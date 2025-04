Elian's British School of La Nucía: innovación y excelencia en la educación

Ubicado en la hermosa Costa Blanca, entre el mar y la montaña, Elian’s British School of La Nucía ofrece una educación británica e internacional con una inmersión lingüística para estudiantes de uno a 18 años. Desde la primera infancia, los alumnos se sumergen en un entorno bilingüe inglés-español, con el inglés como lengua principal, complementado con valenciano desde primaria y alemán en secundaria. Este colegio inglés, parte del prestigioso grupo Dukes Education, se destaca por su enfoque en el bienestar de cada niño, asegurando que cada estudiante se sienta valorado y apoyado.

Cuatro pilares fundamentales

El modelo educativo de Elian’s se basa en cuatro pilares esenciales: Towards Excellence, compromiso con una educación de máxima calidad; Towards Talent, desarrollo de los talentos únicos de cada estudiante; Towards Innovation, fomento del aprendizaje sin miedo al fracaso; y Towards Personal Skills, formación de personas responsables y empáticas.

Estas bases se reflejan en diversas iniciativas, como competiciones deportivas, proyectos solidarios internacionales, olimpiadas matemáticas y jornadas de convivencia con familias.

Metodologías innovadoras desde la infancia

En Elian’s, la educación infantil y primaria se caracteriza por metodologías innovadoras que promueven la inmersión en inglés, el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades críticas para el futuro. Desde el uso de cuentos en infantil hasta la integración de tecnología avanzada, los estudiantes están expuestos a un entorno de aprendizaje dinámico y estimulante.

Tecnología en el aula: Makey Makeys y Micro:bits

Elian’s apuesta por la tecnología como herramienta educativa. Con Makey Makeys, los alumnos pueden convertir objetos cotidianos en paneles interactivos, facilitando el aprendizaje de la electrónica y la codificación de manera creativa. Por otro lado, los Micro:bits, microcontroladores programables, introducen a los estudiantes en la programación mediante bloques o lenguajes textuales, fomentando el pensamiento computacional y la resolución de problemas.

Dominio de las matemáticas con White Rose Maths

El enfoque White Rose Maths implementado en Elian’s busca un dominio profundo de las matemáticas a través de la comprensión conceptual, la fluidez y la resolución de problemas. En Key Stage 1 (Years 1 y 2), se refuerzan las bases matemáticas con el uso de objetos concretos, promoviendo el pensamiento abstracto progresivo. En Key Stage 2 (Years 3-6), los estudiantes abordan temas complejos como fracciones, porcentajes, álgebra y geometría con un enfoque estructurado y comprensivo.

Aprendizaje exploratorio con Continuous Provision

El enfoque Continuous Provision permite a los niños aprender de manera autónoma en un ambiente estructurado pero flexible. Las áreas de aprendizaje incluyen: Zona de Escritura, que fomenta la creatividad a través del dibujo y la escritura libre; Espacio de Matemáticas, que proporciona recursos manipulativos para la comprensión numérica; Rincón de Lectura, que crea un entorno acogedor para el desarrollo del amor por la lectura, Área de Juego de Roles, que estimula la imaginación y el desarrollo del lenguaje; Estación de Investigación, que potencia la curiosidad científica con experimentos y observaciones.

Una experiencia educativa global

Con un 53% de alumnado internacional, Elian’s ofrece una experiencia educativa verdaderamente global. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en programas como los Dukes Summer Boarding Camps, que ofrecen experiencias educativas más allá de las fronteras. La pertenencia a una red de 55 marcas educativas y más de 80 centros en nueve países refuerza el compromiso de Elian’s con un entorno educativo global.

Instalaciones de primer nivel

Elian’s British School of La Nucía cuenta con instalaciones diseñadas para enriquecer el aprendizaje: biblioteca abierta con actividades interetapa, áreas deportivas con piscina, pista de vóley playa, pista de fútbol y zonas de juegos de madera, huerto para el cultivo de frutas y verduras de temporada, cuatro laboratorios completamente equipados, auditorio para múltiples actividades, y zona de juegos infantiles de madera para el desarrollo psicomotor.

Logros y preparación para el futuro

El colegio ofrece más de 20 actividades extraescolares y ha logrado un 100% de aprobados en el acceso a la universidad en el curso 2023/2024. Además, prepara a los alumnos para exámenes oficiales como Cambridge, Goethe, DELE y los exámenes de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià.

La combinación de metodologías innovadoras, como la programación con Makey Makeys y Micro:bits, el aprendizaje estructurado con White Rose Maths y la exploración activa con Continuous Provision, hace que la enseñanza en Elian’s sea una experiencia enriquecedora. Este modelo educativo, basado en excelencia, talento, innovación y desarrollo personal, garantiza que cada estudiante no solo adquiera conocimientos académicos, sino que también desarrolle habilidades esenciales para su futuro en un entorno internacional y altamente cualificado.

Para más detalles, puedes reservar una cita personalizada. La matrícula está abierta durante todo el año.

.

Más información

Elian’s British School of La Nucía

Dirección: Avinguda el Copet, 5, 03530 La Nucia, Alicante

Teléfono: 966 87 70 55

Mail: info@ebs.dukeseducation.es

Web: ebs.dukeseducation.es

Institución: Parte de la familia educativa Dukes Education

Enseñanza: privada y currículum británico e internacional

Niveles: Infantil, primaria, secundaria, bachillerato internacional

Idiomas: inglés, español, alemán, valenciano

N.º alumnos por aula: según etapa

Acceso: Proceso de admisión – Elian’s British School of La Nucía – Un colegio Dukes

Instalaciones

Biblioteca abierta con actividades interetapa.

Áreas deportivas con piscina, pista de vóley playa, pista de fútbol y zonas de juegos de madera.

Huerto para el cultivo de frutas y verduras de temporada.

Cuatro laboratorios completamente equipados.

Auditorio para múltiples actividades.

Zona de juegos infantiles de madera para el desarrollo psicomotor.

Aulas dotadas con todo lo necesario para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso