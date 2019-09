El que fuera vicepresidente del Valencia y responsable de Marea Valencianista, Miguel Zorío, ha solicitado la dimisión de Alemany y Longoria: «Son dos zombies en el club a no ser que se mantengan en su puesto de marioneta por el sueldazo que cobran. No han conseguido colocar los descartes. No han pintado nada y Mendes sigue siendo el director deportivo en la sombra».