (Soudal-Quick Step), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane) y Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) componen el frente. Km 16 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) tendrá que defendor hoy su puesta en escena como 'maglia azurra'. El italiano es el líder de la clasificación de montaña con nueve puntos de ventaja sobre Sylvain Moniquet (Cofidis). Km 6 Comienza el primer tramo y prolongado descenso de la etapa. Veremos si aquí consigue consolidarse la fuga y abre una brecha significativa con el pelotón, A la cola del grueso de corredores, ya hay algún ciclista quedándose descolgado. Km 4 No consigue prosperar ningún intento de fuga. Los escapados iniciales han perdido casi toda su ventaja y, a pesar de que hubo algún movimiento posterior, donde hemos visto a la 'maglia azurra', Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), formando parte de la escapada, no termina de constatarse. Km 3 El camino en Potenza arranca con una pequeña pendiente hasta superar los 1.000 metros de altura, donde no está fijado ningún puerto, pero que sí será el punto de inicio de un gran descenso hasta la cuesta donde se luchará por la primera zona de interés de la etapa, alcanzando el sprint intermedio fijado en Muro Lucano a los 42 kilómetros. Km 2 Y ya tenemos movimiento desed el inicio. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) encabeza el primer ataque de la carrera, compuesto por nueve ciclistas. Parece que desde el pelotón tratan de saltar al menos dos más para unirse a esta fuga. Km 1 ¡Arranca la 6ª etapa del Giro de Italia 2025! Salida oficial dada por los jueces y los ciclistas parten ya en dirección a Napoli. Primeros 6 kilómetros de recorrido bastante exigente con una pendiente importante para comenzar la etapa. Km 0 Ya están los ciclistas pedaleando por las calles de Potenza después de que tuviera lugar la salida neutralizada. Casi 10 kilómetros por delante antes de la salida oficial. Recordemos, esta 6ª etapa es la más larga de la edición, con 227 kilómetros de recorrido. Km 0 A las puertas se quedó Edoardo Zambanini (Bahrain Victorius), saliendo a la estela en el sprint final del combo de Lidl-Trek y quedándose a unos milímetros de superar al líder de la general sobre la línea. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) fue tercero. Km 0 El danés, que parecía quedarse rezagado a falta de dos kilómetros, era traído hasta el frente por el checo, quien tras verse solo en la pugna con los UAE, decidió ir en busca de su 'maglia rosa'. Juntos, dieron la vuelta a la tortilla a la situación, poniéndose en cabeza y lanzando un ataque demoledor para constatar la superioridad hasta el momento de Pedersen, pero también del bloque de Lidl-Trek. Km 0 Afrontando los últimos kilómetros hasta Matera, con una cabeza carrera que sufría contínuos estiramientos y donde UAE Team Emirates XRG aparecía con mucha regularidad y pretensión al frente, con Primoz Roglic dejándose ver, finalmente fue el líder, Mads Pedersen (Lidl-Trek), con un gregario de lujo como está siendo Mathias Vacek, quien se llevaría el triunfo. Km 0 En el día de ayer, presenciamos uno de los mejores finales de lo que llevamos de Giro. Tras una etapa monopolizada por la escapada de tres ciclistas - Giosue Epis (Arkéa-B&B Hotels), Lorenzo Milesi (Movistar Team) y Davide Bais (Team Polti VisitMalta) -, quienes aguantaron el tirón durante casi toda la carrera, con Milesi y Bais siendo cazados a menos de 15 kilómetros de meta, lo mejor se dejó para el final. Km 0 La salida neutralizada está establecida que tenga lugar a las 11:30h del horario peninsular por las calles de Potenza, capital de la región italiana de Basilicata. 20 minutos después, a las 11:50h, está prevista la salida oficial. Km 0 Tras el primero de los puertos, pequeño tramo de relajación hasta la disputada del segundo sprint intermedio en Lioni, que será el precedente de un tramo de altos y bajos en el terreno hasta el segundo puerto de la etapa, el Monteforte Irpino, de 3ª categoría. Superado este, 80 kilómetros de etapa finales donde tendrán que pasar por el 'kilómetro Red Bull' en el tercio final de la etapa antes de continuar su camino a la meta de Nápoles. Km 0 El recorrido estará compuesto por un inicio en el que los corredores atravesarán un prolongado descenso hasta la disputa del primero de los dos puntos de sprint intermedio. Una vez superado el primero, en Muro Lucano, la carrera continuará con un tramo ascendente hasta el primero de los dos puertos en liza, tomando la cima del Valico di Monte Carruozo, de 2ª categoría. Km 0 Sin duda, una etapa exigente para los corredores, siendo la más larga de la edición, y que abrirá la boca de la jornada de mañana, cuando la montaña hace acto de presencia. Por el momento, esta será el recorrido con mayor desnivel desde el día de descanso, acumulando 2.600 metros de desnivel. Km 0 ¡Buenos días y bienvenidos a la 6ª etapa de la 108ª edición del Giro de Italia! Primera carrera de esta temporada en suelo italiano que enlazará dos importantes ciudades del sur de la península itálica, arrancando desde Potenza, a 890 metros de altura, para concluir en la metrópoli de Nápoles tras 227 kilómetros de lucha sobre el asfalto.